Experto en temas de endeudamiento de la Fundación Sol: “Magallanes está en una situación crítica con respecto a la morosidad”

Estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax reveló que la región registra más de 40 mil personas con deudas impagas.

Por Diego Fernández Alderete

La Prensa Austral

El reciente estudio sobre morosidad de la Universidad San Sebastián, de acuerdo a los datos entregados por Equifax, estableció que Magallanes registra más de 40 mil personas con deudas impagas y que el promedio de esa deuda asciende a $1.523.641. Un 12% más en comparación a junio del año anterior.

De acuerdo al boletín trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) la región tiene la tasa de desempleo más baja de todo el país (0,9%), mientras que el promedio a nivel nacional es de 7,0%. Lo llamativo para los expertos, es que Magallanes es la que registra un alto crecimiento en las deudas impagas; ya que en las otras regiones este fenómeno se explica, en gran medida, por las altas cifras de desempleo.

En conversación con La Prensa Austral, el sociólogo y experto en temas de endeudamiento de la Fundanción Sol, Alexander Páez, se mostró preocupado por la situación actual que viven las personas en la región y que se debe establecer una política clara en términos económicos para las personas. “De acuerdo a los datos y en relación al monto de la morosidad, diríamos que Magallanes vive una situación crítica en comparación de otras regiones, puesto que ha aumentado su promedio de mora y con una tasa de desempleo muy baja, existe un gran riesgo”, enfatizó el experto.

En cuanto al riesgo que existe por la morosidad, el sociólogo añadió que los indicadores económicos en Magallanes no están apuntando al diagnóstico que está mostrando la morosidad. “Algo está ocurriendo en los hogares, hay una vulnerabilidad que no está necesariamente asociada a un trabajo en específico. Hay que tener atención con qué tipo de deuda o morosidad es el que está creciendo en Magallanes, pero lamentablemente por este informe no lo podemos saber”, aclaró.

Un informe similar, a marzo de este año, reveló que el país presentaba un incremento de 9,7 por ciento en la tasa de morosidad, respecto al mismo período de 2016. Es decir se sumaron 384 mil deudores al sistema, llegando con ello el total de morosos en el país a la friolera de 4 millones 335 mil personas en el último año.

De acuerdo al diagnóstico actual, Magallanes ocupa el sexto lugar en morosidad, aunque la tendencia en número de deudores sigue al alza.