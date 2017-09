Lo invitaron a robar a un Punto Copec, pero como se negó terminó apuñalando a uno de los amigos

Por homicidio frustrado fue enviado a la cárcel este domingo Luciano Nancuante Bilbao, de 20 años, tras confesar que le propinó diversas estocadas a G.L.V., de 16 años, luego de una discusión que se inició por negarse a participar de un asalto.

“Yo no soy una mala persona ni tampoco un asesino”, relató entre sollozos y arrepentido de su accionar, Luciano Nicolás Nancuante Bilbao, de 20 años, quien confesó ayer en la audiencia de control de detención haber apuñalado a un menor de edad de 16 años, identificado por las iniciales G.L.V., hecho que habría perpetrado en “defensa propia”.

El imputado fue detenido a las 11,10 horas de la mañana del sábado por personal de la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) de Carabineros, en su domicilio de calle Manuel Rengifo, población Padre Hurtado, luego de ocasionarle graves lesiones a la víctima a eso de las 6 horas de la madrugada del mismo día, que lo mantuvo por algunos instantes con riesgo vital.

Según lo descrito por el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, los hechos se suscitaron en la vía pública donde el agredido se encontraba con amigos, sosteniendo una discusión entre ellos donde estaba el imputado, quien tras dicho entrevero se dirigió hacia su domicilio con la finalidad de armarse de un cuchillo, arma blanca con la que regresó a increpar a la víctima, la cual se retiró del lugar para no ser agredido. No obstante, el victimario lo habría seguido dándole alcance en la intersección de las calles Andrés Pérez Araya con Ramón Carnicer, donde le propinó diversas estocadas a la víctima sufriendo tres heridas cortopunzantes dorsales y en el tórax, antecedentes con los que determinó formalizar al acusado por su autoría en el delito de homicidio frustrado.

La versión del detenido

No obstante, Nancuante Bilbao le solicitó la palabra al magistrado Juan Enrique Olivares, detallando otra versión de lo que a su parecer había acontecido.

“La discusión empezó cuando ellos me habían invitado a robar, porque iban a asaltar el Punto Copec (no describió cuál de los locales) y yo les dije que no quería ir, que había pasado mi tiempo, a lo cual me empezaron a decir que era un cagón y que no servía para eso. Y ahí hubo un empujón de ellos y yo respondí con un combo, a lo cual se me abalanzaron encima dos personas más, tirándome piedras en la cabeza, patadas y combos (Sic)”, narró.

Asimismo, prosiguió indicando que tras la reyerta se retiró hacia su hogar, dándose cuenta que se le había quedado su gorro en el lugar del incidente, armándose con un cuchillo “por precaución” y solicitándoles a los supuestos agresores que le devolvieran su prenda de vestir “en buena onda”.

“Yo les dije que si me lo podían entregar, que había ido en buena y que sólo quería mi gorro y me iba a mi casa, a lo cual me dijeron que no me lo iban a pasar y me siguieron tirando piedras. Cuando yo le di las estocadas al chico fue porque le estaban pegando a mi compañero y yo los fui a separar y uno me agarró por detrás pegándome una patada en la cabeza. En ese momento se me cayó el cuchillo de la manga, lo agarró (la víctima), yo se lo alcancé a quitar antes que me apuñalara y en ese transcurso le pegué las estocadas (sic)”, complementó.

No obstante, y tras un prolongado debate y alegaciones entre la defensa y el Ministerio Público, el juez de garantía determinó acoger la solicitud de que se le aplique al imputado la medida cautelar más gravosa, decretando su ingreso al recinto penitenciario de Punta Arenas, durante el plazo fijado en 90 días, mientras se lleva a cabo la investigación pertinente de este caso.