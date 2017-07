Radonich acusa a gobierno regional de vetarle proyectos de seguridad por declaraciones en ITV

– “Si quieren meter la política en el tema de seguridad, que lo hagan conmigo, pero no a costa de cientos de familias que quieren vivir en un lugar más seguro”, dijo.

“Si quieren meter la política en el tema de seguridad, que lo hagan conmigo, pero no a costa de cientos de familias que quieren vivir en un lugar más seguro”. Con estas palabras, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, expresó su molestia ante la negativa del gobierno regional a financiar dos proyectos de instalación de cámaras de seguridad, que habrían beneficiado a vecinos de Archipiélago de Chiloé y Altavista 1.

¿Las razones? Dos, pero una en particular fue la que sorprendió al edil: unas declaraciones formuladas a ITV Patagonia, en las que supuestamente se arrogaba la instalación de estas cámaras de seguridad.

En el caso de Archipiélago de Chiloé, “se trata de 480 departamentos en los tres edificios, es un proyecto presentado a los fondos regionales, que lamentablemente las juntas de vecinos y grupos sociales no podían postular a estos fondos de seguridad, por tanto, la Municipalidad lo hizo con Archipiélago de Chiloé que está involucrado en el programa Quiero mi barrio, sobre todo para mejorar el lado sur, la calidad de vida y, por eso, el tema de las alarmas fue muy bien recibido”, explicó Radonich. A ellos se suman 100 alarmas en los cinco edificios de Altavista 1, “que tienen la misma situación que Archipiélago de Chiloé, en el sentido de que hay mucha actividad delictual e incivilidad que no es denunciada y que es inexistente para las cifras oficiales. Y las alarmas es una forma de poder colaborar, atenuar y mejorar la calidad de vida de esta gente que vive en lugares más seguro”, manifestó.

En ese sentido, el alcalde continuó explicando: “Presentamos todo sin problemas y nos informan el viernes que quedamos rechazados, aludiendo a dos temas menores, pero la situación que más me llama la atención es que son unas declaraciones mías hechas a un canal de televisión. La primera explicación que voy a pedir es que si este seguimiento de prensa me lo hacen a mí de forma exclusiva, porque me parece extraño”, reclamó Radonich, que envió un correo electrónico al intendente Jorge Flies para pedir explicaciones.

“En esa declaración aparezco anunciando estas alarmas como nuestras, pero yo me refería a nuestras como la comunidad, no a la municipalidad. Pero me parece muy extraño que se haya aludido a declaraciones en un canal de televisión. Creo que es un tema político”, expresó.

El tema de la delincuencia en el sector de Altavista 1 tiene muy preocupados a los vecinos, que ayer fueron visitados por Radonich. La presidenta de esta agrupación vecinal, Yasna Oyarzo, denunció: “Somos cien vecinos que tenemos problemas de delincuencia, robo de vehículos, agresiones. Por más de un año vivimos esto. Carabineros ya no viene, porque hay veces en que entran, hacen destrozos en nuestra sala multiusos, pero sólo a romper, las ventanas, panderetas, el parque, y todo ha sido por gente de afuera. Salió el proyecto de alarmas comunitarias y nosotros queremos postular para evitar esos problemas, ya que también ha habido riñas en los edificios, con personas heridas y no tenemos un respaldo o comisaría cerca, los mismos vecinos han tenido que defender sus edificios, sus departamentos, han ingresado a robar a plena luz del día”, detalló.

Por eso, tras esta negativa, las dos directivas vecinales enviarán cartas a la intendencia para manifestar su queja ante esta negativa al proyecto. “Tenemos que apelar a la decisión, porque fue rechazada. Pero para nosotros es necesario, que venga gente a ver, también he buscado ayuda en la gobernación, intendencia, y espero que esto salga pronto para la seguridad de nosotros y nuestros niños”, concluyó Yasna Oyarzo.