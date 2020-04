Equipo multidisciplinario logró realizar 180 exámenes de coronavirus en una semana

Laboratorio de Diagnóstico de Sars-CoV2 La expansión de esta pandemia preocupa en Magallanes, región que tenía como una de sus falencias la falta de un laboratorio para procesar las muestras. El grupo conformado al alero de la seremía de Ciencias espera duplicar el número de resultados en los próximos días

En una noticia de carácter nacional se convirtió la conformación del Laboratorio de Diagnóstico de Sars-CoV2 instalado en el Cadi-Umag y al alero del Hospital Clínico de Magallanes.

La iniciativa liderada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación cuenta con la participación de 7 profesionales que trabajan intensamente por entregar los resultados de los test que definen si una persona está o no contagiada con coronavirus, la pandemia mundial exportada desde China.

La Dra. Pamela Santibáñez, seremi de Ciencia, reconoce el momento histórico en que se encuentran los especialistas que confirman el grupo de trabajo, y a los que próximamente se sumarán dos nuevos integrantes.

“Soy científica, doctora en Ecología y Medio Ambiente, frecuentemente los científicos no se enteran, en el periodo de su vida, para qué servirá concretamente su investigación, porque la investigación es de largo plazo y porque la ciencia se construye con el conocimiento generado por todos a lo largo del tiempo, la aplicación no es posible para todos los científicos. Este rol de seremi de Ciencia me ha permitido ser parte de como la ciencia transforma y sirve a la comunidad. Ha sido completamente reconfortante poder ser parte de este grupo de personas que está intentando tener un impacto directo y, en el corto plazo, usar el conocimiento generado a través de la investigación científica para enfrentar esta crisis, local y mundial”, advierte a modo personal.

Señala que sólo esta semana el laboratorio logró realizar 180 exámenes para determinar la presencia del Covid-19 en pacientes magallánicos. Para la próxima semana la idea es duplicar esa cifra, dada las demandas de la población local y el fortalecimiento de la expertise de los profesionales que conforman el grupo de trabajo y de análisis.

Alianza institucional

Las instituciones y personas que conforman este laboratorio son el Servicio de Salud de Magallanes (Nelson Reyes, Cristian Cabrera, Andrés Oval y Alfonso Toledo), el Hospital Clínico (Karin Hueicha, Rodrigo Muñoz, Mónica Pinto), Cadi-Universidad de Magallanes (Juan Oyarzún y Marcelo Navarrete), Gobierno Regional, Seremía de Ciencia Macrozona Austral, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid). Además el centro científico de diagnóstico incorpora a personal de laboratorio del Centro Regional Fundación Cequa.

Diagnóstico del Sars-CoV-2

El diagnóstico de Sars-CoV-2 actualmente funciona de la siguiente manera:

Toma de muestra: Con un hisopo (cotonito) se toma una muestra del interior de la nariz del paciente o de la parte posterior de la garganta. En pacientes hospitalizados se toman muestras por aspiración o técnicas más complejas como el lavado broncoalveolar. Esta parte es realizada en el Hospital Clínico. La muestra se rotula e ingresa al sistema y es llevada por personal especializado en contenedores especiales al Cadi-Umag. Cámara de Bioseguridad: Al Cadi-Umag ingresa con un flujo determinado. Una vez llega al laboratorio se debe inactivar al virus y destruir su cápside. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos por muestra. Robot o extractor de ácidos nucleicos automatizado: En este paso se extrae, purifica y aísla el ARN (material genético) de la muestra. Esto permite separar el ARN de sustancias contaminantes, el material genético del virus Sars-CoV2 se llama ARN, el cual es más inestable y frágil que el ADN. El virus Sars-CoV2 produce la enfermedad Covid-19. Gracias al robot la extracción es más rápida y precisa, el robot del hospital clínico extrae, purifica y aísla ARN de 12 muestras cada 2 horas. Alternativamente puede realizarse una extracción manual aunque este proceso es mucho menos eficiente y tomaría mucho más tiempo, por eso es tan necesario contar con este equipo. PCR-RT: En este procedimiento se cuantifican tres genes del virus Sars-CoV que produce la enfermedad Covid-19. Si en el ARN aislado y purificado en el paso anterior está el del virus, unas moléculas fluorescentes indican la presencia de los tres genes que necesitamos para identificar al virus. En este paso es fundamental tener una máquina llamada termociclador de tiempo real, que permite entregar las condiciones adecuadas para que la reacción ocurra. Este proceso toma aproximadamente 4 horas.

¿Qué es el Covid-19 y el Sars-CoV2?

En diciembre del año 2019, aparecieron varios casos de una neumonía atípica en China, se determinó que su causa era un virus no descrito previamente; que resultó ser un Coronavirus. Dicho virus correspondía al Sars-CoV2 agente causal de la enfermedad Covid-19. Los primeros casos aparecieron en quienes estaban asociados a un mercado de animales vivos y de mariscos en la ciudad de Wuhan, China. La enfermedad comenzó a propagarse rápidamente, a partir de personas enfermas de Covid-19.

El Covid-19 se transmite por la vía aérea, por medio de gotitas emitidas al aire o superficies por la tos o estornudo de personas enfermas.

Todavía no hay vacunas

La seremi Pamela Santibañez recalca que debemos “tener claro que hoy en día no se cuenta con una vacuna disponible para prevenir el Covid-19. Una vacuna para prevenir el Covid-19 en la población puede tomar varios meses, y es por eso que debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Aún no se conoce ningún fármaco de tratamiento o prevención del Covid-19”.

Sin embargo, varios laboratorios en el mundo que están desarrollando una vacuna o un tratamiento para prevenir el Covid-19, como, Johnson & Johnson (EE.UU.), Sanofi (Francia), Clover Biopharmaceuticals Inc. (China), entre otros. En Chile también tenemos instituciones y científicos dedicados a ello, como por ejemplo la Universidad Católica en conjunto con el Instituto Milenio en Inmunología e inmunoterapia y el BMRC-Chile, están en la etapa del diseño de un prototipo de vacuna candidata para el Covid-19, basado en su experiencia de desarrollo de una vacuna candidata contra el virus respiratorio sincicial. La Universidad Austral de Chile (UACh) está en etapa preclínica, investigando el uso de nanoanticuerpos contra el Sars-CoV2. Cuenta con financiamiento del Gobierno Regional y Koicid, organización coreana de cooperación internacional para enfrentar enfermedades infecciosas.

Testeo

Ante la actual pandemia, se reconoce que las estrategias que han mostrado mayor efectividad son la aplicación masiva de pruebas de diagnóstico, el aislamiento de los casos de contagio y el distanciamiento social. El testeo mostró ser una herramienta poderosa para ralentizar la progresión de la epidemia en países como Alemania y Corea del Sur. Así mismo el testeo no solo es útil para aplanar la curva, sino que también sería la herramienta que nos permita volver a funcionar como sociedad al identificar los casos recuperados que puedan volver a incorporarse a distintas actividades.

Capacidades diagnósticas a través de centros científicos

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación junto a sociedades científicas y universidades constituyeron un Comité de Trabajo que identificó que uno de los “cuellos de botella” del sistema era la insuficiente capacidad de diagnóstico de la red certificada actual. El comité de trabajo identificó 156 laboratorios científicos en Chile que contaban con al menos un equipamiento PCR funcional, equipamiento necesario para la identificación del virus. Se clasificaron los laboratorios para identificar los que cumplieran con todos los requisitos de certificación del ISP. En conjunto con el Ministerio de Salud, ya se incluyeron 7 centros de diagnóstico nuevos en la red pública (Usach, UChile y UAutónoma en la Región Metropolitana, Umag en Magallanes, USCS y UdeC en Biobío, UCN Copiapó en Atacama y UAntofagasta en Antofagasta). Estos centros le podrían inyectar una capacidad adicional de hasta 1.400 diagnósticos diarios a la red pública.

El primero de estos centros científicos de Diagnóstico en funcionamiento a nivel Nacional es el Hospital Clínico de Magallanes-Cadi-Umag, que comenzó a procesar muestras el lunes 30 de marzo de 2020, después de poner a punto la técnica. Y lo interesante de este centro en comparación a los otros que se están formando es que aquí hay un trabajo conjunto entre el hospital clínico y el centro de Investigación.

Rol del Ministerio de Ciencias

Aunque recientemente formados, par de meses, y con un equipo de trabajo bastante reducido, cómo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) tenemos cinco frentes de trabajo transversales a nivel país:

Canalizar información desde la comunidad científica para contribuir a la toma de decisiones. Informar a la ciudadanía a nivel científico. Ayudar al aumento de la Capacidad Diagnóstica del ISP a través de las sociedades científicas, centros y universidades, en caso de ser necesario, a través de laboratorios certificados y formando alianzas entre instituciones. Coordinar una mesa de datos con los investigadores especialistas en datos e ingeniería para contribuir con las mejores proyecciones en los distintos escenarios. Colaborar para apoyar el sistema de optimización logística del gobierno en esta emergencia.

Rol de la seremia:

Nuestro primer objetivo es gestionar, vincular, apoyar técnicamente y lograr que en la Región de Magallanes se pueda realizar el examen para hacer el diagnóstico de Covid-19 en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. Para esto, primero, realizamos un catastro de equipos y capacidades técnicas en las distintas instituciones científicas disponibles en la región. Luego se realizó una revisión técnica del equipamiento y las capacidades humanas disponibles en la región que son requerimientos importantes para la certificación del ISP, este trabajo fue en paralelo a lo que realizaba la Subsecretaría de CTCI que buscaba formalizar un acuerdo entre Minsal y las instituciones científicas. Este convenio permite que las instituciones científicas a través de la Subsecretaría de CTCI y en alianza con Ministerio de Salud reciba el apoyo para realizar el diagnóstico por científicos con las competencias en virología que cuentan con proyectos vigentes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid, ex-Conicyt). Esta alianza entre distintos actores permitirá ampliar el diagnóstico de Covid-19 y apoyar al ISP. Para esto los laboratorios deben tener áreas que sean compatibles con el desarrollo de la técnica, y que el Minsal puede apoyarlos en la implementación y certificarlos, para complementar o establecer las capacidades de detección de Covid-19 a lo largo de Chile.

