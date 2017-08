Mujer de 65 años muere calcinada en incendio y tragedia deja en evidencia profundo drama de vulnerabilidad social

Un profundo drama de vulnerabilidad social es el que quedó al descubierto tras el incendio que a eso de las 2 de la madrugada de este domingo destruyó por completo la vivienda de material ligero de un piso, ubicada en calle Uruguay Nº01351 -en la población Las Naciones-, lugar donde pereció calcinada una mujer de 65 años, identificada como Nancy Mansilla Yáñez, quien se encontraba sola en el inmueble al momento del siniestro.

Así lo confirmó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, Carlos Hidalgo Coloane, quien se refirió al hecho. “Ellos -ambos magallánicos- no tenían suministro de agua ni de luz, por lo que una de las hipótesis que se maneja es la fuga de gas, siendo la zona focal, el sector de la cocina. Lo que presumimos es que la señora pudo haber manipulado mal la llave del gas y se confió hasta que escuchó la fuga. Entonces, como dentro de la vivienda se iluminaban con velas, probablemente encendió una y se acercó para verificar qué pasaba y sería entonces ahí que se produjo la inflamación que la impactó de frente según se presume y que habría ocasionado su muerte”.

Agregó que la casa colindante tenía muro cortafuego, lo que evitó la propagación de las llamas, mientras que en el otro costado no hubo daños por cuanto existe una separación de unos 4 metros en relación con la vivienda contigua. “En todo caso, este no es el primer incendio que han sufrido, hace unos años también tuvieron una emergencia similar”, consignó el mando bomberil.

Drama social

Mientras las indagaciones siguen su curso, horas más tarde y en visita al lugar se pudo apreciar no sólo la magnitud de los daños ocasionados por las llamas, sino también corroborar las precarias condiciones en que vivían Nancy Mansilla con su pareja Héctor Galli Soto, de 76 años. Esto porque además de la carencia de servicios básicos, ambos tenían al interior de su hogar un importante volumen de ropa acumulada, la cual tenía su origen en la ayuda que regularmente recibían de vecinos y conocidos que sabían del nivel de necesidad que enfrentaban.

Por cierto, estos adultos mayores eran vistos con regularidad recorriendo diversas arterias de la ciudad, por lo que al enterarse de la noticia, no pocas personas lamentaron -especialmente a través de redes sociales-, lo sucedido. Una de ellas es Clarisa Mansilla Vera, secretaria de la Universidad de Magallanes, quien relató cómo conoció a Nancy. “Mi mamá pertenecía hace muchos años al Centro de Madres Paula Jaraquemada, a ese lugar Nancy iba con su mamá, la señora Blanca. Allí la conocí, ella era mayor que yo. Ahí compartimos y después cuando falleció su mamá, la volvimos a ver y por mi madre supe que Nancy se había casado. Ella sufría un leve retraso mental, eso es lo que yo sé y siento mucho en las condiciones que falleció, porque no tuvo una vida fácil después de casarse. Pero de ahí nosotras no nos llevamos, nos saludamos y hablábamos en el momento, pero tengo los mejores recuerdos compartidos con ella en el centro de madres”, indicó valorando la experiencia vivida con la malograda mujer, quien también hace años habría participado como cantante en algún certamen de festival en Playa Norte.

Apoyo

El suceso generó a su vez la inmediata reacción de la Unidad de Emergencia del Municipio de Punta Arenas, que acudió al lugar. Al respecto, el alcalde Claudio Radonich Jiménez recordó que al no contar con un albergue, en estos casos se opera a nivel de convenio con un hostal, que permite acoger a los damnificados como es en este caso. “Estamos buscando información para que el lunes (hoy) podamos tener ayuda más concreta. La municipalidad cuenta con algunos instrumentos de colaboración en caso de incendio, hay que ver la situación jurídica de la pareja y de la vivienda para poder ayudarlo”, señaló.

Damnificado

Como consecuencia de todo lo acontecido, el apoyo municipal a Héctor Galli se tradujo en brindarle con gastos pagados, la estadía en el Hostal Cordillera, mientras se avanza en encontrar una solución, además de los expendios funerarios a lo que se agregará atención psicológica.

A eso de las 19 horas de ayer, en conversación con La Prensa Austral y aún afectado Galli relató que cuando se desató el incendio, se encontraba en el Club Victoria. “Yo le había dicho que fuera conmigo, pero me dijo ‘no viejo, no sé qué me pasa, tú sabes que no tenemos plata para venirnos a la casa’. Ahí le dije, mijita vamos, ahí nos van a dar plata para volver. Y después bueno, pasó lo del incendio y ella no alcanzó a salir y quedó en el pasillo quemada. Justo que íbamos a cumplir 30 años de casados, a veces trabajábamos por ahí, además algunas comunidades nos ayudaban”, relató aún conmocionado por lo vivido, junto con ratificar que la casa sufrió un incidente similar en el año 2001. “Esa casa era de la mamá de mi señora y después quedó para ella”.

Finalmente, acotó que no tuvieron hijos y recordó con una mirada triste aquella vez cuando hace más de 29 años, conoció a Nancy cuando se encontraba sentado cerca de ella en una de las bancas de la Iglesia Don Bosco.

