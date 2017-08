Twitter ardió: Gabinete DC realizó duras recriminaciones a diputado Morano

Nada de bien cayó en algunos miembros DC del gabinete regional el supuesto apoyo que el diputado Juan Morano Cornejo habría dado a su par por Rancagua, Ricardo Rincón, quien fue respaldado para ir a la repostulación en la última Junta Nacional del partido. Ello, antes que el aludido precisara que él no participó y, por ende, no votó en dicha instancia partidaria (ver nota superior).

Y fue la red social twitter la plataforma escogida para iniciar los dimes y diretes. El seremi de Bienes Nacionales, Víctor Igor, le enrostró a su camarada Morano que esperaba que “para su campaña se saque la foto con Rincón a quien apoyó y no con nuestra senadora”, a lo que el diputado respondió: “No apoyo a Rincón, apoyo la institucionalidad partidaria, siendo usted abogado debiera entender que no hay condena alguna”.

Los intercambios no pararon y fue la gobernadora de Magallanes, Paola Fernández, quien salió al paso desde su cuenta personal para opinar sobre la trifulca que tenían Igor y Morano. “La junta militar también era ‘institucionalidad’ y en buena hora no la respetamos”, a lo que el diputado Morano le contestó: “Gobernadora, entiendo que usted sabe distinguir entre dictadura y democracia”.

Nuevamente, intervino Igor enrostrándole al parlamentario: “Y usted sabrá entender el mensaje”. A lo que Morano replicó preguntándole si era una amenaza.

Gobernadora: “Lo sucedido es impresentable”

Al ser consultada la gobernadora Paola Fernández sobre lo sucedido, señaló que “lo ocurrido este sábado es impresentable”.

“Me parece fundamental transparentar posiciones. Personalmente, estoy en la vereda del ejercicio de la política con estándares éticos y valores no transables como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y, como mujer en política, no puedo ser cómplice silenciando”.

En tanto, el propio Morano salió al paso de esta situación ayer, señalando: “Una vez más reitero que no apoyé a nadie, no fui a la Junta, pero lo que la Junta resuelve se debe respetar por todos y todas, aunque no guste, aunque no sea nuestra opción. Yo he apoyado y lo seguiré haciendo; en lo que se me ha convocado he estado, en Puerto Natales y en Punta Arenas, banderazos y firmas. Ni un afiche mío se hizo con Carolina en la campaña anterior, ni ella ni yo lo hicimos. No es extraño que ocurra lo mismo hoy, yo no uso gigantografías, prefiero no ensuciar la calle y el paisaje, sí mucha calle. Sí puedo decir que mi domicilio político es y será el de siempre, que apoyaré al o la candidata de la Nueva Mayoría que pase a segunda vuelta y, si no pasa ninguno, nunca será con la derecha”.

Intendente entiende posición personal

de parte de su gabinete DC

Sobre este tema el intendente Jorge Flies, manifestó que a él no le corresponde referirse a discusiones internas de cada uno de los partidos.

Sin embargo, reconoció: “Hemos tenido un fin de semana bastante intenso en lo que fue el trabajo de la DC en Santiago y uno entiende que eso levanta pasiones y esperamos que, prontamente, primero decante la situación, para que nuestra senadora tome una decisión dentro de su partido en cuanto a su candidatura y también, internamente, puedan rearmarse como ha sido en otras oportunidades. Las pasiones son entendibles, pero no son de comentario de este intendente”.

En relación a si estas pugnas entre miembros del gabinete y el diputado Morano no se contradicen con el instructivo del Gobierno y Contraloría que indica que las autoridades se abstengan de tomar partido en tiempo electoral, Flies aseguró que “más que una propaganda política, hubo un tema que tiene que ver con personas que pertenecen a partidos e, independiente de su condición pública, son seremis con cargo y domicilio político y, obviamente, van a tener siempre opinión al respecto”.