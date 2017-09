Temerario comerciante se enfrentó a pistolero a dos cuadras de la Prefectura de Carabineros

Eduardo Barrientos es el propietario de una agencia llamada Turismo Payne, local ubicado en calle José Menéndez Nº631, el cual se encarga de organizar diversos viajes y excursiones por la región hace más de treinta años, además de la venta de souvenirs. Sin embargo, en aquellas tres décadas nunca lo habían intimidado con una pistola en su cabeza, y tampoco se imaginó vivirlo alguna vez.

Fue precisamente en un lapso de cinco minutos, desde las 4,07 a las 4,12 horas de la madrugada del domingo, en circunstancias que la ciudad era azotada por rachas de viento de 87 kilómetros por hora, en que dos sujetos que merodeaban por aquel céntrico sector de Punta Arenas, pusieron especial énfasis en la vitrina donde el locatario exhibe sus productos, y en un acto delictual uno de ellos saca una piedra desde su ropaje y la lanza con gran fuerza en contra del ventanal de 8 milímetros de espesor, procediendo a continuación a sustraer dichos artículos.

Sin embargo, el comerciante se encontraba a esa hora en el interior del inmueble debido a que también lleva a cabo servicios de traslado o transfer durante las madrugadas. El estruendo que provocó el quiebre del vidrio lo alertó, dirigiéndose inmediatamente hacia las pantallas que están conectadas con la red de cámaras de seguridad instaladas en el exterior del local, constatando efectivamente la flagrancia del delito. Acto seguido, y en una maniobra de asustar a los malhechores, resolvió encender dos focos, acción que generó que ambos sujetos se retiraran caminando hacia la esquina de Bories, ocultándose momentáneamente detrás de un kiosco.

No obstante, la ambición fue mayor y los desconocidos retornaron al sitio del suceso con el propósito de robar una mayor cantidad de especies, situación que no toleró Barrientos y decidió salir a increparlos, sin zapatos ni prendas que cubran el torso. Al percatarse de aquello, uno de los autores emprende la marcha hacia calle Bories, mientras que el otro, sin ningún remordimiento, saca una pistola desde el bolsillo derecho de su pantalón, apuntando al comerciante a la altura de la sien, con la intención de dispararle.

Sin saber si el arma era real o ficticia, y en una acción temeraria, el propietario de la agencia de turismo se abalanzó sobre su atacante, sujetándole la mano en la que portaba el peligroso artefacto, logrando arrebatárselo al igual que todos los objetos sustraídos, lo que implicó que el delincuente, en un acto de cobardía, se diera a la fuga en la misma dirección que su cómplice.

“Fue un riesgo grande que yo corrí pero aprendí que para la próxima tengo que salir con zapatillas y no a ‘pie pelado’. Los delincuentes andaban con el rostro descubierto y pueden haber tenido alrededor de 20 años más o menos”, manifestó la víctima.

“Punta Arenas ya no es como antes”

Asimismo, expresó que “ya sabemos todos en Magallanes que Punta Arenas ha cambiado en un cien por ciento, ya no es como antes. A cualquiera le puede pasar y jamás en mi vida me habían apuntado con una pistola en la cara. En este caso fueron personas jóvenes y de ahora en adelante hay que estar precavidos y hay que preocuparse para que estas cosas no vuelvan a ocurrir”.

Tras el hecho, afirmó que se contactó con personal de Carabineros, sin embargo reprochó que en la primera llamada nadie le contestó el teléfono, teniendo que acudir a Bomberos para que éstos se comunicaran con los efectivos policiales.

“Yo había llamado antes a Carabineros, cuando vi a los delincuentes por las cámaras, pero no me contestó el 133. Me derivó al número 139 y tampoco me contestaron. Por error marqué el 132 de Bomberos y ahí le conté a la operadora de lo que me había pasado y ahí se contactaron con ellos que se demoraron como diez minutos en llegar, pero ya los sujetos se habían arrancado por Bories hacia el norte”, complementó, aclarando que fueron los mismos policías quienes ratificaron que la pistola era a fogueo.

Por otra parte, el subcomisario de servicio de Carabineros, capitán Ricardo Andrade, sostuvo que el locatario se habría negado a proporcionar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad a la policía uniformada, aseverando que fue interpuesta una denuncia contra estos sujetos y que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Afortunadamente, en esta oportunidad avaluó sólo en la suma de 160 mil pesos los perjuicios ocasionado, debido a que ese valor costó la reposición del ventanal dañado, sin tener que lamentar lesiones o heridas de carácter grave o incluso haber perdido la vida por resguardar su lugar de trabajo.

“Falta mucha mano dura porque a los tipos los pillan y los sueltan de inmediato. Siguen cometiendo delitos igual”, sentenció Barrientos.

