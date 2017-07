Seremi de Salud sorprende a médico venezolana atendiendo sin autorización

Ayer la oficina de la seremi de Salud de Ultima Esperanza sorprendió a una médico venezolana que se disponía a atender pacientes sin contar con la habilitación para trabajar en la zona.

El jefe de la oficina provincial de la seremi de Salud, Rodrigo Garay y personal fiscalizador de esta entidad llegaron ayer hasta un jardín infantil ubicado en la esquina de calle Ignacio Carrera Pinto con Esmeralda, donde sorprendieron a una dermatóloga que se preparaba para recibir pacientes.

Al solicitarle sus documentos, presentó una autorización de la seremi de Salud de la Sexta región que la habilitaba para atender en la ciudad de Rancagua. Al respecto aclaró Garay, que “esa autorización no la habilita para trabajar en otra parte del país. Por lo tanto fue notificada que no puede realizar atención médica en esta zona”.

La dermatóloga es parte de una delegación de médicos especialistas venezolanos que promocionaron un operativo a efectuarse en Puerto Natales. Se trataría de, por lo menos, 10 médicos especialistas que a través de las redes sociales anunciaron la atención masiva de pacientes.

La controversia radicaría en el hecho que no contarían con la respectiva autorización firmada por la Superintendencia de Salud para ejercer la medicina, por lo menos en la región.

A los encargados del operativo se le solicitó la información sobre la cantidad específica de profesionales y su documentación, lo que hasta ayer no habían entregado a la seremi de Salud.

En la promoción realizada a través de las redes sociales se ofrecían servicios de médicos familiares; médicos generales; dermatología; pediatría; podología, ginecología; traumatología-fisiatra; médico geriatra y oftalmólogo.

La consulta tenía un valor de $11.500, lo que se debía cancelar en dinero en efectivo.

Las recetas extendidas por estos profesionales no serían válidas.

Los fiscalizadores de la oficina de la seremi de Salud de Puerto Natales se mantienen monitoreando el actuar de los mencionados médicos.

A la vez se realizó un llamado a la comunidad a evitar atenderse en este tipo de operativos que no cuentan con un organismos que lo respalde.

