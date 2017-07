Desconocidos robaron joyas avaluadas en $40 millones mientras familia disfrutaba del carnaval

En horas de la madrugada de este lunes, el equipo pericial del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) fue solicitado por el fiscal de turno para que concurrieran a una vivienda ubicada en calle Proyectada 1 Nº01063, en el condominio Altos del Bosque, a la altura del Hospital Clínico, debido a que había ocurrido un robo en una casa habitación.

Según personal policial, los hechos habrían sucedido entre las 19 y las cero horas del domingo, cuando el grupo familiar de dicha residencia salió de su domicilio con la finalidad de ir a disfrutar del Carnaval en el centro de la ciudad. Al momento de retornar a su hogar, los dueños se percataron que el dormitorio principal del inmueble se encontraba completamente desordenado, con indicios de búsqueda y registro propio del delito de robo.

En el lugar se verificó que las especies sustraídas eran joyas y artículos de valor, los cuales, según los propietarios, estarían avaluados en aproximadamente 40 millones de pesos.

El teniente Gustavo Espinoza, de Labocar, sostuvo que “hasta el momento no hay personas detenidas ni lesionadas por este hecho. Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) de Carabineros se encuentra haciendo las diligencias con la finalidad de buscar más antecedentes ya sea en cámaras de video o en algún tipo de inmueble o local comercial del sector”.

Al mismo tiempo, la víctima y dueña de casa -que decidió no identificarse-, relató a este medio que tras el Carnaval, se aprestaron a ver los fuegos artificiales desde las dependencias del Hotel Casino Dreams, permaneciendo más tiempo de lo normal en ese lugar, ya que con el frío decidieron tomar chocolate caliente en una cafetería del recinto.

“Fuimos con mi familia al café History, del casino Dreams, y después de tomar once ahí nos fuimos un rato a ver las últimas comparsas del Carnaval. Después volvimos a ver los fuegos artificiales desde la terraza, y en eso nos dio frío y volvimos al café a tomar un chocolate caliente, motivo por el cual nos demoramos mucho más de lo pensado. Cuando llegamos a la casa, mi marido vio el ventanal que estaba entreabierto y yo lo primero que hice fue ir al dormitorio y estaba todo desordenado, los veladores rotos, mi ropa del clóset toda desparramada, y me percaté que me habían robado las joyas, que eran aros, relojes, collares y anillos cada uno de cinco millones de pesos”, relató.

Finalmente, la afectada manifestó que el delito podría haber sido perpetrado por alguien que ya había ingresado con anterioridad a la morada, debido a que los ladrones no sustrajeron ninguna otra especie más que las alhajas mencionadas.

“Son personas que vinieron directamente por las joyas o por dinero, porque no robaron nada más. Estamos asustados por los niños, y al menos yo estoy súper angustiada, y creo que esto fue ‘dateado’ por alguien que ha entrado aquí, porque se fueron directo a las joyas y tiraron las cosas para despistar”, sentenció.