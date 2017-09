Cumpleaños de Ema Osorio

En familia fueron celebrados en Punta Arenas los 95 años de Ema Osorio Perich. Los festejos se realizaron el sábado 16 de septiembre en el Hotel Savoy, el mismo lugar donde se casó en 1949

Ema Osorio Perich, matrona

Nació hace 95 años en Punta Arenas, un 14 de septiembre de 1922. A los 2 años, sus padres Gerardo Osorio Dey y Magdalena Peric Zlatar la llevan a vivir a Estancia Palomares, comuna de Río Verde, allí pasó su infancia hasta los 9 años. Terminó sus estudios en el internado del Liceo de Niñas Sara Braun en 1942. Ese mismo año que fue elegida Reina de la Primavera.

A comienzo de 1943 viajó a Puerto Montt en barco, con destino final Santiago, siendo una de las primeras mujeres magallánicas que se iba a la capital a estudiar. Entró en la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Chile que se encontraba en el antiguo Hospital San Borja. Se recibió en el año 1945 y volvió a Punta Arenas a ejercer su profesión.

En maternidad, además de su trabajo como matrona se dedicó a crear las estadísticas del servicio. Fue la primera en usar en las pacientes la “T” de cobre que en ese tiempo se llamaba el “Anillo Zipper”.

Al margen de su labor hospitalaria, dedicó su vida al ejercicio particular, no es exagerado decir que fue la favorita del “Jet Set criollo” de la época, había razones para que esto ocurriera, pues no sólo asistía el parto, sino que visitaba a las futuras madres a domicilio más o menos 10 días alrededor del parto. No tenía vehículo en un comienzo por lo que se hizo famosa por visitar a sus pacientes en bicicleta sin importar las inclemencias del clima magallánico.

EMITA se casa en 1948 con Alejandro López L. y de este matrimonio nacen Carlos Alejandro, Víctor Manuel, María Luisa y Jorge Alejandro.

Quizás el momento más amargo de su vida sucede en 1973, cuando es debido a su tendencia política y por el hecho de ser jefa de Maternidad del Hospital Regional. Emita pasa 5 meses detenida en el Regimiento Ojo Bueno, junto a destacadas personalidades de la región.

Trabajó por 30 años en su querida ciudad natal, jubiló en 1979 y luego de eso con su marido se va a vivir a Santiago, donde reside actualmente.

Debido a su labor profesional como matrona y sobre todo a su calidad humana, en el año 2005 la Municipalidad de Punta Arenas la distingue como Ciudadana Ilustre de Punta Arenas.

Emita Osorio Perich, bienvenida de vuelta a tu querida ciudad y felices 95 años de vida en compañía de tus amigos, hijos, nietos y bisnietos.

La familia.-