Obispo Bastres: “Que el Señor le entregue a Paula la felicidad que buscaba”

Por Cristián Saralegui y Roberto Martínez

Un estado de shock e incomprensión era visible en todos los rostros de quienes forman parte de la comunidad educativa del Instituto Superior de Comercio, por la repentina y trágica partida de su alumna de séptimo básico, Paula Arantxa Muñoz Soto, acaecida el martes. Pero no fueron los únicos. En el responso que se realizó ayer en la tarde en la iglesia Catedral se pudo apreciar a estudiantes del Instituto Sagrada Familia, Instituto Don Bosco, además de autoridades como la encargada del área de Educación de la Corporación Municipal, Beatriz Schmidt, una de las tantas que se mostró profundamente afectada por el hecho.

La mañana fue diferente a otras en el Insuco. Los padres y apoderados del séptimo básico al que pertenecía la adolescente acudieron temprano a retirar a sus hijos. La dirección del establecimiento dio las facilidades, entendiendo el dolor de quienes fueron sus compañeros. Esto mientras funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaban al Insuco para entrevistar a directivos, como parte del proceso de investigación que permitiera detectar señales en los últimos días vividos por la menor.

Pero en general, el sentimiento era de incredulidad y dolor, lo que fue más palpable en el responso de la tarde, que fue encabezado por el obispo Bernardo Bastres. Con los abanderados a sus espaldas, el sacerdote entregó su mensaje a la comunidad educativa, y sus recomendaciones para detectar este tipo de situaciones, en particular en los jóvenes.

Llamado a no

“quedarse solos”

Tras la lectura del evangelio de San Juan, puntualmente sobre la resurrección de Lázaro, el obispo Bastres comentó que un cuestionamiento que la gente suele hacerse ante este tipo de hechos es “si uno hubiera estado en el lugar o hubiera adivinado lo que iba a pasar”, pero que al mismo tiempo “cada persona es un misterio. No tenemos respuestas ante las circunstancias, el Señor tiene todas las respuestas, y nosotros nos quedamos con las preguntas”.

Bastres recalcó que para evitar sufrir hechos como éste, es necesario que, especialmente los jóvenes es a no quedarse solos y a comunicar cuando tengan algún dolor o dificultad. El obispo además, leyó una reflexión que escribió la profesora jefe de la estudiante: “Gracias por permitirnos conocerte, por estar ahí y por tu innato espíritu de colaboración, por tu risa y compañía que ha dejado una profunda huella. Tu nombre será recordado entre nosotros”.

Tras el mensaje del obispo se vivió un momento especialmente duro y emotivo, cuando las estudiantes María José Otero y Aracely Alvarez rindieron homenaje a su fallecida compañera, cantando el tema de Tercer Cielo “Yo te extrañaré”.

Estar alerta

Posteriormente, el director del Instituto Superior de Comercio, Víctor Mansilla entregó una serie de reflexiones respecto de la sorpresiva partida de la estudiante: “La partida de Paula nos entrega muchos mensajes y lecturas. Primero: que cuando los jóvenes se sientan solos, sepan que está su familia, y en segundo lugar su escuela, desde el director al auxiliar, cualquier persona los puede ayudar, los espacios de tiempo en la escuela pueden ser muy valiosos, para aquellos estudiantes que necesitan ayuda moral, psicológica. Otro mensaje es que los adultos debemos estar alerta, escuchar y leer los mensajes que nos da una conducta o comportamiento, quisiéramos ayudar más, estamos formados para ayudar y aconsejar. Si en algún momento se sienten solos, no tengan temor en acercarse a un profesor, asistente, compañero”, invitó Mansilla.

Apoyo especial

Más temprano, el director del Instituto Superior de Comercio declaró que como establecimiento prestarán una ayuda especial a los estudiantes, particularmente a los compañeros de Paula. “Estamos trabajando con un cuerpo de profesionales, una dupla psicosocial, psicóloga, asistente, encargada de convivencia y también con el apoyo de la Corporación Municipal y los profesionales que tienen en salud y atención al menor. Vamos a desarrollar todo un plan de apoyo y orientación, asistencia psicológica a todos los estudiantes y fundamentalmente, al curso” detalló Víctor Mansilla, recordando que la estudiante había asistido el martes a clases, de forma normal, y que no notaron ningún indicio que llevara a pensar en un desenlace como ése. “Estaba siendo atendida por todos los profesionales de convivencia escolar, hubo una reunión con la apoderada y anteriormente no habíamos detectado ningún signo de esa naturaleza que pudiera darnos una luz para dar una palabra de esperanza respecto del valor de la vida. Todas las vidas son valiosas, pero un joven, una niña que está en pleno proceso de desarrollo, de cambio, necesita todo el apoyo y afecto”, concluyó el director del Instituto Superior de Comercio.

Traslado de restos

Los restos de Paula Arantxa, nacida el 14 de enero de 2005, por lo que a la fecha tenía 12 años, fueron velados hasta anoche en el domicilio del abuelo, en calle José del Carmen Galindo, próximo a la población Carlos Ibáñez. Esta mañana, a las 9,45 horas, el féretro emprenderá viaje, en un vuelo comercial, hasta la ciudad de Puerto Montt, para desde allí continuar por tierra hasta Dalcahue, isla grande de Chiloé, donde será sepultada en el Cementerio San Javier de Curaco.