Curso de Tafonomía acercó el conocimiento sobre paleontología

Actividad se realizó en los laboratorios del Inach Esta semana más de veinte profesionales y estudiantes asistieron a un inédito curso de tafonomía, enfocado en comprender el proceso de formación de los fósiles, y que fue dictado por el doctor Rodrigo Scalise Hodoryski de la Universidad de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) y que se desarrolló en los laboratorios del Instituto Antártico Chileno (Inach)

Fotos Juan Carlos Avendaño

El curso “Tafonomía: métodos, procesos y aplicaciones”, estuvo orientado principalmente a estudiantes iniciales o avanzados de carreras científicas. En él, Hodoryski comenzó con una revisión histórica de la disciplina, pasando por los conceptos fundamentales y métodos tras el análisis del proceso de formación de los fósiles. El curso tuvo además una breve salida a terreno, cuyo propósito fue acercar la metodología estudiada a un entorno práctico.

Al término de la segunda jornada se realizó la entrega de una certificación para cada participante, quienes además recibieron un ejemplar de la Guía Paleontológica del Cretácico en Magallanes “Patagonia Fósil”, texto que recoge hitos paleontológicos de la región austral.

Tras finalizar el curso, el doctor Horodyski, quien también se desempeña como curador del Museo de Geología de Rio Grande do Sul, señaló que “la tafonomía no es nueva. Existe hace muchos años, pero particularmente no ha sido muy explorada como otras áreas de la paleontología tradicional, ya que se preocupa mucho de distorsiones que pueden haber en el registro fósil, así como patrones de extinciones de masas, crisis bióticas, entre otras cosas. La tafonomía es una herramienta detectivesca. Tiene mucho de eso”, describió.

El director del Inach, Marcelo Leppe, declaró que este curso representa un precedente que posibilita la colaboración internacional de acuerdo a la línea educativa que posee el Inach: “El desarrollo que tuvo la geología a finales del Siglo XIX y principios del siglo XX en Chile, se dirigió hacia la geología económica, en vez del impulsar áreas donde hubiera preguntas científicas involucradas, como la paleontología o la misma tafonomía. A diferencia de ello, en Brasil sí se formó escuela en torno a la tafonomía”, argumentó.

“Por eso es completamente positivo que el profesor Horodyski haya logrado trabajar esta instancia con nosotros, ya que está supliendo una falencia importante en los proyectos de paleontología que hemos desarrollado: cómo se sepultan los fósiles, cómo se forman, entre otros detalles. El que comparta sus conocimientos en el área hace un aporte significativo a la disminución de esa brecha”, añadió Leppe, que anunció que desarrollarán más cursos para el desarrollo de la ciencia avanzada.

Una de las participantes del curso fue la estudiante de geología de la Universidad de Concepción, Verónica Milla, quien señaló que “fue una oportunidad única, considerando que no se había realizado antes y el hecho de que se pudo contar con la presencia de un especialista. Me encanta que se haya logrado concretar un aprendizaje básico que permita abrir las puertas a una segunda parte en la que se profundice”.