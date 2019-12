La localidad argentina de 28 de Noviembre fue fundada el 4 de diciembre de 1959 durante la presidencia de Arturo Frondizi, es decir, la semana entrante cumple 60 años. Pertenece al Departamento de Güer Aike y a través de éste a la Provincia de Santa Cruz. Según datos de su municipio tiene una extensión de 2.770 hectáreas (27,70 km²) con una cifra aproximada de 6.100 habs., lo que arroja una densidad poblacional de 221,8 hab./km². Su principal actividad económica es la vinculada a la explotación carbonífera de la cuenca del Río Turbio. Actualmente Hugo René Garay ostenta el cargo de Intendente Municipal.

Se encuentra situada a 228 mts. de altitud sobre la actual Ruta 40 a una distancia de 13 kms. al sur este de Río Turbio y 270 kms. al noroeste de Río Gallegos. Está estrechamente vinculada a Chile por razones demográficas y económicas: dista 37 kms. desde la ciudad de Puerto Natales, si se cruza por el Paso Fronterizo de Casas Viejas (Paso argentino Laurita) y 40 kms. si se opta por el Paso Dorotea (Mina 1).

Emplazada en una suerte de valle entre cerros de baja altitud tiene la particular fisonomía de los pueblos argentinos de la Patagonia y Tierra del Fuego argentina: perfectamente ordenados, ornamentación diversa, plazas, juegos infantiles, construcciones de concreto de baja altura y una avenida principal con árboles pequeños donde se concentra el comercio y no faltan los “poli rubros”. Destaca en el paisaje el aeropuerto que en 2015 alcanzó la categoría 5 otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil, que le permitió atender aeronaves como el Boeing 737 o Air Bus 320. A la fecha el terminal aéreo no cuenta con la categoría referida, a raíz del retiro de algo de su equipamiento, quedando clasificado en el nivel 1.

Siempre es agradable ir a “28”: sentarse en una de sus plazas a servirse unas “facturitas” de la Panificadora Santa Cruz o un sandwichito preparado con bondiola, salamines tandileros o queso roquefort, acompañados de una refrescante “gaseosa” “Paso de los Toros” o una “Mirinda”. Luego, un café en la YPF, cargar “nafta y cerrar el circuito con la consabida visita al Supermercado “La Anónima” (el nuevo) donde compraremos los imprescindibles Mantecoles y la yerba mate para acortar las tardes de invierno (no es lo mismo comprarla allá que en la Zona Franca, es la misma, “pero no es lo mismo”).

Recordar a “28” es volver a nuestra infancia y juventud, a los primeros viajes “al extranjero”; más de una vez pasamos por allí en tardes de esos inviernos bravos como los de antes, haciendo un aro en el camino viniendo de Puerto Natales y antes de emprender el regreso a Punta Arenas gastando los últimos pesos argentinos (denominados “nacionales” o “australes”, según la época) en el “poli rubro” de la Avenida Hipólito Yrigoyen.

El nombre de la localidad se deriva directamente de la génesis de la Provincia de Santa Cruz, la cual se creó por ley el 22 de noviembre de 1956, en tanto, su Constitución Provincial se sancionó el 28 de noviembre de 1957 (todo ello durante la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu). En dicho cuerpo legal se estableció que el primer poblado que se fundara luego de su promulgación, llevaría como nombre la fecha de la Carta Magna provincial, esto es, 28 de Noviembre.

Saludamos a 28 de Noviembre en este nuevo aniversario.