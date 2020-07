10% ¿Travestismo forzado?

Por Arturo M. Castillo

La reciente votación por la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos, teóricamente propiedad de cada ahorrante, vino a develar varias cosas, partiendo por la que da origen al título de esta columna.

En efecto, hemos visto como eso que llaman “la oposición”, toma la ropa del gobierno, ese mismo traje con que se le dijo a la gente que tenía que comerse sus ahorros del fondo de cesantía, porque el Estado no los iba a ayudar, y que cada cual se rasca con sus uñas, y so pretexto de que no queda otra, en lugar de luchar por una ayuda estatal directa, más cercana a su discurso habitual, aboga por lo mismo que antes criticaba, y dice que la gente tiene que comerse parte de sus ahorros para jubilación.

Por su parte, el otro sector, ese que algunos todavía llaman “de gobierno”, con similar travestismo, se pone sin ambages la chaqueta rojiza del apoyo estatal directo, porque ahora sí que no puede ser que la gente tenga que recurrir a sus propios ahorros, y empiezan a ofrecer bonos plus y dádivas de lo más socialistas, ya no importa que la misma gente que según ellos, se iba a malacostumbrar, ahora agarre estos vicios izquierdistas de la ayuda estatal, en tanto con ello no se toque a las AFPs.

El personaje principal de esta opereta tragicómica, resulta ser quien funge de ministro de Hacienda, y el coro que repite sin pudor su parlamento. En efecto, este personaje se encarga de repetirnos sin un mínimo de coherencia matemática, que si usamos un 10% de ese dinero que a cada rato se nos dice que es nuestro, nos espera una vejez terrible. Lo curioso e insostenible, Sr. ministro -me dirijo a Ud. por si en una de esas me lee- es que Ud. no armó ningún escándalo, no rasgó vestiduras, ni se condolió con nosotros, cuando en diversas ocasiones durante su período ministerial, los fondos de pensiones, por fluctuaciones del mercado especulativo en que tienen metido nuestro dinero, han sufrido pérdidas mayores al 10%, las últimas hace sólo un par de meses, y que afortunadamente han tenido alguna recuperación.

No hay ninguna explicación razonable desde un punto de vista de la fría matemática, para que si mi fondo disminuye en un 10% por causas del mercado, sin que yo disfrute absolutamente de nada, que no sea el espanto de la pérdida, eso no le preocupe al ministro en lo más mínimo, pero si mi fondo disminuye en ese mismo porcentaje, y me permite a mí a mi familia comer por un tiempo, o usarlo en una juerga de padre y señor mío, al ministro se le venga un mundo abajo. En ambos casos, hay un deterioro del fondo de un 10%, y en ambos casos, puede que se recupere o no, pero, además, el segundo caso tiene la ventaja de que al menos por una vez, sabré adónde se fue la pérdida, y si ello me salva de penurias, hasta es ganancia.

El ministro, sus corifeos, y su discurso tendrían algo de coherencia, si estuviéramos hablando de un sistema de seguridad social, es decir, uno en que esté asegurada una pensión digna a todo evento, como la que tiene el personal de FF. AA. y de Orden, un sistema tal, en que nunca se producen pérdidas, y si se producen, los administradores, como corresponde a quienes cobran por un servicio, son responsables por su mala administración, pero ello no es así: hay pérdidas a cada rato, y al ministro y los suyos, les importa un bledo, o por lo menos, las soportan calladitos.

Tanto silencio se entiende bien, porque el travestismo en este asunto no es nada nuevo, y la verdad es que nunca -ni a tirios ni a troyanos- les ha interesado el bienestar de los futuros pensionados, si no sólo el bienestar del sistema financiero creado so pretexto de la seguridad social. En efecto, un breve recuento nos dice que los gobiernos de la Concertación desmantelaron todas las protecciones que teníamos originalmente, y nos dejaron en total orfandad, con absoluta irresponsabilidad de las Administradoras, por los resultados, cosa que ni a Pinochet ni a José Piñera se les pasó por la cabeza, veamos:

Aylwin pasó de medir la rentabilidad mensualmente, a un promedio anual, diluyendo las pérdidas, por las que en su época las AFPs eran responsables. Una ayudita poca, no en beneficio de los ahorrantes precisamente.

Frei fue el genio que instauró la “rentabilidad negativa”, eufemismo para las pérdidas, que, a partir de 1999, gracias a ello, se permiten.

Lagos instauró la “flexibilidad” y los multifondos, y con ello, traspasó la responsabilidad por el manejo del ahorro a cada ahorrante; la AFP lo único que hace, es armar cinco paquetes de fondos mutuos, sin mayor información, para que uno elija. Luego agregó la ley de Rentas Vitalicias, que permitió pasar la esperanza de vida de 85 a 110 años, como si el caso de la madre del expresidente, que vivió hasta los 108 años, fuese lo más habitual.

Bachelet por su parte, también puso su granito de arena, y para que la gente no saliera a crucificar a nadie, inventó un pilar solidario, pagado por todos nosotros, para disimular en parte el descalabro del sistema que -se debe reconocer- ha sido exitoso en financiar al retail, la banca y la especulación financiera.

Resulta curioso además, que el proyecto contemple un mecanismo de recuperación del agraviante 10% si me lo gasto yo, pero si lo pierde la especulación financiera de la AFP, está muy bien, y no hay agravio que reparar, ni es el fin del mundo para el sistema.

En resumen -si me está leyendo Sr. Ministro- su preocupación por el deterioro que voy a causar en mi pensión, sólo es creíble, si en un último acto de travestismo, se pone el traje que debió ponerse la Concertación, y en vez de dejarnos en el desamparo, repone todas las normas que aseguren una administración con responsabilidad por las pérdidas. Si no, pérdidas y oscilaciones van a seguir habiendo, y no van a ser de cargo suyo, si no nuestras como siempre.