Demandan al Estado por muerte de padre de familia que sufrió paro cardiaco esperando atención médica

Oficial de Gendarmería falleció en abril en el Hospital de las Fuerzas Armadas.

“A nuestro entender, hubo un actuar negligente por parte del médico que atendió a mi representado, un oficial de Gendarmería que era el sustento de su hogar, de su esposa y sus dos pequeños hijos, quienes ahora han quedado en total desamparo”, manifestó ayer el abogado Marcos Ibacache al confirmar la presentación de una demanda contra el fisco por indemnización de perjuicio por la muerte del teniente de Gendarmería, Alvaro Cáceres Mosqueira, quien falleció producto de un paro cardíaco, cuando se encontraba en la sala de espera del Hospital de las Fuerzas Armadas, junto a su esposa, clamando por ayuda.

Un relato marcado por el desconsuelo es el que se plasmó en la demanda interpuesta por la viuda del uniformado, Aracely Retamal Inostroza, mujer que acompañó a su esposo la tarde del 8 de abril pasado hasta el Servicio de Urgencias del recinto de salud de las Fuerzas Armadas. Dicha solicitud de atención fue requerida dado que Cáceres venía desde un año antes presentando complicaciones cardiacas, por lo que la preocupación era evidente en su cónyuge.

En efecto, según relata el texto judicial, el jefe de hogar fue atendido, aunque no de la manera que esperaban, ya que el médico de turno le habría auscultado superficialmente, diagnosticando condritis (inflamación del cartílago), ordenando la inoculación de un analgésico, dando el alta médica. Sin embargo, el fuerte dolor en el pecho que aquejaba a la víctima no cesó, por lo que la mujer prefirió no irse del recinto de salud, esperando que hiciera efecto el medicamento y pasara el dolor, lo cual no ocurrió.

Tras varios minutos, la mujer pidió nuevamente asistencia al personal de salud, siendo incluso asistida por otros pacientes para ingresar a su marido a un box médico, dado que su condición estaba muy lejana de mejorar, incrementándose el dolor en su pecho.

La demanda relata los últimos minutos de vida del gendarme, quien finalmente, tres horas después, dejó de existir cuando esperaba ser internado en la Uci del recinto asistencial.

“El estuvo tres horas antes de cursar este infarto que le ocasionó la muerte con síntomas que daban cuenta de lo que ocurría, siendo atendido por un médico, quien sólo se limitó a darle paracetamol y enviarlo a su domicilio, porque entendió que el dolor al pecho era de origen distinto al cardíaco, y sólo porque la cónyuge de mi representado que veía los dolores que su marido sufría, se quedó con él dos horas esperando en Urgencias que el dolor pasara o fuera atendido, eso a nuestro juicio es un actuar negligente”, explicó el abogado Ibacache.

Precisó que las pretensiones de la demanda apuntan a una indemnización de perjuicios ascendentes a los 260 millones de pesos. Asimismo, señaló que en los próximos días se interpondrá una querella por cuasidelito de homicidio contra quienes resulten responsables, a fin de acreditar la existencia de una omisión culposa, y de paso, lograr peritajes que en su momento servirán de sustento para la demanda civil.