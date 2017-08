Fallo ordena al Minsal financiar y entregar medicamento para tratar enfermedad rara

El reloj marcaba las 19,30 horas de este domingo cuando la acogedora familia de la joven magallánica Yerty Pérez Figueroa, reunida en un domicilio de calle Arauco, sector Cerro de la Cruz, estalló en júbilo al conocer el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas que acogía un recurso de protección, ordenando al Ministerio de Salud financiar y entregar un costoso medicamento para combatir una enfermedad poco frecuente que padece Yerty a sus 21 años de edad.

Y, es que el fallo no era menor. Daba lugar a financiar un fármaco que tiene un costo mensual de 40 millones de pesos, el cual había sido denegado por las autoridades del sector Salud.

Ello explicaba las lágrimas y alegría desbordante de los miembros de este núcleo familiar que había golpeado numerosas puertas para ser escuchado y conseguir un salvavidas frente al dramático cuadro médico que enfrenta uno de sus más queridos integrantes.

Como última opción optaron por recurrir a la vía judicial. Y, con el patrocinio del abogado Jorge Plaza Oviedo interpusieron un recurso de protección en contra de las más máximas autoridades de Salud, tanto del país, como a nivel regional y local.

A Yerty le diagnosticaron una “hemoglobinuria paroxistica nocturna”, quien ha debido enfrentar otras enfermedades asociadas, tales como cálculos biliares relacionados con la hemoglobina, dándose cuenta que su condición se empeora día a día. La enfermedad genera una destrucción acelerada de las células sanguíneas, principalmente glóbulos rojos y produce anemia hemolítica, aumenta los riesgos de trombosis y falla medular.

El tratamiento prescrito para combatir la rara enfermedad es la aplicación de un medicamento denominado Eculizumab (nombre genérico) o Soliris (nombre comercial), que tiene un valor aproximado de 40 millones de pesos, el cual no se encuentra en Chile y no está cubierto por Fonasa.

La paciente está afiliada a Fonasa y pertenece al Grupo B, pero debido a su enfermedad no se encuentra trabajando (es técnico en párvulos), por lo que le resulta imposible cubrir el alto costo de este medicamento.

Frente a esta situación, con fecha 27 de enero de este año, la mujer elevó una solicitud a la seremi de Salud, Fonasa y al Servicio de Salud Magallanes, exponiendo su caso y solicitando se le otorgara gratuitamente dicho medicamento.

Luego de recorrer un largo y fatigoso periplo, el 10 de julio recibió una respuesta negativa por la funcionaria del Servicio de Salud Magallanes, Arlette Oyarzo, quien le dio a conocer por encargo de la directora Pamela Franzi, que no podían acceder a su solicitud.

La paciente comenta que al momento de elevar su solicitud de fecha 27 de enero, en un comienzo se dudó del diagnóstico que le hicieran en el Servicio de Hematología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tras lo anterior, con fecha 13 de febrero el Servicio de Salud Magallanes procedió a derivarla al Hospital Clínico en Punta Arenas para que sea evaluada por dicho establecimiento médico. Empero, desde este centro de salud fue derivada al Hospital Clínico San Borja Arriarán, en Santiago, para tener una segunda opinión. En definitiva, allí se ratificó que padecía de “hemoglobinuria paroxistica nocturna”, confirmándose de paso que debía recibir el tratamiento con el medicamento denominado Eculizumab. Pese a lo anterior, Yerty Pérez reclama que “el Servicio de Salud, la seremi respectiva, el Hospital Clínico y Fonasa se parapetaron en el silencio más absoluto sin pronunciarse en torno a mi solicitud de fecha 27 de enero”, respuesta que recién obtuvo el pasado 10 de julio.

Frente a la respuesta negativa de las autoridades sanitarias a su clamor, en su opinión ello constituye una amenaza y/o privación y/o perturbación a sus garantías constitucionales.

El veredicto

El recurso judicial fue fallado este sábado 26 de agosto por los ministros de la Corte de Apelaciones, acogiendo la presentación de la joven. Su principal argumentación, considera como “intolerable” que a la paciente se la exponga a las consecuencias de un mal incurable sin realizar las acciones recomendadas, posibles y conocidas para prevenirlas y evitarle mayor sufrimiento. “No es por la naturaleza de su mal que puede ser excluida. Incluso un caso terminal merece atención, pero entonces, la enfermedad influye en la forma de reaccionar en cuanto a urgencia, nada más”.

En consecuencia, se sostiene que “le es intolerable la discriminación basada en un argumento superado respecto de otras personas en situación similar. Es, en fin, arbitraria puesto que se le clausura la posibilidad de necesaria protección, cual es el financiamiento extraordinario del medicamento, puesto que desde hace meses que el Ministerio estuvo en conocimiento de los hechos, de la inminencia del daño y la urgencia de la reacción, por las vías adecuadas y no activó el operativo previsto al efecto”.

Frente a tal lapidaria reflexión, el recurso de protección fue acogido con costado en favor de Yerty Pérez Figueroa, contra el Ministerio de Salud, representado por la ministra de Salud, doña Carmen Castillo Taucher; del Servicio de Salud Magallanes, representado por su directora doña Pamela Franzi Pirozzi; de la secretaría regional ministerial de Salud, representada por don Oscar Vargas Zec; del Fondo Nacional de Salud, representado por doña Jeanette Vega Morales, y el Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria, representado por su director, don Claudio Barría Peña.

Al respecto, el fallo dispone las siguientes medidas:

“I.- El Ministerio de Salud adoptará con la mayor urgencia, todas las medidas necesarias para proceder a entregar financiamiento del medicamento Soliris o Eculizumab en las dosis y por el tiempo que determine el médico tratante de doña Yerty Pérez Figueroa y dispondrá el suministro del tratamiento por un establecimiento de salud del domicilio de la recurrente, que se evaluará con la periodicidad aconsejable al caso, de acuerdo a los criterios médicos.

II.- Ello incluirá que Ministerio de Salud adopte las medidas necesarias para que el Instituto de Salud Pública autorice el uso de Soliris para el tratamiento de la paciente, en los términos del inciso segundo del artículo 102 del Código Sanitario.

III.- Además, coordinará coherentemente con la finalidad de la decisión I, a las recurridas, quienes organizadamente, realizarán todos los procedimientos pertinentes para coadyuvar, impedidos de excusarse en dificultad o inconveniente de alguna de ellas. En este sentido el protocolo de coordinación deberá estar enfocado en la paciente para reaccionar oportunamente”.

Habla la joven

En medio de los abrazos de sus seres queridos, Yerty Pérez dijo que su mal lo arrastra desde casi un año, con altos y bajos. Hoy deberá hospitalizarse, pues posiblemente tiene una trombosis en el estómago. “Ahora con este fallo, podré tener medicamentos que aliviarán mi dolor y podré trabajar en lo que me gusta, técnico en párvulos. Por mi misma enfermedad tuve que renunciar a mi trabajo en un jardín infantil. No pude más con mi cansancio y las náuseas. He estado hospitalizada y viajando de un lado para otro para la confirmación del diagnóstico”, relató emocionada.

Admite que no esperaba que el recurso judicial le saliera favorable, pues se veía todo muy difícil. “Ahora estoy feliz, prácticamente en shock”, remarca.

Yerty afirma que esta enfermedad nació de la nada. “No hay explicación, no se sabe por qué genera unos síntomas muy extraños”. Hay siete casos en Chile.