Analizaron los secretos del trébol presente en Magallanes

Pero, ¿por qué el trébol? “Es una planta muy común, que crece en todas partes del mundo. la gracia es que esta planta está en el árti- co, Europa, Norteamérica, inclusive en los trópicos. Y tienen una propiedad que es fácil de pesquisar: tienen un compuesto llamado cianuro de hidrógeno que puede o no producirla. Cuando la produce, tiene un efecto como de insecticida propio, y además, tiene otra propiedad, cuando no está presente, protege a la planta contra el frío, es una cosa rara, porque ayuda en una cosa y no ayuda en otra. Entonces como en las ciudades, la cantidad de herbívoros es muy poca en la ciudad y va aumentando a los bordes, y por el contrario, el frío es menor en las ciudades, viendo la proporción de plantas con este compuesto, uno puede llegar a ver el efecto de las distintas propiedades. Para hacer esto, hay que comparar muchos datos, de distintas ciudades”.