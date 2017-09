Serviu inició acciones judiciales para restituir 7 casas entregadas con subsidios habitacionales

De acuerdo a la Ley 17.635 en su artículo 1º, la adquisición de una vivienda mediante un subsidio por parte del Estado, obliga a los beneficiarios a vivir en la propiedad durante cinco años desde el momento en que se les entregó las llaves. Pero si estos términos no se cumplen, es decir, si utilizan la propiedad con otros fines, el Servicio de Vivienda y Urbanización tiene la facultad para restituir el bien, mediante un proceso judicial, dirigido a la persona o al grupo familiar que figura postulando al subsidio.

Durante estos tres últimos meses, la seremi de Vivienda y Urbanismo, realizó por primera vez, un proceso extenso para identificar si las propiedades están siendo utilizadas correctamente. Los resultados arrojaron que siete de ellas en la capital regional y una en Puerto Natales, están siendo utilizadas para arriendos, lo cual está expresamente prohibido en la Ley y es de conocimiento de los postulantes. Un par de estas viviendas están en el sector de edificios de departamentos San Ignacio, “donde se han entregado muchas viviendas y a nosotros nos llamó la atención que últimamente hemos visto que la gente se cambia inmediatamente en el momento que se le entregan las llaves. Pero cuando pasan dos meses, seis meses o un año en que no viven o hay un tránsito de personas y empezamos a cuestionar cuál es la urgencia que tenían. Entonces se hizo una fiscalización al 100% de las viviendas de la región, que fue un esfuerzo importante, tanto de recursos humanos como económicos”, comenzó explicando el titular de la cartera ministerial en Magallanes, Fernando Haro Meneses.

En la misma línea, el seremi cuestionó duramente a las personas que postulan a una vivienda para utilizarla con fines comerciales y aseguró que apuestan porque se aplique todo el rigor de la ley. Por la vía judicial se exigirá la restitución total del bien entregado, además de la prohibición a la persona de poder postular a algún subsidio habitacional de por vida. “De estos 7 casos en Punta Arenas, más uno que vimos en Puerto Natales, decidimos mandatar inmediatamente al Serviu para que haga la restitución de estos bienes. En ese mandato entregado, se da inicio a las acciones judiciales para la restitución de las viviendas, la devolución de subsidio y la imposibilidad de volver a postular al beneficio nuevamente”, sentenció Haro.

Lo que dejó la investigación

El proceso sigue en marcha desde la secretaría regional ministerial, ya que respecto de ciertas viviendas no se ha podido determinar en un 100 por ciento, que se esté frente a alguna irregularidad. Fernando Haro explicó que “hay unos casos que también están en la informalidad pero que aún es imposible poder demostrar el uso del arriendo que es bastante evidente. Entonces, como en el caso de Puerto Natales, que la vivienda está arrendada y se utiliza los fines de semana cada cierto tiempo, lo que hicimos fue hacer un seguimiento de los medidores y nos dimos cuenta, a través de la lectura, que sólo hay uso los fines de semana. Eso sumado a los testimonios de los vecinos que indican que se utiliza como una verdadera discotheque los fines de semana”.

Por otra parte, Fernando Haro valoró en que la mayoría de las casas otorgadas por el subsidio durante este periodo, se está haciendo un buen uso de las propiedades. “La mayoría de las viviendas, porque se visitaron todas, están muy bien utilizadas, en el sentido de que están viviendo en las mejores condiciones; eso ha sido la otra cara de lo que nos dejó la fiscalización de ver que la gente que ha construido buenos hogares”. Igualmente, recalcó que el subsidio tiene un bien social y que el hecho de arrendar estas propiedades, le genera una molestia a las demás personas del condominio. “No hay ninguna justificación, porque esta entrega de subsidios no fue pensada para un bien de consumo. Nadie puede estar lucrando, menos en un tema como la vivienda, que nosotros día a día vemos a gente que necesita una vivienda de forma inmediata”, enfatizó la autoridad de gobierno.

Llamado de atención

a las corredoras

El trabajo de la seremi fue más allá, puesto que ayer se le envió a todas las corredoras de propiedades de Punta Arenas, un oficio de advertencia que detalla que estas propiedades no se pueden recibir para arriendo y que “como es de conocimiento público en el marco del proceso de fiscalización que ha llevado esta seremi de Vivienda y Urbanismo, hemos tomado conocimiento que existen algunos corredores de propiedades de esta ciudad que han gestionado la compraventa de viviendas que tienen la prohibición de celebrar actos por el hecho de haber sido adquiridas con subsidio habitacional que otorga el Estado de Chile”, dice el extracto del documento al cual tuvo acceso La Prensa Austral.

