Magallánicos en Santiago Rock City

El 29 y 30 de septiembre se realizó en el Estadio Monumental de Santiago, el festival Santiago Rock City, que en su primera jornada tuvo las actuaciones de Tyler Bryant & The Shakedown, The Who y Guns N’ Roses, mientras que al día siguiente tocaron Marky Ramone y Deff Leppard. Antes del primer show, este grupo de magallánicos que aparece en la fotografía llegó con la bandera regional a presenciar a los artistas. De izquierda a derecha: Francisco Barría, Patricio Bórquez, José Miguel Parancán y Víctor Mancilla