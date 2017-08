Senador Bianchi por suspensión de vuelos de Sky a Natales: “Yo no puedo entender la situación ilógica de que el intendente Flies no haya podido haber liderado este proceso”

Con evidente molestia y preocupación reaccionó el senador Carlos Bianchi Chelech, luego de que la aerolínea Sky anunciara la suspensión de los vuelos a Puerto Natales por la falta de estanques para el almacenamiento de combustible en el aeródromo Teniente Julio Gallardo durante la próxima temporada estival, además de esgrimir en la necesidad de potenciar otras rutas que están teniendo una mayor preferencia y que requieren una mayor cobertura en otros destinos.

Ante esto, el representante por Magallanes en la Cámara Alta, afirmó que personalmente él dio cuenta de este escenario hace algún tiempo debido a que el asunto no solo constituía un punto estratégico para realzar el turismo, sino que también se fomentaba el desarrollo completo de la región y por sobre todo de la provincia de Ultima Esperanza

“Lo que me molesta es que haya que reaccionar una vez estando el problema, y al parecer hay quienes se han acostumbrado a esta práctica. La región sabe que hace más de cuatro meses hice ver esta situación, me trasladé hacia Puerto Natales y tener una reunión con el consejo en pleno y con el alcalde donde nosotros llevamos todos los antecedentes para hacérselo ver al gobierno central y regional. Hace un mes, me reuní con el presidente del Consejo Regional y lo primero que le plantee fue la urgente necesidad de que el aeropuerto de Natales pudiera contar efectivamente con el abastecimiento de combustible”, reprochó.

Bajo este tenor, el parlamentario apuntó todos sus dardos a la gestión del intendente Jorge Flies, la cual él considera que ha sido “tardía” para poder llevar a cabo tanto las obras para la construcción de los estanques como para destinar recursos regionales en la compra de un camión que transporte el combustible requerido.

“Me produce mucha molestia el hecho de que teniendo los recursos, el diagnóstico y sabiendo lo que hay que hacer se tuvo que esperar a que la situación fuera la más compleja. La verdad es que estaba en las manos del intendente haber dado una solución para que no pasara esto. Efectivamente cuando el señor Sierpe le hizo la presentación, él quedó listo y dispuesto para llevar a cabo lo que se requería, que era tan simple como la que ha ofrecido la propia Empresa Nacional del Petróleo (Enap), de que ellos se pueden encargar del abastecimiento, pero lo que no hay es el camión para trasladar el combustible, el cual se debe comprar con fondos del desarrollo regional o el de zonas extremas, recursos que hoy día el gobierno local los tiene”, enfatizó.

Precisó también que durante la inauguración del nuevo Hospital de Puerto Natales, en el mes de junio, fue el mismo ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien dio certeza de que el gobierno se comprometía a cumplir la petición que las autoridades locales le solicitaron respecto a que aquel aeropuerto iba a tener el abastecimiento de combustible que requería.

“El ministro asumió la responsabilidad de hacer esto en conjunto con el gobierno regional, pero ¿qué ha pasado en el intertanto? La verdad es que yo lo desconozco. Me imagino que el intendente Flies debe tener esta situación dentro de las prioridades urgentes, además que hoy contamos con el distribuidor, y dejemos de lado lo que es la parte comercial porque aquí la Enap puede jugar un rol preponderante en esta materia pero falta la inversión del camión”, agregó

Finalmente, Bianchi puntualizó que “entendiendo el desarrollo, la situación geopolítica y de productividad, le hicimos ver a Sky que los salmoneros de Puerto Natales están pidiendo a gritos poder contar con las líneas aéreas para transportar los productos frescos a Santiago y al resto del mundo. O sea que hay un enorme mercado económico y yo no puedo entender la situación ilógica de que el intendente no haya podido haber liderado este proceso”.