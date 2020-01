2020, odisea constituyente

El año que se inicia, sin lugar a dudas será un año muy especial dado el proceso constitucional que el país enfrentará. Habrá que pelear con las armas de la democracia y defenderse con muy buenos argumentos para hacer lo que siempre, algunos más que otros, han querido hacer. Pero ahora no se podrá pasar la aplanadora ni usar la retroexcavadora, simplemente no se podría hacer ya que no venimos del lado oscuro de la fuerza como fue en otros tiempos. Como diría el Chapulín constitucional, sígame los buenos abogados y a defender lo que es nuestro y lo que sea necesario reformar y conservar.

Para algunos entusiastas que no tendrán posibilidad de “maniobra” en el proceso constituyente, puede que el proceso no les llene del todo. Una cosa es la posibilidad de maniobra y otra es la capacidad o ganas de manipular el proceso, a lo cual “nuestra democracia” nos tiene acostumbrados a que quien está en el poder, pueda hacer un uso mayor o menor de artimañas para su beneficio. No pues, a confiar en el otro se llama el juego.

La pregunta o el desafío a enfrentar como país, es saber si la élite dominante está dispuesta cambiar de estilo de vida, si está dispuesta a considerar a los otros como iguales, a trabajar en equipo, encadenados, pero no uno encadenando al otro como un esclavo a su servicio, si no juntos resolviendo el futuro de manera compartida. Una cosa es percatarse y darse cuenta de las grietas que había en el camino de abuso y discriminación, pero otra muy distinta es querer asumir la responsabilidad de querer cambiar, de cambiar el estilo de vida.

Nunca más debiera poder gobernarse con un grupo de amigos o medios parientes, compañeros de curso o algunos más conocidos, el país necesita que sus gobiernos sean un reflejo de lo que existe y ocurre en su sociedad toda, esta es una de las mayores lecciones que nos dejará el estallido social. Se ha dicho basta, y de ahora en adelante deberá ser con derecho a manubrio.

La Constitución no es la panacea ni para unos ni para otros, se logró que unos llevados de sus ideas, forzaran a los otros producto del impacto de las manifestaciones amplificadas por la violencia, hacerles creer que por ahí iba la solución para el momento. Pero esto no implica que puedan llegar automáticamente las mejores pensiones, ni siquiera puede que sea la visión de la mayoría del país, bien puede ser lo que una minoría o mayoría política viene hace tiempo buscando estructurar legítimamente cómo un cambio clave para el país.

Es de esperar que este 2020 podamos recuperar y modernizar las instituciones que le permitan al país como dice Carlos Peña, “desempeñarse a la justicia y la libertad”. Y por qué no pensar en instituciones más adecuadas a la actualidad y a lo que el país necesita hoy y mañana, un país menos centralizado que se juegue y dé oportunidades a sus regiones, territorios diversos y no sólo al área metropolitana.

Y que por ningún motivo ocurra lo que Patricio Navia advierte en una columna reciente, que los cambios puedan “depender de quién es capaz de sacar más gente a la calle y del poder de destrucción y violencia que tengan las marchas en el futuro”.