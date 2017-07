Por homicidio frustrado formalizan a los tres detenidos por golpiza que dejó en coma a joven natalino

Gabriel Leiva,

corresponsal en Natales

En prisión, en la cárcel de Punta Arenas, quedaron los dos carabineros dados de baja y un guardia de seguridad, tras ser imputados del delito de homicidio frustrado, lesiones graves y lesiones menos graves en la audiencia de formalización realizada ayer en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, por la brutal golpiza que recibieron tres jóvenes en un hecho de sangre ocurrido el sábado 8 de julio, a las 5 horas aproximadamente, a una cuadra de la Plaza de Armas Arturo Prat de la capital de Ultima Esperanza.

A las 11,58 horas ingresaron cabizbajos a la sala de audiencias los ex carabineros Miguel Delgado Velásquez y Pedro Loncuante Loncuante y el guardia de seguridad Sebastián Cáceres Alonso. El primero de los mencionados es defendido por el abogado particular Marcos Ibacache y los restantes por los defensores públicos Verónica Reyes y Ramón Bórquez.

Atendida la fuerte conmoción que generó este caso, la investigación por el Ministerio Público fue asumida por el fiscal regional Eugenio Campos, quien se hizo acompañar de la fiscal, Lorena Carrasco.

La sala de audiencias estaba atiborrada de público, principalmente de medios de comunicación y familiares de las víctimas y del imputado Sebastián Cáceres, respecto de quien se procedió a controlar su detención, la que fue considerada ajustada a derecho. El domingo se había hecho lo propio respecto de Delgado y Loncuante.

En presencia del juez Jorge Lavin Saint Pierre, quien dirigió la audiencia, el fiscal regional Eugenio Campos procedió a relatar los hechos y presentar una acabada investigación, que contó con las declaraciones de numerosos testigos, de los propios imputados y medios de prueba, hechos que, desde su punto de vista, configurarían el delito de homicidio en grado de frustrado, en perjuicio de Gonzalo Muñoz del Campo, 21 años. En calidad de autores fueron imputados los ex cabos segundo de Carabineros, Miguel Delgado Velásquez y Pedro Loncuante Loncuante, y como cómplice Sebastián Cáceres Alonso. Este último también fue imputado, al igual que Delgado, del delito de lesiones graves en contra de Sady Galindo Soto (33). El mismo Delgado también fue imputado del delito de lesiones menos graves en contra de Víctor Hernández Saldivia (31).

Por lo anterior, Campos solicitó la prisión para los tres formalizados, por considerarlos un peligro para la sociedad; por la gravedad de las penas asignadas a los delitos; el número de delitos formalizados; carácter y modalidad de su ejecución, siendo realizados de noche y afectando a una comunidad tranquila. Además que se trataba de carabineros de franco que realizaron el delito premunidos de elementos contundentes, mostrando una falta de respeto absoluto por la vida y existiendo la posibilidad de haber actuado en grupo o pandilla. En el caso de Loncuante, además tiene dos investigaciones abiertas en su contra, una por violencia intrafamiliar y otra por violación de morada.

Pese a los argumentos de los defensores, el juez Jorge Lavin Saint Pierre hizo suyo los fundamentos de la Fiscalía, decretando la prisión para los tres imputados, los cuales, por medida de seguridad, deberán permanecer recluidos en el complejo penitenciario de Punta Arenas, donde estarán segregados de la población penal. El plazo de la investigación en su contra se fijó en cuatro meses a contar de ayer.

Los escalofriantes hechos

Conmoción generó entre el público los detalles de los tristes hechos acaecidos en la madrugada del sábado 8 de julio en calle Magallanes entre Bulnes y Eberhard, en la ciudad de Puerto Natales.

En su intervención, el fiscal regional Eugenio Campos, respaldado en todo momento con múltiples declaraciones, narró cada hecho y la participación que le cupo a los imputados en la golpiza callejera.

Todo se habría originado supuestamente en un intercambio de palabras entre una de las víctimas y uno de los imputados. Lo anterior desató una agresión afuera del Restaurante La Burbuja (Bulnes con Magallanes).

Las víctimas, luego de ser agredidas, se dirigieron hacia Magallanes con Eberhard, donde estalló el capítulo más salvaje y brutal de la agresión, oportunidad en la que el entonces carabinero Miguel Delgado Velásquez mostró toda su agresividad, utilizando en todo momento un madero de un metro y medio de largo con el cual golpeó en repetidas ocasiones a sus víctimas y en especial a Gonzalo Muñoz del Campo de 21 años, quien precisamente era el más pequeño y de contextura delgada, respecto de las otras víctimas.

El fiscal Campos relató que el día 8 de julio, en horas de la madrugada, pasadas las 5 horas aproximadamente y en circunstancias que los afectados Gonzalo Alejandro Muñoz del Campo, Sady Francisco Galindo Soto y Víctor Manuel Hernández Saldivia se encontraban caminando por la vía pública en el sector céntrico de la ciudad de Puerto Natales, en las inmediaciones de las calles Eberhard casi al llegar a Magallanes, fueron abordados primeramente por los imputados Miguel Antonio Delgado Velásquez (carabinero que se encontraba de franco) y el imputado Sebastián Alejandro Cáceres Alonso apodado “Melame”, los cuales se movilizaban en un vehículo conducido por el primero de los imputados. Al llegar al lugar, se bajaron y se dirigieron directamente hacia donde se encontraban los afectados, produciéndose un intercambio de palabras entre todos ellos. En ese momento Cáceres Alonso agredió con un elemento contundente de vidrio a Sady Galindo Soto, a quien luego le propinó fuertes golpes de pies y puños en diversas partes del cuerpo. Por su parte, el imputado Delgado Velásquez, premunido con un elemento contundente, un palo, agredió con diversos golpes en el cuerpo a Víctor Hernández Saldivia. Todo lo anterior era observado por Gonzalo Muñoz. En esos instantes se incorporó a la agresión el también carabinero de franco Pedro Loncuante Loncuante, quien se aproximó al lugar de los hechos habiendo sido llamado previamente por Cáceres. Así, Loncuante se sumó a la agresión en perjuicio de los tres jóvenes.

En un momento determinado, el imputado Delgado Velásquez se acercó Gonzalo Muñoz y sin causa y motivo justificado lo agredió violentamente con un elemento contundente, un palo de un metro y medio de largo, con el cual le propinó golpes reiterados en su cuerpo, principalmente en su cabeza, terminando en el suelo. Allí los ex cabos segundo de Carabineros, Delgado y Loncuante lo golpearon ferozmente en diversas partes del cuerpo, principalmente en su cabeza, cuando su víctima se encontraba sin defensa alguna y yacía en el suelo de la vía pública.

Mientras tanto, el imputado Cáceres Alonso golpeaba a Víctor Hernández, quien procuraba ir en ayuda de Muñoz y Galindo, mientras eran golpeados por Delgado y Loncuante.

En un momento de la reyerta, Cáceres Alonso, utilizando un extintor de vehículo, lo blandió con el propósito de impedir que terceros, que llegaron al lugar de los hechos, pudieran prestar auxilio a los afectados.

Luego de ello los imputados se subieron a dos vehículos y abandonaron el lugar, dejando a las víctimas desangradas, mal heridas y abandonadas en la vía pública sin prestar ningún tipo de ayuda.

Entre la vida y la muerte

Debido a la salvaje golpiza, Gonzalo Muñoz resultó con lesiones de extrema gravedad encontrándose actualmente en riesgo vital, conectado a un respirador mecánico, en coma inducido en el Hospital Clínico de Magallanes. Según los antecedentes aportados en la audiencia, el joven músico sufrió un Tec complicado; hemorragia extradural témporo parietal derecha; hemorragia subdural temporo parietal derecha; hemorragia intracerebral; contusiones hemorrágicas temporales derechas y fractura conminuta de cráneo témporo parieto occipital derecho, todas lesiones de extrema gravedad que de no mediar atención médica rápida y oportuna hubieran causado la muerte. Las lesiones del cráneo, son potencialmente mortales de no mediar atención médica quirúrgica, remarcó el preinforme evacuado desde el Servicio Médico Legal.

En tanto, el afectado Sady Galindo Soto resultó con lesiones de carácter grave, entre otras un Tec cerrado; herida contusa frontal suturada; contusión labial inferior; fracturas costales derechas; contusión pared anterior de abdomen; hemotórax derecho y región submamaria derecha; fractura mandibular y contusión rodilla izquierda, mientras que Víctor Hernández Saldivia sufrió lesiones menos graves, entre otras, contusiones de cuero cabelludo; contusión torácica no complicada; contusión de brazo izquierdo; contusión antebrazo izquierdo y contusión en su mano derecha.

La situación de una cuarta víctima, Héctor Almonacid Gallardo, se encuentra en investigación.

Natalinos indignados

La indignación que ha generado en la comunidad natalina estos violentos hechos, quedó patente el mismo sábado cuando una turba de personas protestó frente al cuartel de la Segunda Comisaría de Carabineros, lo que finalmente terminó en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, barricadas y tres personas detenidas.

Frente a lo sucedido y como una forma de prevenir hechos de similar gravedad, los imputados llegaron custodiados por un fuerte contingente de gendarmes que arribó a Natales a tempranas horas de este miércoles, al mando del director regional (s) de Gendarmería, comandante Dan Toro.

Por su parte, Carabineros dispuso el traslado de contingente de Fuerzas Especiales, acompañado de un carro lanza aguas.

Pese a ello, un grupo de casi medio centenar de jóvenes se instaló en las afueras del edificio de tribunales para protestar contra los tres imputados. En el lugar fueron custodiados por Carabineros, no generándose mayores alteraciones al orden público, aparte de un incidente donde una joven identificada como Natacha Andrade, fue golpeada en la cabeza por un funcionario de Fuerzas Especiales, de acuerdo a la denuncia estampada en el cuartel de la PDI de Puerto Natales.

La audiencia de formalización de cargos concluyó a las 14,35 horas y a las 15 horas los dos furgones de Gendarmería, salieron de los tribunales con los tres imputados, en demanda de Punta Arenas.