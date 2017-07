Jefe de Zona de Carabineros pidió perdón a la familia de joven con riesgo vital

La máxima autoridad de la policía uniformada rescató la reacción del mando, subrayando que

“los ex carabineros involucrados en el hecho fueron dados de baja el mismo día”.

El jefe de la XII Zona de Carabineros, general Leonardo Espinoza Vega, manifestó su pesar con el ataque contra la comisaría de Puerto Natales, luego que dos efectivos de franco de dicha unidad se vieran involucrados en la violenta agresión que mantiene a un joven músico de esa ciudad luchando por su vida en el Hospital Clínico. Además confirmó que se acercó a los padres de la víctima para pedirles perdón en nombre de la institución que representa.

– ¿Se puso a disposición de la justicia a los carabineros involucrados o se esperó demasiado? ¿Se pudo haber reaccionado de manera diferente o antes de que se tensara tanto el ambiente en Natales?

– “Se hizo en el momento adecuado. Se dieron de baja en el día, y si bien fue un hecho que ocurrió a las 5,30 horas, los funcionarios no estaban ubicables. Quizás se pudo haber hecho en menos tiempo, pero, repito, esto ocurrió a las 5,30 de la madrugada y a las 12 de la noche ellos ya estaban dados de baja. Creo que los tiempos fueron oportunos, viajó el prefecto (un coronel), el camino no estaba en condiciones de ir más rápido, pero se hicieron los trámites que corresponden, considerando que dejar de hacer un trámite administrativo anula los procesos. Sólo decir que quizás nos faltó una comunicación más clara por parte de nuestros representantes allá, pero siento que lo que pasó después fue una sobrerreacción”.

– ¿Cómo evalúa su propia reacción ante lo sucedido con los carabineros?

– “Mi participación como jefe de zona fue rápida, en el sentido de disponer ese mismo día sábado que el prefecto, coronel (Ricardo) Rubat concurriera de inmediato a Natales para iniciar los trámites administrativos para la baja, y posteriormente yo fui a calmar la situación, no pensando nunca que sucedería esto. Si hubiese sabido, a lo mejor habría viajado antes, pero sorprende lo ocurrido”.

– ¿Qué le parecen los daños que afectaron al cuartel de la Segunda Comisaría?

– “No deja de impresionar lo ocurrido, pero creo que obedece a una reacción que no caracteriza a la gente de Natales, es gente de bien, llegué cuando estaban ocurriendo los hechos y vi a muchas personas que se estaban aprovechando de las circunstancias para hacer desórdenes, pero tengo que entender la reacción de la gente, producto de una situación que muy bien saben fue la participación de estos ex carabineros en un hecho de violencia en que los resultados fueron estas graves lesiones”.

– ¿Es habitual que en menos de un día sea un funcionario dado de baja?

– “No es habitual, pero no es excepcional. Cada vez que un carabinero se aparta de sus funciones, la política de la institución es clara, y todos las sabemos, se aplican desde el general hasta el último carabinero. Cualquiera de nosotros que cometa algún ilícito como es en este caso, va a ser apartado de las funciones y se debe seguir el protocolo administrativo. Pero indudablemente, no es normal para Magallanes que suceda esto”.

– ¿Cómo se explica el actuar de estos carabineros, aunque fuera de franco?

– “Nadie actúa como carabinero cuando comete un ilícito. Ahora, nosotros no dejamos de ser carabineros por no vestir el uniforme, pero ellos no actuaron en funciones de carabineros, nada de lo que hicieron fue con los valores de un carabinero”.

– ¿Cómo se explica que se hayan alejado tanto de esos valores?

– “Creo que la naturaleza humana es impredecible, estamos viviendo momentos especiales, creo que la sociedad ha cambiado mucho, los valores que nos enseñaron nuestros padres no son los mismos, hay exacerbación de los derechos y olvido de los deberes, pero no por eso vamos a enlodar a todos. Por eso viajé personalmente a Natales, para decirles al resto de los carabineros que son buenos, no por dos que se apartaron ellos dejarán de serlo, e incluso serán mejor. Verlos limpiar una comisaría, reponer el daño que se hizo luego que la comunidad demostrara su malestar no es fácil para ellos sobreponerse, no es fácil sentirse apedreado. Si un carabinero hubiese recibido un golpe en la cabeza con alguna de las piedras que yo vi, estaría muerto”.

– ¿Qué resta ahora para los funcionarios de Natales?

– “Será difícil sobreponer a la gente cuando se atentó así contra ellos. Carabineros tiene la particularidad de usar un uniforme que debe atraer a la gente, y en ese sentido seguiremos trabajando. Lo repito, se lo dije a los natalitos y se lo digo a los magallánicos, esa reacción no fue de la gente de esta región. Hubo dos jóvenes que se acercaron a ayudar a limpiar la comisaría, y a manifestar que no estaban de acuerdo con lo ocurrido”.

Acercamiento con la familia de la víctima

– ¿Se pudo reunir con la familia de Gonzalo (Muñoz del Campo)?

– “Sí, y soy padre de familia, y me dolió en el alma sinceramente ver lo que están pasando, gente buena, gente de bien, que está pasando por esta situación con su único hijo, es terrible”.

– ¿Qué mensaje le entregó a ellos?

– “Se los dije, a don Alejandro y a su señora, y se los digo de corazón, yo pido perdón por los carabineros que yo represento en la zona. Se los dije de manera personal, sólo entre nosotros, me recibieron, los acompañé, visitamos a Gonzalo y compartimos espiritualmente con ellos, y sí, mi intención era pedirles perdón. No sé cómo ellos tienen la fortaleza de seguir luchando por su hijo, y sin manifestar rencor hacia nosotros, me sorprendió. Soy un hombre que cree en Dios, creo en los milagros y creo que este podría ser un gran milagro para Magallanes”.

– ¿Qué le diría a los ex carabineros involucrados?

“Para ellos no tengo ninguna palabra”.