“La petición de renuncia fue un total descriterio de parte de un director nacional subrogante”

Ex director regional de Aduanas, habló con Pulso Económico a casi un mes de dejar el cargo

El 27 de mayo pasado el director nacional (s) de Aduana, Claudio Sepúlveda Valenzuela, solicitó la renuncia no voluntaria al cargo, al ahora ex director regional de la entidad en Punta Arenas, Ricardo Gómez Peña, quien con total desconcierto y molestia ratificó el hecho a las autoridades locales, dejando formalmente el puesto el día lunes 29 de mayo en la mañana.

Y cómo no iba a sentir la desazón si, como bien dejó entrever en conversación ayer con Pulso Económico, desde que asumió el cargo en 2013, asegura haber cumplido a cabalidad todas y cada una de las metas encomendadas, en diversos ámbitos. Sin embargo, de la noche a la mañana, los logros nada le valieron y en pleno proceso de la última paralización de los funcionarios del Servicio, le piden dar un paso al costado.

– Se hablaba de que tras esta renuncia había críticas a su gestión en términos de no saber manejar el paro. En definitiva, falta de confianza. ¿Fue tan así?

– “Claramente los altos cargos de administración pública como el que ocupaba yo, presentan ciertas dicotomías. La confianza tiene que ver con la confidencialidad o temas subjetivos como son las relaciones interpersonales e incluso en la mayoría de los casos, por desempeño, que no es mi caso. Durante los cuatro años que ejercí, tuve rendimientos de 100% y eso significó un posicionamiento bastante notable en la región desde distintos puntos de vista, tanto como servicio y la relación de este con la autoridad, en temas tan importantes como la solución al conflicto del gobierno regional con Zona Franca, entre otras materias”.

– Entonces, ¿qué sucedió realmente?

– “Ellos esperaban que durante el paro, esta dirección regional retomara la normalidad de las funciones, pero claramente desconocen que esta es una región particular que no tiene la misma facilidad de conectarse con el resto del país y con el poco personal que había, ello no era posible. Pero eso no lo entienden y quedó claro cuando al ver que acá no se deponía la movilización, enviaron gente de otra región para atender la contingencia, lo que fue más que todo una medida de marketing, que de fondo, no tenía sustento. Quienes vinieron no tenían la experiencia como para desenvolverse en esta región y tuvieron que ser finalmente los mismos funcionarios de acá los que retomaran parte de la atención durante esos días”.

– Es decir, fue peor la solución que el problema.

– “En efecto. Con eso quedó de manifiesto que la Dirección Nacional tampoco dio solución al respecto y no pudo hacer nada contra ese paro que fue de unos 10 días. Por supuesto, en Santiago esperaban que todo se terminara ahí, pero en una región donde el 96% de los funcionarios estaba adherido al paro, habría sido necesaria una medida muy potente. Y es más, las decisiones siempre han estado en las manos de los directores nacionales, en cuanto a decir cuáles políticas adoptar, las de descuento frente al paro, así como las medidas posteriores como sumarios y daño en equipo o infraestructura, producto de la paralización”.

– En suma, ¿hubo falta de consideración por parte de Sepúlveda para abordar su caso?.

– “Absolutamente, la petición de renuncia que me formularon fue un total descriterio de parte de un director nacional subrogante. Esa petición me causó sorpresa y molestia, tristeza, pero pasados los días me di cuenta de que tanto los funcionarios y autoridades regionales, valoraron altamente el trabajo que realice. Sin duda, la Dirección Nacional leyó de manera muy distinta mi gestión, sin considerar todas las tareas realizadas. Reitero el tema de la solución al conflicto de Zona Franca, la participación en la revisión de las Leyes de Excepción. En otras palabras, me pregunto cómo esas gestiones tuvieron un análisis distinto a nivel central. Nadie ha dicho explícitamente cuál fue realmente la razón de todo esto”.

– ¿Exceso de centralismo?

– “Indudablemente. Por ejemplo, a las primeras autoridades a las que debieron informarles de la petición de renuncia, es al intendente y al seremi de Hacienda, pero ellos no sabían nada al respecto, siendo que con ellos trabaje en temas relevantes durante el último tiempo. Todo paso por una decisión tomada a nivel central. Además de sorpresivo, lo inquietante es que haber tomado esa determinación no tiene ninguna lógica cuando además se está en medio de un conflicto, como fue el tema del paro. Lo obvio habría sido en último caso, esperar su término”.

– Todo esto fue derechamente entonces una equivocación de parte de la Dirección Nacional de Aduanas.

– “Creo que sí. Ahora, eso pasa por la ignorancia que tienen de nuestro contexto regional. No sé si el director nacional subrogante ha venido alguna vez a la zona. Al menos en el tiempo que estuve en el Servicio y acá, puntualmente, no lo vi. No conoce la relación que se estableció acá con otros funcionarios, así que es una decisión totalmente centralista y que tiene otro elemento”.

“En días posteriores a mi renuncia me enteré de que la persona que el nuevo director regional subrogante de Aduana –dijo aludiendo a Wildo Arévalo Menay- fue enviado para sacarlo de la Dirección Nacional. O sea, para no tenerlo cerca, qué mejor espacio que destinarlo acá. Eso les significó sacarse una sombra, una molestia y no sé por qué motivo habrán hecho todo eso”.

– ¿La llegada del nuevo director (s) no ha ido acompañada de una presentación protocolar aún a las autoridades?

– “Eso lo desconozco, pero evidentemente una nueva jefatura de servicio, sea titular o que subrogue, tiene que presentarse ante las autoridades con las que tendrá que relacionarse constantemente, además de hacer lo propio con otros Servicios. No se debe cerrar la oficina y dejar de tener contacto con el medio externo. Cuando llegué al Servicio, una de las cosas que se criticaba es que Aduanas estaba encapsulado y lo que hicimos fue comenzar a salir en medios de prensa, destacando los hitos más importantes, nos relacionamos con otros servicios y las autoridades locales, para demostrar presencia en el territorio. Eso debería pasar ahora”.

– ¿Esta renuncia removió en alguna medida el suelo político?

– “A nivel local, claro que sí. Hizo bastante ruido y provocó mucha molestia. Especialmente puedo mencionar que la senadora Carolina Goic, por ejemplo, me llamó preocupada por esta situación, principalmente porque sabe el nivel de trabajo que realicé con ella y con diversos entes locales. Aún no se explica qué pasó”.

– ¿Inconsecuencias de Aduanas desde la zona central?

– “Es cosa de considerar que en el paro, estando ellos a miles de kilómetros, nos estaban pidiendo que volviéramos a dar el servicio, en circunstancias que ellos no fueron capaces de hacer funcionar la Dirección Nacional, que de hecho estaba cerrada. Entonces, ¿qué queda para el resto?”.

– Y del director nacional (s), ¿qué me puede comentar?, ¿es poco ‘visible’?.

– “Lo vi una vez en Valparaíso como subrogante. El llegó al cargo por un tema de antigüedad y desconozco si está participando del concurso para director nacional con ánimo de ser titular. En rigor, él es jefe del Departamento de Informes, dentro de la Dirección. Yo participé recientemente del concurso para director nacional, pero no fui seleccionado en la terna en la etapa final”.

– ¿Cómo?, ¿Le piden la renuncia y, por otro lado no tenía problemas para avanzar en la postulación al cargo de director nacional?.

– “Esa es la paradoja. Desde el punto de vista objetivo, el proceso de selección está bajo una empresa consultora respetable y llegué hasta la última etapa, pero curiosamente por otro lado, se me pide la renuncia. Eso demuestra que hay muchos contrasentidos en este plano y muchas cosas que no se explican. Creo que es difícil que eso se llegue a saber el día de mañana”.

– ¿En qué pie queda Aduanas y cómo debiera ‘venir la mano’?.

– “En general, el Servicio necesita generar un marco de funcionamiento normal. Me refiero a que es una institución con alta inestabilidad. Durante los cuatro años y medio que estuve, hubo cuatro directores nacionales y por consiguiente, equipos directivos diferentes. Los cambios constantes en Aduanas a nivel directivo son su gran Talón de Aquiles y así una organización no puede avanzar”.

– Algo no queda claro. ¿El presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (Anfach), Jorge Restovic, está ahora formando parte de algún modo de los trabajos en la nueva directiva?.

– “Habría que ver qué función está cumpliendo a nivel regional el gremio, que por un lado estuvo respaldando el tema del paro y ahora está apoyando la gestión del nuevo director (s). En ese sentido, debe haber claridad en qué línea se ha de tomar y no estar flameando una bandera según sea el sentido del viento. Deben tomar un solo camino, que la única forma de estabilizar institucionalmente al servicio. Es de hecho, la forma de alcanzar avances a futuro”.

– El gobierno que llegue tras las próximas elecciones será también factor determinante para el futuro de la entidad.

– “Independiente del que llegue a gobernar, lo que tiene que pasar es que se establezcan alianzas estratégicas que ayuden a generar cambios positivos en el servicio, uno de los más importantes del país. Pero más allá de eso, es la propia entidad la que tiene que avanzar y no estancarse. Si Aduanas no es capaz de organizarse, está condenada al fracaso”.

– ¿Dónde está la mayor debilidad?

– “Principalmente diría que radica en el tema de infraestructura y las herramientas para tener un servicio aduanero moderno. Se hecha de menos mayor tecnología y elementos innovadores, porque hasta ahora la ley de modernización de Aduana es sólo un título, porque precisamente de eso es lo que menos tiene, sino que más bien recoge y mejora algunos aspectos que en la práctica ya se están haciendo. De modernidad, la norma no ofrece nada, por lo que el servicio está en un momento crucial donde debe tomar decisiones importantes para generar modernización de verdad”.