Tres jóvenes permanecen graves tras ser apuñalados por sujetos que quisieron ingresar “a la fuerza” a una fiesta

A raíz de un patrullaje preventivo que realizaban efectivos del Plan Cuadrante de Carabineros a eso de las 5,20 horas de la madrugada de ayer, por Avenida Pedro Aguirre Cerda, sector sur de la ciudad, el contingente policial se percató de una trifulca donde intervenían al menos 50 personas que participaban de una fiesta al interior de las dependencias de la Asociación de Taxis Colectivos de Punta Arenas (Tacopa), específicamente en un galpón que se arrienda para actividades recreativas.

El comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, mayor Cristián Fuentes, detalló que producto de la riña, cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- resultaron con diversas lesiones, tres de ellas con heridas de carácter grave debido al ataque que perpetró un desconocido con un arma cortopunzante.

Sin embargo, en horas de la noche de ayer, se ratificó que las tres víctimas, identificadas como Franco Foglia, Melisa Santana y Fabiola Hernández, resultaron con los pulmones perforados como consecuencia de la agresión -que hasta ahora no ha sido justificada-. No obstante, pese a la gravedad de su condición, afortunadamente permanecen fuera de riesgo vital.

En este aspecto, el comisario Fuentes explicó que hay una persona que podría ser el autor material de las lesiones con el arma cortante, y que estas diligencias las está llevando a cabo la Sección de Investigación Policial (Sip) de Carabineros, las cuales están tendientes a establecer la identidad de este individuo.

“Las causas que originaron la riña aún no están claras pero tenemos una orientación de quién podría ser el autor, y es la Sip la que está tratando de identificarlo de forma certera para que en coordinación con Ministerio Público, se pueda proceder a su detención”, complementó.

“Mi hijo hizo un acto

heroico”

Atribulado, y con dificultad para poder entender el sanguinario episodio en el contexto de una fiesta juvenil, Mario Foglia, padre de Franco Foglia Alvarado, uno de los jóvenes que recibió seis estocadas, relató a El Magallanes cómo fueron los hechos según lo que le platicó su hijo en el hospital.

“El estaba en un cumpleaños, con jóvenes que lo estaban pasando bien y de pronto llegaron unos desconocidos que querían entrar a la fuerza al lugar. Entonces ahí salió la chica que estaba a cargo de la fiesta y les dijo que no podían ingresar, a lo que ellos empezaron a apuñalarla. Mi hijo me dijo que él no estaba en el momento en que ocurrieron los hechos, pero en un instante salió y vio a la joven que estaba tirada en el piso, llena de sangre. Me dijo que venía una segunda persona con un cuchillo prácticamente a rematarla, y que nadie actuaba para defenderla. Ahí él me señaló: ‘papá, yo no podía dejar que maten a mi amiga y salté porque tenía que defenderla’. El no tenía nada que ver en el tema, pero también me decía que si tuviera que volver a hacerlo, no lo pensaría dos veces”, describió.

En este contexto, el padre de la víctima calificó al agresor como un cobarde e inhumano que “atacó por la espalda”, recalcando la valerosa acción de Franco, quien no tenía que ver con la pelea.

“Yo creo que él hizo algo heroico porque a esa niña la iban a matar y mi hijo saltó en defensa cuando nadie más lo hizo, arriesgó su vida para defender a su amiga, y gracias a Dios los chicos todavía están vivos”, aseveró.

Finalmente, respecto al estado de salud del joven, Mario Foglia detalló que “a mi hijo lo operaron en la mañana porque le perforaron los pulmones y la pleura. El doctor que lo intervino me dijo que salió todo bien, ya que su situación era complicada, porque tenía un corte muy grande en la parte posterior del cuello. Además tiene una fractura en el cuello, de un huesito muy chico que realmente no es tan importante. Pero gracias a Dios está fuera de riesgo vital”.

