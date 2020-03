“1520 Cuentos del Estrecho de Magallanes” Patricia Štambuk

Desde un principio -con la honestidad profesional y personal que la caracteriza- Patricia Štambuk nos raya la cancha: “Los cuentos históricos de este libro -así los he definido- son más realidad que ficción”. Y ¿por qué no tratarlos como crónica?, reflexiona: “La información es insuficiente y resulta imposible encontrar a los protagonistas y testigos que me permitan recrear los hechos al estilo habitual de mis trabajos testimoniales”.

Con el estrecho de Magallanes y “La Estancia” como elementos determinantes que hacen de la Patagonia y la Tierra del Fuego espacios singulares, nuestra autora se embarca en esta aventura narrativa con seis relatos, en los cuales trata el inicio del choque de culturas que se produjo al momento del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho; la llegada de dos hermanos inmigrantes escoceses al paraíso de la ganadería ovina en los albores del siglo XX; la historia de su padre croata que arribó a nuestras tierras en la década de 1930; el ambiente de los prostíbulos de Punta Arenas en el mismo decenio; una historia de amor en el mundo de las estancias de la isla de Tierra del Fuego a fines del siglo XX y; el desenlace fatal de la soledad de un puestero en los inicios del siglo XXI en la inmensidad de la estepa fueguina.

Štambuk pone a disposición del lector todo su acervo de conocimientos de la historia, geografía y costumbres de la Patagonia y Tierra del Fuego; un territorio y su entramado político que en su momento, regalaron prosperidad a unos, pero al mismo tiempo sepultaron los sueños y las vidas de otros tantos. Sus rigurosas descripciones costumbristas tienen contenido y trasfondo social, político y económico, y en ese empeño no esquiva temas que todavía a estas alturas de nuestro siglo pudieran incomodar a algunos: como el despojo de las tierras y de las existencias mismas de las razas originarias, el trato despectivo hacia los chilotes y los yugoeslavos (“austríacos” en alguna época) o sus alusiones a los Ustahas (el partido que con su líder Ante Pavelić gobernó el Estado Independiente de Croacia entre 1941 y 1945, con la protección de la Alemania Nazi).

En el plano estrictamente literario, destacan el episodio “El baile de las enanas”, recreado en un ambiente prácticamente surrealista, con buen manejo de protagonistas, trama y desenlace y “La estanciera”, en el cual apreciamos la interesante construcción de un personaje: la joven heredera terrateniente Sofía Menéndez Hartley, que disfruta más de compartir un asado con los trabajadores de su estancia, que una cena con sus amigos de la alta alcurnia de Buenos Aires.

“1520, Cuentos del Estrecho de Magallanes” es un conjunto de trabajos -más cercanos al relato que al cuento- rescatados desde la tradición oral o la memoria personal, amenamente narrados y sustentados en información contextual precisa. En algunos de ellos, Patricia Štambuk se nos presenta como testigo directo o incluso protagonista de los aconteceres en un territorio donde todo es posible: la ambición, la soledad, la (des) esperanza o el amor. Todo es posible, pero de una manera única e irreproducible: la de la Patagonia, y eso la autora lo transmite muy bien.

Patricia Štambuk Mayorga es magallánica. Periodista de profesión, con el presente texto suma ocho libros publicados. Se ha destacado por sus trabajos testimoniales, en especial los dedicados a los pueblos originarios como “Rosa Yagán, el último eslabón” (1986).

“1520 Cuentos del Estrecho de Magallanes”, Patricia Štambuk -1ª edición-. Universidad de Magallanes – Pehuén Editores S.A., 2019; Santiago, 99 pgs. Beca de Creación Literaria del Fondo Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este libro será presentado por su autora el próximo jueves 12 de marzo a las 20,00 hrs. en el Museo Regional de nuestra ciudad.