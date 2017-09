Padres del pequeño Eril Mansilla Cárdenas demandaron al Hospital Clínico en $400 millones

El pasado 13 de septiembre la jueza subrogante del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Patricia Machuca Gaete, dio curso a la demanda interpuesta por la familia del menor Eril Mansilla Cárdenas, fallecido a comienzos de año en el Hospital Clínico de Magallanes.

En la presentación legal, los padres del niño, Francisco Mansilla Otey y Claudia Cárdenas Almonacid, atribuyen al centro asistencial un acto negligente, por falta de servicio, que influyó sustancialmente en el deceso de su hijo de 6 años, razón por la que demandan el pago de una indemnización de 400 millones de pesos.

La acción indemnizatoria de perjuicios fue interpuesta en contra de la dirección del Hospital Clínico, representada por su director (s) Claudio Barría Peña.

Según se relata en el libelo patrocinado por el abogado Oscar Gibbons, en junio de 2012, el pequeño Eril Mansilla, que a esa fecha tenía un año y siete meses de edad, sufrió quemaduras en cara, cuello y tórax, debido a la ingesta accidental de soda cáustica, siendo tratado en el Hospital Clínico, donde permaneció por espacio de 19 días, período durante el cual fue sometido a tres cirugías (en dos de ellas recibió injertos). En los siguientes cinco años el menor fue sometido a múltiples tratamientos, tanto en el mismo Hospital Clínico como en Santiago, a cargo de Coaniquem, respondiendo bien a las terapias, haciendo una vida completamente normal.

En agosto de 2016, su médico tratante determina la necesidad de someterlo a una intervención quirúrgica plástica, debido a una microstomía secundaria, esto es tener la boca excesivamente pequeño, siendo internado en el Hospital Clínico el 25 de enero de 2017, y operado al día siguiente con éxito.

Eril fue ingresado a la Unidad de Pacientes Críticos, con indicación de ser mantenido sedoparalizado por cinco días. Tres días después, el 28 de enero, comenzó a manifestar un cuadro febril. Dos días más tarde, presenta un shock séptico de foco pulmonar. El lunes 30 de enero le hicieron una transfusión sanguínea.

“La explicación que se le dio a la familia es que ello era necesario por cuanto el niño habría perdido mucha sangre durante la operación (que como ya dijimos, había sido el día 26 de enero), es decir 4 días antes. Difícil es creer esta versión. Si aquello fuese cierto, quiere decir entonces que el equipo médico que operó a Eril habría cometido una gravísima negligencia, al no darse cuenta de que el niño había perdido mucha sangre durante la operación, lo que recién fue corregido 4 días después. Pero también es posible que dicha transfusión no tuviera como causa la pérdida de sangre, sino otra razón que no se le quiso explicar a sus padres, disfrazándolo como que el niño había perdido la sangre. En uno u otro caso, el nivel de negligencia es grosero”, se argumenta en la presentación legal que comenzó a conocer el Tercer Juzgado de Letras de esta ciudad.

Paro cardiorrespiratorio

El 30 de enero, alrededor de las 23,30 horas, Eril presentó un paro cardiorrespiratorio, realizándosele maniobras de reanimación por cerca de 50 minutos. El día siguiente, martes 31, desde el Hospital llamaron a sus padres cerca de las 8,10 horas para que concurrieran al hospital. Llegados allá, simplemente se les indicó que el niño se había agravado la noche anterior, que había tenido un paro, y que había sido difícil. “Sin decirles en ningún momento que el niño había quedado sin oxígeno, se les señaló que se le iban hacer exámenes para determinar si había sufrido algún tipo de daño cerebral. Como la vía aérea tenía dificultad derivada de la operación efectuada en su boca, se le realizó una traqueotomía de urgencia. Se logró recuperar sus signos vitales e iniciaron tratamiento neuroprotector. Pese a todo, Eril al día siguiente sufrió muerte cerebral”, agrega el escrito judicial.

Frente a tan sombrío escenario, los padres manifestaron su interés de donar los órganos de su hijo, lo cual se concretó el 2 de febrero a las 23 horas, cuando se certificó la muerte cerebral del niño.

En la demanda los progenitores dejan constancia que se produjo una situación bastante extraña, por cuanto debían elegir entre hacer la autopsia y la donación de órganos. A continuación un facultativo hizo firmar a la madre un acta de renuncia a la autopsia, como si ellos hubiesen pedido que ella no se realizara, lo cual para ellos es absolutamente falso.

“No podemos comprender cómo Eril entró con tanta salud y felicidad al Hospital Clínico, para efectuarse una operación plástica programada, siendo objeto de todos los análisis previos, necesarios para que ello se efectuara con seguridad, para finalmente ser víctima de una mala praxis médica, que le causó la muerte”, expresan los angustiados padres.

Tampoco se explican cómo su hijo desarrolló una infección pulmonar tan grave, en un ambiente totalmente controlado, lo que derivó en insuficiente llegada de oxígeno a su cerebro, originándose así un grave paro cardiorrespiratorio.

Según los padres, esto no habría ocurrido de obrar los médicos y personal del Hospital Clínico con la diligencia y cuidados médicos que eran de rigor, no sólo para que nunca existiera tan grave infección, sino para detectar su ocurrencia en forma temprana, luego tratarla en forma exitosa y supervisar concienzudamente todo el proceso, revertirla en lugar de dejarla aumentar en gravedad, como ocurrió, hasta causar el deceso del niño.

Asimismo, reiteran que el cerebro de Eril, así como su corazón, estaban totalmente sanos antes de esta infección, de otro modo se habría detectado alguna anomalía en ellos, mediante los exámenes pre operatorios, resultando entonces obvio que el shock séptico es la única sinrazón de su temprana muerte.

Falta de servicio y perjuicios

En la demanda se invoca una serie de artículos relativos a la Constitución Política del Estado, Bases Generales de la Administración del Estado y sobre la Autoridad Sanitaria, todos los cuales llevarían a la conclusión que en este escenario “nos encontramos frente a un caso de responsabilidad del órgano estatal por falta de servicio”.

Sobre los perjuicios, se deja constancia que los padres han experimentado un enorme daño moral, ya que tuvieron que ver morir lentamente a su hijo Eril, pese a que se encontraba supuestamente bajo una excelente vigilancia médica, que al no ser ejecutada correctamente provocaron su muerte, dejando a sus padres llenos de frustración e impotencia.

Por todo lo anterior, el daño moral por la pérdida de su hijo fue estimado en la suma de 200 millones de pesos respecto de cada padre.

