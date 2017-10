Dejan en libertad a dos jóvenes detenidos por el asalto a Punto Copec porque se duda de su participación

Los imputados Sergio Bernabé Rojas Vargas, de 20 años, y Francisco Humberto Maldonado Díaz, de 19, se encontraban en el exterior del local al momento en que fue cometido el delito, por lo que quedaron con arraigo regional, firma semanal y prohibición de acercarse al local comercial.

El pasado sábado 2 de septiembre el juez Juan Enrique Olivares resolvió enviar a la cárcel a tres jóvenes acusados por el Ministerio Público como autores del delito de robo con intimidación, debido a que durante la madrugada de ese mismo día fueron detenidos por Carabineros en las inmediaciones del minimarket Punto Copec, localizado en la intersección de las avenidas Salvador Allende con Eduardo Frei Montalva, en el barrio 18 de Septiembre.

En dicha audiencia, la fiscal Wendoline Acuña relató que el acusado -que actualmente se encuentra en prisión- Enrique Armando Villarroel Cárcamo, de 20 años, ingresó al local comercial amenazando con un arma cortopunzante a la trabajadora que se desempeñaba como cajera, sin agredirla físicamente, sustrayendo desde la caja registradora la suma de siete mil pesos en dinero en efectivo. Asimismo, y mientras era perpetrado el delito, Sergio Bernabé Rojas Vargas, de 20, y Francisco Humberto Maldonado Díaz, de 19, se encargaban de rondar y vigilar en el exterior del recinto -según la acusación de la persecutora-.

Sin embargo, en dicha instancia, el imputado que amenazó a la locataria declaró voluntariamente que él había actuado solo, asegurando que no conocía a los otros dos implicados en el hecho, tesis que intentó comprobar el abogado Ramón Bórquez, oponiéndose totalmente a la imputación de la representante del Ministerio Público.

“Se pidió que nos dieran copia del registro de las cámaras de seguridad, las revisamos y pedimos esta audiencia porque entendíamos en las grabaciones, y por la actitud corporal, el tiempo que había transcurrido entre el momento en que la misma gente del Punto Copec redujo al autor, habían pasado cuatro minutos en que los jóvenes seguían en las afueras del local y como ellos indicaban estaban más bien mirando la situación que estaba ocurriendo. Entendemos que estos jóvenes en estado de ebriedad estaban en el lugar y en el momento equivocado”, explicó el abogado Bórquez.

Es a raíz de aquello, que el defensor penal público solicitó que se realizara durante la jornada de ayer una audiencia de revisión de la prisión preventiva con la que cumple el trío imputado, instancia en la que se llegó a un acuerdo con el ente persecutor de modificar dicha medida cautelar por el arraigo regional, firma semanal y la prohibición de acercarse a dicho local, solicitud que fue decretada por el magistrado Pablo Miño dejando en libertad a Sergio Rojas y Francisco Maldonado.

“Tal como nosotros dijimos desde el inicio de la investigación, el día 2 de septiembre cuando fue el control de la detención, ellos no tenían ninguna participación en el delito que afectó al Punto Copec, que era un robo con intimidación. Incluso, en dicha audiencia el joven que estaba en prisión preventiva y que está acusado como autor del ilícito, él mismo señaló que no conocía a estos dos chicos y que no andaban ni estaban vinculados con él”, puntualizó el profesional letrado.