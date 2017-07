Génesis Carrasco Macías es la reina de las Invernadas 2017

“Quiero ser una reina, hacer las cosas que prometí, para que no quede sólo en palabras”, afirmó la soberana.

En una velada de gala llena de color, música y belleza, anoche, en el Teatro Municipal José Bohr, se realizó la coronación de la reina de las Invernadas 2017. En la ocasión, se presentó una amplia gama de artistas regionales y el cantante nacional, Douglas, quien interpretó sus conocidos temas románticos.

La jornada puso a prueba todo el aprendizaje de las ocho candidatas. Y, es que desde que se dieron a conocer sus nombres a comienzos de junio pasado, participaron en clases de pasarela, cultura regional, vocalización y desplante frente al público, con miras a prepararlas para la gala final y las actividades de las que participarán las triunfadoras por el resto de las Invernadas y el año.

Modelaje en tenida sport y traje de noche, además de dos preguntas por parte del jurado y una coreografía, fueron los últimos desafíos que las jóvenes debieron superar, para finalmente conocer a la soberana. Es así, que el grupo de cinco personas encargadas de seleccionar a la nueva belleza del invierno magallánico y su corte de honor, adoptó la decisión de coronar a Génesis Carrasco Macías, de 20 años, representante de la Academia de Modelos Studio Runway, como la reina de las Invernadas; el título de primera virreina recayó en Gabriela Portales Espinoza, de 22 (Parque del Estrecho de Magallanes); y la banda de segunda virreina fue impuesta a Darinka Cvitanic Alarcón, de 25 (Aerovías Dap), quien además fue elegida por sus compañeras como Miss Simpatía. Por su parte, Tamara Bermúdez Menéndez, de 20 años, fue premiada como Miss Fotogénica por votación del público, a través del Facebook de la Municipalidad de Punta Arenas.

“Estoy más que feliz. Al igual que mis compañeras, me esforcé mucho, pero la verdad estoy sorprendida. Creo que la clave estuvo esta noche, si no respondías bien las preguntas, en ese momento sentí que no se podía ganar. Ahora que salí electa, estoy dispuesta a hacer proyectos y buscar ayuda para concretarlos, quiero ser una reina, hacer las cosas que prometí, para que no quede sólo en palabras. Voy a luchar por mantener una presencia”, reflexionó Génesis Carrasco.