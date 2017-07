Sorprende al Partido Socialista imposición desde el nivel central del nombre de Vladimiro Mimica para cupo a diputado

Sin esconder su molestia, el presidente regional del Partido Socialista en Magallanes, Eduardo Manzanares, informó ayer a La Prensa Austral que el proceso de consulta interna para definir a los candidatos oficiales que presentará dicho referente político en las elecciones parlamentarias venideras habría sido suspendido, por una definición emanada desde Santiago.

El cónclave partidario, que iba a desarrollarse durante el próximo fin de semana, debió ser suspendido, a razón que otros nombres -entre ellos el del ex alcalde Vladimiro Mimica- estaría siendo propuesto desde Santiago, para incorporarse a las listas propuestas por el PS, referente que tiene estatutos establecidos para la presentación de representantes.

“Para nosotros el estatuto del partido, establece que nuestros precandidatos a parlamentarios deben ser militantes y habiendo ya cinco nombres con militancia activa, resulta bastante inconveniente que se nos planteen desde el nivel central precandidaturas que no están dentro de esos rangos”, afirmó Manzanares, acotando que en el listado que pretendían dirimir para este fin de semana como ‘cartas parlamentarias’ se encontraban: Michelle Peutat, Yenifer Elass, María Isabel Ochsenius, Ramón Lobos y Moisés Ojeda.

Según lo informado por Manzanares, el nombre de Mimica Cárcamo, fue propuesto por el líder nacional del Partido Socialista Alvaro Elizalde en una visita efectuada a Punta Arenas. Un hecho que no gustó a la militancia regional, a razón que Mimica, no figura como militante, registrándose en su historia como ex alcalde de Punta Arenas, el haber recibido apoyos de representantes de derecha, tales como Miodrag Marinovic y el independiente Carlos Bianchi.