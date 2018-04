¿Qué pasó con los pingüinos de seno Otway?

Ya van tres años desde el cierre de las pingüineras Las pingüineras de seno Otway se encuentran en terrenos privados y, desde 1993, que se han utilizado con fines comerciales y turísticos gracias a las colonias de pingüinos que se hallaban en el sector. Desde hace tres años todo eso pasó a ser parte del pasado, y pareciera todavía no haber respuesta certera de qué fue lo que llevó al cierre de este atractivo turístico

Por poco más de 30 años se prolongó el sustento turístico que se gestaba en manos de privados gracias a los pingüinos que vivían en este sector llamado seno Otway, que se ubica a 60 kilómetros de Punta Arenas en la vertiente norte de la península de Brunswick. Este hecho permitía una accesibilidad mucho mayor para los turistas que llegaban a la capital regional, ya que se encontraba dentro del continente, no así, por ejemplo, las pingüineras del Parque Pingüino Rey, las de isla Magdalena, islas Contramaestre, Rupert, entre otras. He ahí el motivo de su gran popularidad en la zona.

Desde mediados de octubre a fines de marzo de cada año, desde 1993, se abrían las puertas de este lugar único en el que se hallaban, de manera estimativa, unos 10.000 ejemplares de pingüinos de Magallanes, especie pertenece a la Orden Sphenisciformes y de la familia Spheniscidae. Por lo general, este pingüino presenta un pico aplastado lateralmente y con una punta ganchuda, con una cola corta y alas diseñadas para nadar y no volar. La diferencia entre los machos y las hembras no son perceptibles a simple vista, teniendo ambos en promedio una altura de 70 centímetros y 4 kilos de peso.

Pero, esta es la tercera temporada en la que los terrenos de las pingüineras de seno Otway se encuentran cerradas al público y esto por el único motivo de que los pingüinos han abandonado la zona por completo.

Algunos creen que puede haber sido el turismo que los alejó de este territorio, debido a que se estima que en la temporada de 1994/95 el número de visitantes era de aproximadamente 6.000, lo cual aumentó a 56.500 en 13 años. Lo cierto es que decenas y decenas de agencias de turismo que ofrecían los tour desde Punta Arenas a las pingüineras de seno Otway simplemente han tenido que sacarlo dentro de sus ofertas debido a que ya no es posible realizar este tour.

La mayoría de las razones que explican este fenómeno se basan en sólo teorías, algunas más fundadas que otras, pero siempre teorizando. Autores como J. Cvitanic y L. Téllez hablaban a principios de siglo de algo que es cierto: habían animales depredadores en el sector que atacaban a los pingüinos tales como los zorros, perros y quiques, pero no se sabe si esta razón pudo haber sido la detonante del exilio de esta especie. Otros hablan de la deserción de la colonia a partir del exponencial aumento en el turismo que se vivió en la zona a lo largo de los años en que permaneció abierto, pero los estudios que se han hecho al respecto no señalan ningún factor determinante en este aspecto.

Lo irrefutable es que los pingüinos ya no están en seno Otway y si el motivo fue causado por el humano hay que empezar a replantearse qué es lo que se está haciendo mal para no cometer los mismos errores a futuros, y así poder preservar de buena manera nuestros espacios que fueron otorgados por la naturaleza. He ahí la importancia de que se averigüe la causa que ha llevado a la deserción definitiva de los pingüinos de Magallanes de esta zona.