23 de enero de 1919. Hoy hace justo un siglo

Hoy, 23 de enero en Puerto Natales, estaremos recordando el centenario de los hechos vinculados a la jornada violenta, que tuvieron como escenario a Puerto Bories y Puerto Natales. Fueron diez los muertos entre operarios del Frigorífico Bories y miembros del grupo de soldados-policías que custodiaban el lugar, actualmente transformado en propiedad privada de un hotel de muchas estrellas, además de ser Monumento Nacional.

Es tal vez el hecho más significativo, trascendente para nuestra historia y recuerdo colectivo. Me felicito como investigador haber entregado a nuestra ciudad los mejores esfuerzos, para lograr a través del libro, “La Rebelión de los Tirapiedras. Puerto Natales 1919”, que las nuevas generaciones tomen contacto con los acontecimientos de hace un siglo.

Son pocas las ciudades de las dimensiones de la nuestra, que tengan páginas con escenarios, acciones y personajes como los descriptos. Podríamos decir con seguridad que es nuestra historia oficial, nuestra impronta, nuestra huella identificatoria en el tiempo. La Patagonia desde el sur siempre ha dado lecciones, ha producido tiempos históricos, que las metrópolis nunca han escuchado. Es posible que acontecimientos como los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, poco o nada le signifique al resto de Chile, pese a todos los esfuerzos y méritos comunicacionales, emitidos desde esta región .

Aunque suene a discurso rupturista, es un hecho comprobable en la práctica de la investigación histórica; los procesos que conllevan grandes contradicciones sociales- con todos sus conflictos – son los que han ido provocando cambios en las sociedades. No otro es el motor y generador de nuevos hechos sociales. Hoy ya nadie duda que el desarrollo productivo de Magallanes en cuanto a la explotación de sus extensas llanuras, en el siglo pasado, estuvo muy lejano, al Chile central, latifundista, atrasado y medieval.

Lo de la Patagonia fueron procesos dolorosos en la relación trabajo -capital, con grandes contradicciones que llevaron a hechos tan sangrientos como los nuestros del 23 de enero de 1919, Punta Arenas 27 de julio de 1920 y los fusilamientos de peones en las estancias argentinas de Santa Cruz y Chubut. Después vendrá el silenciamiento de las organizaciones sindicales en la Patagonia; estaban ahí pero no se manifestaban en una especie de latencia colectiva.

Los capitalistas de la tierra, lograron el sosiego social, que siempre reclamaron para producir tranquilos. Pero a partir del período cruento, del parto doloroso, habrá desconfianzas mutuas, transformadas en respeto por el contrincante social. Que lejano al sojuzgamiento, explotación y aplastamiento como clase del campesino de la zona central de Chile, donde las faltas de equilibrio y las brechas sociales, cerraron por siempre las instancias de diálogo. Propietarios con mentalidad de encomenderos con trabajadores de la tierra sólo comparables a los siervos de la gleba.

Aquí estaba el Magallanes de las grandes empresas de la tierra; inspiradas en el modelo protestante y capitalista (Duncan Fox) de la relación con el trabajador, donde no hay contemplaciones y sentimientos samaritanos por el más pobre; dónde rige aquello “quien no trabaja, no come”; ayúdate que Dios de ayudará. Hombres solos, enganchados para producir y ganar su salario. Allá en el norte, los grandes latifundios improductivos, las misiones apoyadas por la Iglesia, para posibilitar campesinos sumisos, protegidos y obedientes.

Hoy la comunidad natalina rinde homenaje a todos quienes sacrificaron su vida aquel día 23 de enero de 1919. El respeto de siempre a quienes con su muerte nos enseñaron a vivir.