Rectoría inició acciones judiciales por “toma” y pidió presencia policial en la Universidad de Magallanes

A la misma hora en que el viernes el Consejo Académico de la Universidad de Magallanes descartaba que se estuviese barajando la posibilidad de solicitar la fuerza pública para disuadir la “toma” que hace 10 días mantienen estudiantes en dicha casa de estudios, en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se interponía un recurso de protección por parte de la rectoría por vulneración de derechos fundamentales en perjuicio de la comunidad estudiantil, solicitando la presencia de la fuerza pública en las inmediaciones del campus con facultades para impedir nuevos actos que impidan el ejercicio de las garantías constitucionales que aluden al derecho a la propiedad, a la libertad de enseñanza y a la libertad de trabajo.

Un recurso de protección fue lo que se presentó en el tribunal de alzada en contra del Consejo Estudiantil de la Universidad de Magallanes, representado por 20 estudiantes, cada uno de ellos individualizados en la acción constitucional. En dicho texto, se alude que el cierre del campus principal es una ocupación ilegal de las dependencias del plantel que provoca, tanto a los trabajadores como prácticamente a la totalidad de los alumnos, una privación en el ejercicio de derechos fundamentales.

“Estos actos son abiertamente ilegales, pues no sólo se hallan contemplados en la legislación vigente, sino que, por el contrario, se encuentran expresamente prohibidos o castigados como delitos de la legislación penal”, consigna el recurso.

“Este plantel debe prestar servicios y actos de esta naturaleza le impiden el cumplimiento de la misión de la universidad y sus prestaciones de docencia, investigación y extensión Por otra parte, dichas conductas son arbitrarias pues aparecen como fruto del capricho de dirigentes que no reflejan congruencia entre los medios que se emplean -ilícitos- con los fines que persiguen, aun cuando éstos sean justos o legítimos”.

Finalmente, se argumenta en el recurso que existe preocupación por los daños que se puedan ocasionar en las dependencias de la universidad los que, “de mantenerse esta “toma”, podrían ser cuantiosos y de envergadura para nuestro patrimonio, existen antecedentes de daños ocurridos en otros años producidos por movilizaciones similares y es mi deber como representante de la Universidad de Magallanes (suscribe el rector) el tener que cautelar los bienes muebles e inmuebles, ante la radicalización de las medidas adoptadas por el Consejo Estudiantil, y un grupo minoritario de alumnos”.

Peticiones

Ante lo expuesto, se solicitó en el recurso adoptar las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección a la universidad y sus integrantes. Asimismo en un segundo acápite, se solicitó ordenar la presencia policial para evitar nuevas movilizaciones que endurezcan la “toma” estudiantil.

Resolvieron los ministros de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas Marta Jimena Pinto y Víctor Stanger Larenas, y la fiscal de la corte, Connie Fuentealba, acogiéndose a tramitación el recurso, otorgando un plazo de 6 días a los 20 estudiantes representantes del consejo para entregar antecedentes sobre su postura en la materia. Y respecto de la segunda solicitud, por mayoría, no se acogió la petición de la presencia policial, siendo el ministro Stenger quien votó por sí disponer de la presencia de Carabineros en el lugar.

Rumores de acuerdo

El mediodía de ayer, se convocó a un punto de prensa en el cual, se suponía, que representantes de carreras anunciarían la baja de las movilizaciones. Sin embargo, dicho anuncio no se hizo efectivo, dado que, pese a que trascendió existiría el real interés, dicha postura no ha sido refrendada por las bases.

Relacionado