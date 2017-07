Magisterio rechazó propuesta de Flies para que la región sea piloto en comenzar proceso de desmunicipalización

A través de una declaración pública, el Colegio de Profesores de Magallanes aseveró que no han sido considerados en el proyecto de Nueva Educación Pública, viéndose perjudicados en las deudas que tienen los municipios, debido a que sólo se sanearían aquellas que existen hasta 2014.

Que Magallanes sea la región piloto para comenzar el proceso de desmunicipalización, fue la propuesta planteada por el intendente Jorge Flies a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, con quien el jefe del gobierno regional ha estado en conversaciones últimamente, con el fin de evitar que el área de enseñanza de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) corra el riesgo de cesar el pago de los sueldos de profesores y funcionarios, y que sea intervenida por el Estado.

Esta iniciativa fue cuestionada y rechazada por el gremio de docentes de la región quienes declararon que no se hacen parte de este proyecto, debido a que no modificaría la actual crisis de la educación pública, puesto que -según enfatizaron- éste mantendría la lógica de mercado, delegando al mismo tiempo la responsabilidad estatal como garante y responsable de este derecho, en una nueva figura denominada Consejo Local de Educación, desligando al Estado de su rol fundamental en la educación.

Asimismo, los profesores recalcaron que en esta iniciativa no son considerados, ya que no se ha dado cabida a su participación ni se han tomado en cuenta sus opiniones, quedando ausentes de la discusión.

Violeta Andrade, presidenta de la directiva regional del Colegio de Profesores manifestó que una de las grandes falencias que no han sido modificadas es “el financiamiento basal que actualmente es por subsidio a la demanda, vía voucher o pago por asistencia, el que se mantiene y al no cambiar como se ha propuesto y que esta sea por matrícula o de acuerdo a las necesidades de las comunidades educativas, mantiene y profundiza la lógica de la competencia y la precarización del sistema”.

En cuanto a lo señalado por el intendente, el gremio deslindó que “cuando plantea que los docentes pasarán a ser planta del Estado, recordarle que esto no es verdad ya que los profesores seguirán dependiendo de un sostenedor que en esta nueva ley será el servicio local de educación como lo plantea el artículo 10 de la misma ley. Además no sólo se mantiene la lógica de sostenedores educativos de los servicios locales de educación, sino que debilita aún más el rol de la Dirección de Educación Pública y le otorga un inmenso poder a los directores de los servicios locales, que sin duda aumentarán el agobio laboral docente y la inestabilidad, al entregarle amplias facultades para la toma de decisiones”.

80% de rechazo

Respecto a esto, se informó que el 80% del profesorado en Magallanes rechazó en la última consulta realizada esta iniciativa que propone la desmunicipalización, criticando al gobierno la actitud de “oídos sordos” a lo que los educadores han hecho saber.

Por otra parte, la directiva regional del magisterio aseveró que en este proyecto de Nueva Educación Pública, es que nuevamente se verán perjudicados respecto a las deudas que mantienen los municipios, sólo saneando aquellas que existen con funcionarios hasta el año 2014, mientras que aquellas que sean posteriores a esa fecha “serán de responsabilidad de los sostenedores”.

“Al no considerarlas, seremos los docentes los perjudicados, aun cuando éstas no han sido de responsabilidad nuestra. En el caso de esta y otras comunas muchas de las deudas son posteriores a esa fecha por lo que si esto no se soluciona, los docentes, nos veremos enfrentados a una segunda deuda histórica y ya hemos vivido esta situación con nuestros colegas, que todavía siguen después de décadas esperando una solución a su problema”, subrayaron.

Finalmente, el gremio llamó a los profesores a mantenerse en estado de alerta y a adherirse a eventuales movilizaciones en rechazo a lo que ellos denominan como “esta forma de hacer política en Chile”.