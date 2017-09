Mujer indonesia denunció ante la PDI un presunto caso de trata de personas

La joven de 30 años, que se desempeñaba como asesora del hogar de una familia extranjera que reside en Punta Arenas, habría huido de su lugar de trabajo, denunciando que no le pagaban sus sueldos y que habría estado sometida a extenuantes jornadas laborales, sin que le permitieran comunicarse con otras personas.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Hasta las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas se dirigió la tarde de ayer una joven de 30 años, de nacionalidad indonesia, que hasta este lunes se encontraba en Magallanes ejerciendo labores como asesora del hogar en la residencia de una reconocida familia extranjera, para denunciar un presunto caso de explotación laboral, a través de la modalidad de trata de personas.

La mujer, que huyó ayer del lugar donde desempeñaba sus funciones, llegó acompañada por su compatriota Eva Anggraeni, quien supuestamente también fue víctima de este delito, junto a otras dos jóvenes del mismo país, quienes huyeron desde la propiedad de un comerciante de Zona Franca, a quien acusaron de haberlas traído a trabajar a Chile engañadas y con restricción absoluta de comunicarse con sus familias.

En este sentido, el esposo de Eva, Boris Miranda, tras tomar contacto y haber conversado con la joven, dio a conocer los detalles de la situación por la cual estaba pasando, revelando que por intermedio de otra asesora del hogar, que sabía del primer caso que se cerró en 2011, la mujer “se comunicó hace dos meses con nosotros, y nos dijo que no le pagaban los sueldos y que no le dejaban salir, entre otras cosas. A raíz de esto, logramos meter un celular para que se pudiera comunicar con nosotros después de las 23 horas, porque su horario de trabajo era desde las 7 de la mañana hasta esa hora. Ahí le explicamos que esas cosas que estaba viviendo ella acá en Chile eran ilegales. De hecho, nosotros la fuimos a buscar un domingo y no la dejaron salir”.

Posteriormente, la presunta víctima habría solicitado previamente a sus empleadores su documentación que se la mantenían retenida, sin embargo ésta le habría sido negada, por lo que decidió darse a la fuga por sus propios medios ante esta “situación de violencia”.

“Ella le solicitó a un transeúnte que por favor la ayudara, y hablando un poco en inglés, le pidió que le marcara el número de teléfono mío o el de mi pareja. En eso contesto mi celular y una persona me dijo que había una chica indonesia que quería hablar conmigo y que estaba desesperada. Entonces, nosotros fuimos a buscarla”, relató Miranda.

Asimismo, explicó que fue él quien hace un mes interpuso una denuncia, tomando contacto con la fiscal Rina Blanco, a quien le comentó esta situación, reprochando que “se hicieron algunas diligencias con la policía, pero en temas resolutivos no hicieron absolutamente nada. También lo conversé con la gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero por otra parte en la PDI nos dijeron que lo primero que tenía que hacer esta chica era ir hasta allá para que prestara declaración y le dieran el apoyo que corresponde”.

La joven extranjera habría señalado que no tiene intenciones de abandonar el país, y actualmente se encuentra alojándose en un hotel en Punta Arenas, a la espera de prestar declaración durante esta jornada en la PDI.

“Ella está muy afectada emocionalmente y en este momento se está comunicando con su familia para contarle lo que le pasó. Lo único que ella pide es estar con mi señora, para poder hablar su idioma, cosa que el fiscal Dobson se está oponiendo”, expresó Miranda.

Bajo este tenor, el hombre que acompañó a la denunciante aseguró que le brindarán a la víctima toda la ayuda que ella requiera, con el fin de que esta situación no se convierta en un reflejo de la causa anterior, que tras varios años se volvió a reabrir en mayo pasado.

“Este caso se complementa con lo que le ocurrió a mi señora, pero lo más impresionante para mí es que aparecen los mismos fiscales que en 2011 cerraron el caso de Eva. La Fiscalía dijo que iba a tomar parte en el asunto y abrir la carpeta investigativa, pero no han hecho absolutamente nada. Nosotros queremos pedir una reunión con el fiscal regional (Eugenio Campos) que no está, porque anda en Santiago viendo el ‘Pacogate’, pero la idea es que venga a la región porque acá también están pasando cosas”, sentenció.

Por otra parte, el subprefecto de la Policía Internacional, Danilo Armijo Salamanca, ratificó escuetamente que “el tema de la trata, con cualquiera de los fines, demanda primero una reserva de la identidad de las víctimas, pero estamos en un procedimiento que fue dispuesto por el Ministerio Público y apunta a ello, estamos gestionando una investigación de la cual no puedo entregar ningún antecedente”.

Finalmente, desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), manifestaron que están al tanto de esta situación y que se han puesto en contacto con la joven, con el propósito de asesorarla legalmente y en apoyarla “en todos los ámbitos que podamos como servicio”.