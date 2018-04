Investigador Anelio Aguayo sobre pesca de Krill en la Antártica Hace unas semanas, voluntarios de la organización no gubernamental Greenpeace en la Antártica colocaron un lienzo que decía “Protege la Antártica” en un buque ucraniano que se encontraba en plena faena de pesca del crustáceo

El krill es un crustáceo de menos de 5 centímetros que abunda en gran parte de los océanos del mundo y que en la Antártica es considerado uno de los alimentos fundamentales para la fauna marina-terrestre. La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antártico (CCAMLR) es la encargada de regular la pesca de este ser vivo en el territorio.

Existe un aproximado de 400 millones de toneladas de biomasa de krill estipulado de acuerdo a los estudios y una cifra cercana a los 5 millones y medio de toneladas de pesca son las permitidas por esta comisión al año para los países que circulan el área. “Hay inspectores que están en todos los barcos de pesca de krill en la Antártica que son de otros países y se aseguran de que se respeten todos los límites establecidos en la comisión”, afirma el investigador Anelio Aguayo.

En 2016 ya se aprobó por la CCAMLR el proyecto de transformar en santuario oceánico a 1 millón y medio de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross y el año pasado se desestimó una nueva propuesta que abarcaba otro gran sector marítimo antártico que fue desestimado por la desaprobación de China y Rusia.

”Creo que el acuerdo de pesca de krill, aunque es perfectible, no debería traer problemas a largo plazo. Yo me dedico a estudiar esto y cómo no voy a querer proteger la Antártica, pero si se hacen las cosas bien y siguiendo los tratados no debería haber problema. Greenpeace es como un francotirador que dispara muchas veces sin conocimiento científico”, concluye Aguayo.