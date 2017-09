Mujer desfiguró rostro de joven animador debido a su condición sexual

Con cuatro cortes en el rostro de carácter menos grave resultó un animador de eventos que fue agredido en Puerto Natales, supuestamente por su orientación sexual.

El ataque se produjo en la madrugada del domingo en el pub La Tribu, ubicado en calle Bulnes de esa ciudad.

Hasta ese local, junto a un grupo de amigos, llegó Patricio Díaz Bravo, 37 años, donde, debido a su condición sexual, fue insultado por una mujer, situación que se ha venido repitiendo en el tiempo en cada ocasión en que se encuentran. En esta oportunidad Díaz Bravo le respondió, siendo de inmediato y de forma sorpresiva agredido por la mujer quien le lanzó al rostro un vaso de vidrio, el cual se rompió en la cara de Díaz Bravo.

De inmediato el rostro de Patricio Díaz quedó bañado en sangre, dirigiéndose hasta la Segunda Comisaría de Carabineros, desde donde lo trasladaron al hospital de Natales, donde le suturaron los cortes sufridos en el lado izquierdo del rostro, siendo calificadas las heridas de mediana gravedad.

El joven trabaja en la Municipalidad de Natales, en el área de eventos y cultura, y además dirige un programa de televisión por cable que se transmite los días sábado, entre las 21 a las 24 horas por Eva Visión. A lo anterior, se suma la animación de eventos y karaokes.

Ayer la víctima -psicológicamente afectada por lo sucedido- manifestó que “voy a tomar acciones legales. Me contactaron del Movilh de Santiago y cuento con su apoyo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto no quede impune. Tengo el rostro desfigurado y yo trabajo con mi imagen”.

Agregó que por otra parte se siente contento y agradecido del apoyo que ha recibido de la comunidad nacional a través de las redes sociales. Indicó que “la gente tiene conciencia que se trató de un acto de discriminación y por mi parte no quiero que esto le pase a otra persona y que llegue a ser atacada por su condición sexual”.

Investigación de Fiscalía

Ayer, a las 16 horas, Patricio Díaz concurrió hasta la Fiscalía de Puerto Natales, donde fue entrevistado por la fiscal Lorena Carrasco. Luego de entregar los antecedentes de lo sucedido, hoy deberá concurrir hasta el Servicio Médico Legal para la clasificación legal de sus lesiones, que podrían aumentar de menos graves a graves gravísimas, debido a que podrían provocar una desfiguración permanente del rostro.

El caso ha trascendido y se ha transformado en una noticia a nivel nacional, donde lo sucedido ha recibido un repudio generalizado. En ese aspecto, Díaz agradeció a sus amistades de distintos medios de comunicación que a nivel nacional han dado a conocer esta lamentable noticia. Espera que a partir de lo ocurrido se tomé cada día mayor conciencia sobre el respeto que “debemos tener por todas las personas, porque ello nos permitirá vivir en una sociedad más tolerante y humana”.

La investigación quedó en manos de la PDI de Puerto Natales, a quien se le instruyó la búsqueda y detención de la agresora para ser puesta a disposición de la justicia.

Movilh

Durante la jornada de este lunes, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), a través de un comunicado de prensa, repudió este hecho de violencia, y expresó toda su solidaridad hacia con la víctima, quien está muy afectado por lo sucedido.

Según la versión del Movilh, al encontrarse Patricio en las cercanías de un baño, la mujer lanzó al animador frases del tipo “maricón” y colipato”, de la misma manera como lo venía haciendo desde hace dos años cada vez que se encontraba con la víctima y sin que hubiese otro conflicto de por medio.

La organización señaló que derivó los antecedentes del caso al Ministerio del Interior para que le brinden la orientación legal psicológica necesaria a Patricio. “Esperamos que se haga justicia y se aplique la máxima sanción posible a la agresora”, finalizó el Movilh.

La víctima, en tanto, confirmó que alrededor de las 21 horas de anoche, habría sido detenida en Punta Arenas, por la PDI, la mujer identificada como Yerka Torres, quien hoy debiera ser puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Relacionado