Científicos afirman haber eliminado el virus del VIH del genoma de animales vivos

Por primera vez un equipo de científicos logró eliminar un tipo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del genoma de animales vivos.

De acuerdo al medio norteamericano CNBC, esta investigación -llevada a cabo por expertos de la Escuela de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple y del Centro Médico de la Universidad de Nebraska- representa un gran avance para desarrollar una potencial cura para el VIH en humanos.

Específicamente, los investigadores eliminaron el ADN del VIH-1 del genoma en un grupo de ratones.

Kamel Khalili, del Centro Lewis Katz, explicó a través de un comunicado que el estudio confirma que el tratamiento para “suprimir la replicación del VIH y la terapia de edición de genes, cuando ocurre de manera secuencial, puede eliminar el VIH en células y órganos de animales infectados”.

Para este trabajo, los expertos combinaron su sistema de edición de genes con una nueva estrategia terapéutica llamada terapia antirretroviral de liberación prolongada de acción lenta (Láser).

Tal como recoge un artículo de la National Geographic, el tratamiento actual del VIH se basa en la terapia antirretroviral (Art).

Lo que hace esta terapia es suprimir la replicación del VIH, aunque sin eliminar el virus del cuerpo, por lo que requiere un uso de por vida. Dicho de otra forma, si se llega a detener el tratamiento, el VIH rebrota y vuelve a replicarse.

Medios como ABC indican que Laser mantiene la replicación del VIH a niveles bajos durante largos períodos de tiempo, lo cual permite disminuir la frecuencia de la administración de la terapia antirretroviral.

Gracias a los cambios farmacológicos en la estructura química de los fármacos antirretrovirales, fue posible desarrollar medicamentos de larga duración.

Este fármaco modificado se empaquetó en nanocristales, los cuales se distribuyen fácilmente a los tejidos en los que es probable que el VIH se mantenga inactivo. Luego de permanecer almacenados dentro de las células por algunas semanas, estos nanocristales liberan poco a poco el medicamento.

“Queríamos saber si Laser podía suprimir la replicación del VIH el tiempo suficiente para que CRISPR-Cas9 liberara completamente a las células del ADN viral”, afirmó Khalili.

Fue así como los científicos emplearon ratones para producir células T Humanas susceptibles a la infección por VIH.

Posteriormente, los roedores infectados fueron tratados con Laser y con CRISPR-Cas9, tras lo cual procedieron a examinarlos, descubriendo que en un tercio de ellos se había eliminado completamente el ADN del VIH.

“Ahora tenemos una vía clara para avanzar hacia pruebas con primates no humanos”, sostuvo Khalili, agregando que esperan hacer pruebas clínicas con humanos dentro de un año.

El estudio, titulado “Sequential Laser Art and CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice” (“Los tratamientos secuenciales con láser y CRISPR eliminan el VIH-1 en un subconjunto de ratones humanizados infectados”) se publicó en la revista Nature Communications.