Fallo da la razón a nueve trabajadores despedidos y municipalidad deberá pagar cuantiosa indemnización

Por Nicolás Ulloa

y Andrea Coñuecar

El 31 de enero pasado, diez trabajadores que prestaron servicios bajo la modalidad a honorarios para la Municipalidad de Punta Arenas, iniciaron una demanda por despido injustificado ante el Juzgado del Trabajo de esta ciudad. En lo medular, aspiraban a recibir una suma global de 72 millones de pesos como resultado de las prestaciones laborales adeudadas.

Este miércoles, la jueza del Trabajo, Claudia Ortiz Quinteros, falló la demanda y acogió lo solicitado por nueve de los diez demandantes, estableciendo que existió una relación laboral continua, subordinada y dependiente entre el municipio local y los nueve trabajadores, por lo que los despidos son injustificados, y por lo consiguiente, nulos.

En consecuencia, según la estimación que entregó ayer el propio alcalde Radonich, demandado en esta causa en representación de la Municipalidad de Punta Arenas, en el evento que el fallo de primera instancia sea confirmado, deberían desembolsar unos 103 millones de pesos, aunque según otros cálculos, la cifra podría superar incluso los 200 millones, frente a las cotizaciones y otras obligaciones adeudadas a estos trabajadores, además que cada mes que transcurra, es un sueldo más que se suma para los funcionarios exonerados

Sin duda se trata de un duro golpe a las finanzas municipales, notificado ayer al alcalde Radonich, en favor de los funcionarios desvinculados, Francisco Ruiz Miranda, Romina Soto Concha, Andrea Carrasco Oyarzún, Javier Ojeda Paz, Alma Téllez Saldivia, Maribel Espinoza Rodríguez, Jessika Oyarzo Villegas, Robinson Bastidas Levicán y Jenny Ivonne Venegas Molina.

Para todos ellos se acogió el despido injustificado, y todo lo que ello conlleva. En el caso de Francisco Ruiz Miranda, quien prestó funciones entre el 16 de septiembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2016, se ordenó el pago de $23.300.006. En el caso de Romina Soto Concha, quien cumplió funciones entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, debería percibir alrededor de $10.088.892. Mientras que Javier Ojeda Paz, quien prestó servicios entre el 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016, recibiría $12.400.000.

Por su parte, Andrea Carrasco Oyarzún, que actuó en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, le corresponderían $10.850.000. Igual cifra percibiría Alma Téllez Saldivia.

Entre el 20 de enero de 2016 y el 29 de noviembre del mismo año, cumplió funciones Maribel Espinoza Rodríguez, a quien se le adeudaría $4.450.000.

En tanto, la relación laboral de Jessika Oyarzo Villegas fue entre el 15 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, por lo que le correspondería una indemnización de $24.333.333. Respecto del fotógrafo Robinson Bastidas Levicán, quien cumplió labores entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 diciembre de 2016, debiera percibir $8.866.657. Finalmente, Jenny Venegas Molina, cuyo vínculo laboral se extendió entre los días 20 de enero y 31 de diciembre de 2016, percibiría inicialmente $5.438.887.

Obligaciones de cada

demandante con

el municipio

Entre los fundamentos invocados por la jueza Ortiz al momento de acoger la demanda, se detalla las obligaciones que cada uno cumplió en la municipalidad, lo que daría cuenta de la relación laboral que existió entre los litigantes, por lo que se entiende que, pese a ser trabajadores a honorarios, no se habría cumplido con sus obligaciones previsionales, siendo este punto pilar fundamental de la nulidad de los despidos, ya que ninguna desvinculación es validada por la ley de no estar saneadas las obligaciones del empleador.

De acuerdo al pronunciamiento, dichas indemnizaciones, montos que varían respecto de cada demandante, podrían ir en aumento mientras no se subsanen los incumplimientos previsionales, por lo que, mientras el fallo no quede ejecutoriado o las deudas de previsión no estén enteradas, las sumas se irán engrosando.

Rechazo para Rubilar

Respecto de la situación del demandante Domingo Rubilar, ex asesor político del anterior alcalde Boccazzi, la jueza negó la pretensión, dado que no se logró acreditar que existiese una relación laboral entre él y la municipalidad. Es más, justificó su decisión señalando que “la prueba aportada por ambas partes en relación a este demandante, permite tener por acreditados los siguientes hechos: (1) Que, el demandante no tiene título profesional; (2) Que, entre el 27 de marzo de 2014 y hasta el 31 de octubre de 2016, se le contrata para cumplir funciones en la alcaldía con el fin de desempeñar la función de experto en diseño de políticas, suscribiendo al efecto contratos a honorarios de 31 de marzo de 2014, 10 de febrero de 2015, 13 de enero de 2016 y 19 de julio de 2016. (3) Que recibió el pago de honorarios desde el 27 de marzo de 2014 y hasta enero de 2016; y (4) Que no presentó boletas de honorarios ni informes de sus actividades mensuales, durante el período comprendido entre los meses de febrero y noviembre de 2016”, consigna la sentencia.

Además, pondera la sentenciadora que los servicios que realmente prestó Rubilar no correspondieron a los que en sus contratos se obligaba. “Según el mismo demandante reconoce en su libelo, era un asesor alcaldicio. Sin embargo, respecto de esta labor, no pudieron, establecerse señales que denoten la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, pues si bien en su demanda afirma que prestó sus servicios en las oficinas de la alcaldía ubicadas en Plaza Muñoz Gamero N°745, lo cierto es que la alcaldía está en el segundo piso, pero más allá de eso lo relevante es que personas como el testigo Segundo Cárdenas, quien es un antiguo funcionario municipal, desempeñándose como jefe de Recursos Humanos durante 9 años, hasta hace dos meses, lo vio en todo ese tiempo en tres ocasiones. En sentido similar declararon Luis González, quien lo veía una vez al mes o cada quince días y la señora Rita. Vrsalovic, cuyo oficio se encuentra en la parte posterior del edificio consistorial de Plaza Muñoz Gamero, y quien concurría todos los días al primer piso de esa dependencia, encontrándoselo solamente tres veces en un período de dos años”, lo que a juicio de la jueza no permite entender que existió una relación laboral, rechazando en todas sus partes la demanda interpuesta por el asesor de Emilio Boccazzi.

Las partes involucradas en este litigio tienen un plazo de 15 días para recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.