10 años del hallazgo del “Mundo cretácico” de cerro Guido y Las Chinas

Hoy, los ojos del mundo científico están puestos sobre la localidad de la comuna de Torres del Payne, ya que reúne en 20 km de largo la historia natural de los últimos 20 millones de años de la Era de los Dinosaurios (o Mesozoico), en un periodo denominado Cretácico, que terminó abruptamente con el impacto de un meteorito Ese cambio de era ocurrió hace 66 millones de años y hoy se le conoce como límite K/Pg, ya que la “K” proviene por la traducción alemana de Cretácico: Kreide, y Pg por el Paleógeno, primer período de la Era de los Mamíferos o Cenozoico

Marcelo Leppe

Director Inach

El naturalista sueco Per Karl Hjalmar Dusén acompañó en su periplo magallánico al geólogo Otto Nordenskjold (1897), colectando plantas fósiles en Cerro Guido que publicará posteriormente en 1899.

El geólogo y palentólogo alemán Rudolf Hauthal visitó también la zona de Cerro Guido, en una de las expediciones del perito Francisco Moreno, entre los años 1897, colectando cerca de 320 muestras de plantas fósiles que entregó posteriormente a su colega Federico Kurtz del Museo de La Plata, Argentina.

Kurtz escribirá en 1902: “Como se ve, es cierto que antaño, edades antes de la aparición del hombre, la región de Cerro Guido -ahora solo cubierta de pasto monótono y de unos grupos de hayas- fue adornada por un monte fresco y variado, que se asemejó mucho a los bosques que hoy día florecen en los Estados atlánticos medios de la Unión norte-americana”. Kurtz llegaría a la conclusión de que esta flora pertenecería al Cenomaniano (100,5 a 93,9 Ma), la primera edad del Cretácico superior.

Es a partir del estudio de estas plantas que comienzan trabajos de exploración por parte de geólogos y paleontólogos como los italianos Giovanni Cecioni Franchini y Egidio Feruglio en la década del 50. Cecioni colectó plantas y restos de un insecto, que resultó ser el primer insecto fósil encontrado en Chile. Lo colectó en cerro Guido a 550 m de altitud en rocas datadas, en ese tiempo, como pertenecientes al Maastrichtiano (72,1 a 66 Ma). Correspondía a un élitro de un coleóptero muy bien preservado y fue asignado a la Familia Curculionidae, la de los actuales gorgojos, y nominado Dorotheus guidensis por el entomólogo chileno Guillermo Kuschel de la Universidad de Chile.

Posteriormente, entre los años 1971 y 1972, el paleontólogo argentino Mario Hünicken publicaría una revisión de la flora fósil de Kurtz, que se conocería como “Flora Kurtziana” en su honor.

Con la búsqueda de yacimientos, la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, también reunió importante data geológica, que fue retomada por el japonés Makoto Nishida explorando la provincia de Última Esperanza en 1979 y 1987 junto a su hijo Harufumi Nishida, quien a su vez continúa la prospección paleontológica el año 2003.

En 2005 llega el paleontólogo Marcelo Leppe al Inach, en busca de reconstruir la historia de la conexión de Patagonia y Antártica a través de los restos fósiles de las plantas de la Era de los Dinosaurios. A fines del año 2010 realiza una exploración, junto con el geólogo Stefan Kraus del Inach, descubriendo en el valle del Río de Las Chinas (llamado así por la frecuencia con que se veía a las mujeres Aonikenk lavando sus ropas en el río) restos de flora fósil desconocida para la ciencia, junto con los misteriosos restos de huesos fósiles que juntaba rodados el puestero Mario “Nano” Ulloa, quien junto a su mujer, María, formaron una improvisada exhibición de las riquezas geológicas del valle. Nano resultaría clave en las primeras etapas del proyecto, apoyando decididamente al grupo de paleontólogos que volvió en el verano de 2011.

Una sucesión de proyectos financiados por las agencias alemana DFG y BMBF, y por dos proyectos Fondecyt liderados por Leppe y finalmente el Proyecto Anillo en Investigación en Ciencia y Tecnología (PIA, Conicyt) ACT172099 «New Data Sources on the Fossil Record and Evolution of Vertebrates» del programa PIA (Hoy parte de la ANID), junto al vital apoyo de la Estancia Cerro Guido, han dado un prestigio paleontológico al complejo Cerro Guido-Las Chinas, que lo ha llevado a ser protagonista de documentales nacionales e internacionales (entre los que destacan BBC y NOVA), todo por concentrar en 20 km de largo la historia natural de los últimos 20 millones de años de la Era de los Dinosaurios (o Mesozoico), en un periodo denominado Cretácico, que terminó abruptamente con el impacto del meteorito en el Golfo de México, en un lugar denominado en lengua maya Chicxulub (traducido como “pulga del demonio”). El impacto fue tan potente, que provocó la extinción global del 76% de los organismos del planeta. Dejó un cráter 177 km de diámetro y se estima el diámetro del asteroide de 11 a 70 km de diámetro. Fue la tercera mayor extinción masiva que ha enfrentado la Tierra y, de tal intensidad, que hoy paleontólogos y geólogos reconocen que puso fin a una era.

Ese cambio de era ocurrió hace 66 millones de años y hoy se le conoce como límite K/Pg (La “K” proviene por la traducción alemana de Cretácico: Kreide, y Pg por el Paleógeno, primer período de la Era de los Mamíferos o Cenozoico).

El límite K/Pg ha sido encontrado en varios lugares del mundo, incluso en Antártica, pero nunca en Chile… Hasta ahora. En una investigación colaborativa con un equipo de la Jackson School of Geosciences de la Universidad de Texas en Austin, liderado por los Dres. Brian Horton y Julia Clarke, quienes se sumaron al equipo del Inach y de la Universidad de Chile, se realizó el hallazgo del primer límite K/Pg de Chile en un remoto sector del Valle del Río de las Chinas. Inmediatamente, se comenzó un detallado análisis de las rocas que culminó con el artículo que el team publicó, con la estudiante de doctorado de UTexas, Sarah George, liderando en Journal of South American Earth Sciences.

La paleontóloga Julia Clarke, experta mundial en la evolución de las aves, único grupo de dinosaurios que sobrevivió a este evento catastrófico, destaca la importancia de encontrar este límite para la comprensión de la evolución de las aves y su conexión con la historia natural de Antártica y Patagonia. En los próximos años, su foco estará en encontrar fósiles de aves y otros pequeños dinosaurios terópodos para entender mejor su diversidad y evolución antes y después del evento de extinción.

El artículo “Chronology of deposition and unconformity development across the Cretaceous–Paleogene boundary, Magallanes-Austral Basin, Patagonian Andes”, publicado en diciembre de 2019, revela uno de los límites K/Pg más australes del mundo, pero con una singularidad: a diferencia de los otros hallados en continentes australes, este es de origen continental. Y en efecto, no existen otros afloramientos no marinos en el sur de Oceanía, Sur de África, Sudamérica y Antártica, siendo el del Valle de las Chinas único en su naturaleza.

Para encontrarlo se requirió de la pericia y ojo experto de geólogos y paleontólogos chilenos y norteamericanos, pero en la segunda etapa se usaron complejas técnicas geocronológicas (método de datación de rocas) como dataciones de los circones detríticos por uranio-plomo (U-Pb), así como datos de reflectancia de vitrinita para muestras de materia orgánica de una sucesión marina y terrestre, portadora de fósiles de dinosaurios y plantas. Este hallazgo permitirá desarrollar una línea de investigación asociada a la reconstrucción de los hechos que llevaron a poner en jaque al 70% de la vida del planeta, junto con entender el timing de la conexión de Sudamérica y Antártica al final del Mesozoico. El equipo amenaza con una serie de artículos este año, desde la paleobotánica, nuevos dinosaurios, mamíferos, aves e incluso tortugas y anfibios, que seguirán poniendo el eje paleontológico nacional en Cerro Guido y su compendio de historia natural Austral-antártica.