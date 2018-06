Comprueban el potencial del róbalo como biocontrolador

El estudio, desarrollado en el marco de dos proyectos Corfo, va en línea con la tendencia internacional de preferir controladores naturales de los parásitos marinos, disminuyendo el uso de químicos

Más de 60 expertos, reconocidos internacionalmente en el estudio de peces, participaron en el libro sobre biocontroladores en la acuicultura. De ellos, el equipo de investigadores de Fundación Chile es el único correspondiente a un país del hemisferio sur.

El libro fue editado en Inglaterra por Jim Treasurer, gerente de Investigación de FAI Aquaculture, Marine Research Facility Ardtoe. En el texto se analizan las experiencias de cultivo de peces limpiadores en distintos países, con descripciones de especialistas de Noruega, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Islas Feroe, Canadá y Chile.

“The Patagonian blenny (Eleginops maclovinus): a Chilean native fish with potential to control sea lice (Caligus rogercresseyi) infestations in salmonids”, es el capítulo desarrollado por Juan Carlos Sánchez, Martin Hevia y Patricio J. Sáez, miembros del equipo de Acuicultura en Fundación Chile, junto a Jorge Mancilla, de la empresa Marine Harvest.

Martin Hevia, director ejecutivo de Acuicultura de Fundación Chile, comenta que la contribución al libro surgió a partir de dos proyectos Corfo con peces biocontroladores, específicamente el róbalo (Patagonian blenny). “Con el apoyo de Aquadvise y Marine Harvest, hicimos 5 bioensayos en tierra y se encontró una respuesta biocontroladora interesante del Caligus del salmón, en torno al 50% o superior. Después se probó en jaula en un centro experimental que tiene Marine Harvest, donde se validó en mar el efecto de biocontrolación del piojo de mar, lo que constituyen una base para continuar estudiando a este y otros peces limpiadores”.

De acuerdo a Martin Hevia, el interés en el cultivo de peces biocontroladores se vincula a “una tendencia mundial a utilizar menos quimioterapéuticos y encontrar especies que cumplan ese rol limpiador. Es una alternativa ambientalmente amigable, que le aporta sustentabilidad a la industria acuícola”.

Cabe señalar que los “piojos de mar” se consideran una de las plagas más costosas de la industria acuícola, por lo que su control es un desafío permanente para los productores de salmónidos.

Proyectos Corfo con biocontroladores

En el capítulo desarrollado por el equipo de Fundación Chile se describe en detalle la investigación del robalo como biocontrolador, que se inició -como muchas veces ocurre en ciencia- en un proyecto que tenía otro objetivo, como era el cultivo de esta especie para la diversificación acuícola. “Nos dimos cuenta que, además de limpiar el fouling de las jaulas, también se autolimpiaban y, al mezclarlos con salmones, comprobamos que había una actividad biocontroladora”, relata Martin Hevia.

Hevia explica que “no cualquier pez desarrolla esa habilidad limpiadora. El salmón, por ejemplo, no la tiene, mientras que el róbalo busca alimento ramoneando el biofouling adherido a las rocas”.

Aunque el estudio ya concluyó, Martin Hevia enfatiza que “seguimos interesados en expandir ese conocimiento y llegar a tener una o más especies endémicas que sean buenas biocontroladoras, y que además se puedan producir masivamente, tal como lo han hecho otros países. En Noruega, por ejemplo, tienen 2 ó 3 especies que cumplen ese rol”.

Acerca de Fundación Chile

Fundación Chile es una corporación público privada sin fines de lucro que promueve innovaciones de alto impacto para abordar los grandes desafíos de Chile. Sus co-fundadores son el Estado de Chile y BHP. FCh busca responder a desafíos globales, de alta complejidad, mediante la colaboración efectiva y que pueden ser abordados desde una perspectiva local. A través de un modelo de plataforma de innovación abierta, busca generar soluciones sistémicas a desafíos de largo plazo que requieren necesariamente de la conexión y articulación de actores públicos y privados -nacionales e internacionales- para lograr un impacto colectivo. Para abordar los desafíos globales y locales, el trabajo de Fundación Chile combina enfoques temáticos transversales: sustentabilidad, capital humano, digitalización y emprendimiento vinculados a sectores claves, tales como, energía, alimentos, acuicultura, minería, agua y educación.

En acuicultura, Fundación Chile ha desarrollado más de 50 proyectos, con una veintena de especies candidatas a cultivo, y ha creado 18 empresas relacionadas, productoras de peces, moluscos, servicios e insumos acuícolas. www.fch.cl

Característica del róbalo

Forma: Es un pez fusiforme, con cuerpo redondo, robusto, alargado, ligeramente comprimido y con cabeza puntiaguda.

Es un pez fusiforme, con cuerpo redondo, robusto, alargado, ligeramente comprimido y con cabeza puntiaguda. Talla mínima: 23 cm.

23 cm. Color: Su piel es gris plateado o gris verdoso y brillante, el dorso grisáceo, los laterales o flancos más claros y el vientre blanquecino. A la altura del opérculo tiene una zona sombreada negra que la hace inconfundible. Los ejemplares jóvenes tienen puntos negros dispersos por el cuerpo que desaparecen con la edad.

Su piel es gris plateado o gris verdoso y brillante, el dorso grisáceo, los laterales o flancos más claros y el vientre blanquecino. A la altura del opérculo tiene una zona sombreada negra que la hace inconfundible. Los ejemplares jóvenes tienen puntos negros dispersos por el cuerpo que desaparecen con la edad. Longitud y peso: Puede medir 90-100 cm, si bien su talla media ronda los 40-80 cm. El peso es de 300 gramos (de ración) hasta el kilo y medio; los ejemplares más grandes pesan de 4 a 7 kilos, e incluso pueden llegar hasta los 12 kilos.

Puede medir 90-100 cm, si bien su talla media ronda los 40-80 cm. El peso es de 300 gramos (de ración) hasta el kilo y medio; los ejemplares más grandes pesan de 4 a 7 kilos, e incluso pueden llegar hasta los 12 kilos. Alimentación: Es un animal muy voraz y come gusanos, crustáceos, pequeños pulpos o cualquier pez que se cruce en su camino. También se alimenta de algas.