Consternación en Natales por trágica muerte de conocido empresario turístico

Consternados e incrédulos se encontraban ayer los natalinos frente al trágico fallecimiento del conocido empresario turístico, Víctor Manuel Alvarez Rodríguez, gerente de la empresa Turismo 21 de Mayo, cuya camioneta impactó a un bus de transporte regular de pasajeros que viajaba al Parque Nacional Torres del Paine.

El mortal accidente se desató a las 7,10 horas aproximadamente, en el sector conocido como la curva de El Bucanero (frente al Casino de Oficiales del Ejército) a 200 metros del límite norte de Puerto Natales en el kilómetro 247 de la Ruta 9 Norte.

En el sector, la camioneta Mitsubishi L200, doble cabina, conducida por Víctor Alvarez Rodríguez de 52 años, quien lo hacía acompañado de su pareja Marcelle Sougarret quienes viajaban en dirección a Puerto Natales, colisionó contra un bus que realiza viajes regulares con pasajeros hacia el Parque Nacional Torres del Paine, de propiedad de la empresa Bus Sur, manejado por Carlos Yáñez Yáñez, de 42 años, quien trasladaba 8 pasajeros, todos extranjeros, viajando en sentido contrario.

De acuerdo a testigos, la camioneta habría zigzagueado, cruzando el eje central de la calzada, impactando en primera instancia en el costado delantero izquierdo del bus, para luego estrellarse contra el costado posterior de la máquina mayor, para posteriormente dar varios giros, hasta terminar en posición normal detenida en la berma derecha de la ruta (que da hacia el mar).

A causa de la feroz colisión, el vehículo menor experimentó daños de gran magnitud en su parte delantera, quedando el conductor en un asiento posterior del vehículo (presumiblemente no llevaba su cinturón de seguridad). Hasta el lugar del accidente concurrió carabineros de la Segunda Comisaría y personal del Samu, que luego de brindar los primeros auxilios, trasladó a Víctor Alvarez a bordo de una ambulancia y a su acompañante, hasta el Hospital Augusto Essmann.

El conductor llegó prácticamente sin signos vitales al centro asistencial, donde pese a las maniobras de reanimación el equipo médico sólo se limitó a certificar su fallecimiento. Mientras tanto su pareja resultó con lesiones de mediana gravedad en uno de sus brazos, siendo enviada posteriormente a su domicilio.

Por su parte, los turistas que se dirigían al Parque Nacional, fueron transbordados a otro bus a bordo del cual prosiguieron su viaje.

Tarea investigativa

El comisario de Carabineros de Natales, mayor Alain Valderrama, informaba en horas de la mañana que el sector quedó aislado a la espera de la llegada de los peritos de la Siat que viajaban desde Punta Arenas con la misión de realizar el peritaje de rigor y determinar las causas del accidente.

Precisamente al mediodía, arribó por tierra el personal especializado que realizó las investigaciones en el sitio del suceso, cuyo informe será remitido en unas dos semanas a la Fiscalía Local.

Los restos de la víctima que cobró esta tragedia carretera fueron entregados ayer en horas de la tarde a sus familiares. Fueron retirados desde el Servicio Médico Legal para ser velados en la capilla San Pedro.

La causa inmediata de su muerte se atribuyó a una luxofractura grave de columna.

Audiencia judicial

Por su parte, el conductor del bus, Carlos Yáñez, fue detenido y ayer a las 15,15 horas compareció en calidad de imputado a la audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.

En la oportunidad la fiscal Lorena Carrasco lo formalizó por cuasidelito de homicidio por conducir sin estar atento a las condiciones del tránsito de acuerdo a los antecedentes con que se contaba hasta ese momento. El conductor quedó en libertad con arraigo regional y se le devolvió su licencia de conducir, porque al momento del accidente se encontraba en normal estado de temperancia. El plazo de la investigación en su contra se fijó en 60 días.

La fiscal Lorena Carrasco admitió que “la Siat no me ha entregado aún la causa basal del accidente, la que estará en 15 días más. Allí como Fiscalía vamos a tomar la decisión si seguimos con esta causa o no, luego de determinar quien tuvo la responsabilidad en este lamentable accidente”.

A las pruebas anteriores se podrían sumar las cámaras de seguridad con las cuales cuenta este tipo de buses, asimismo el tacógrafo para determinar su velocidad.

Ayer el presidente de la Agrupación de Transportistas de Turismo de Ultima Esperanza, Claudio Mansilla, manifestó que “nadie quiere quitarle la vida a nadie y eso tiene muy afectado a Carlos Yáñez. Acá todos nos conocemos. En mi calidad de presidente de la Agrupación, soy amigo de las dos partes, porque el primo de Víctor es director de la Agrupación de Transportistas de Turismo. Estamos todos vinculados por lo que nos encontramos ante una lamentable tragedia”.

