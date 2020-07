A dinamizar la alicaída economía chilena con el 10% de las AFP

En estos días y durante las próximas semanas el debate que se ha instalado y proseguirá, será del proyecto de ley de “Retiro 10% AFP”. El proyecto de ley, votado favorablemente en primer trámite en la Cámara de Diputados esta semana recién pasada, esperanza, a millones de chilenos, cotizantes, laborantes, de que el retiro podrá ser un bálsamo en esta crisis y esto les permitirá sortear de mejor manera la pandemia y sus consecuencias económicas.

Creo, como lo dijimos en una oportunidad anterior, que el proyecto ha quedado corto, pues debió ser el 10% universal de todos los cotizantes, visto esto, como una oportunidad, de dinamizar los bolsillos siempre endeudados de la clase media y media baja, que con este proyecto, INYECTARAN, esos recursos a la misma economía de Chile, pagando sus deudas de servicios básicos, de intereses bancarios, de dividendos impagos, de deudas en el comercio, etc, etc, etc.

Claramente lo que señalo, es que independiente que usted o cualquiera de los “laburantes activos” tengamos 50, 100 o 150 millones, sería muy dinamizador para la economía chilena que se incorpore esa cantidad de “circulante”, sin topes como lleva indicado este proyecto de ley, que es de 150 UF, algo así como $4.300.000.

Ahora, claramente se está tocando a la “vaca sagrada del modelo”, a las “benditas AFP” que acumulan en estos años, más de 220 MIL MILLONES DE DOLARES. Es decir si el proyecto de ley hubiese contemplado el retiro voluntario, pero posible del 10% de las AFP por parte de cada cotizante, a la economía nacional se le estarían incorporando a la vena, alrededor de 20 MIL MILLONES DE DOLARES, casi el doble de lo que el Estado de Chile dispuso a través del uso del 2% Constitucional, que alcanzó a 12 MIL MILLONES DE DOLARES.

¿O es que el Estado chileno, tiene infinitos recursos para paliar la crisis sanitaria, social y económica producto del Covid-19?. CLARAMENTE NO¡¡¡

Además el impacto de la pandemia ha durado más de lo que cualquiera, hasta el más pesimista, hubiera podido indicar a mediados de marzo, cuando todo esto comenzó visiblemente en Chile.

Y no se ven muy auspiciosas las próximas semanas y meses. Chile no es Alemania, donde su gobierno a nombre del Estado alemán pudo poner a esta fecha más de 250 MIL MILLONES DE EUROS, es decir casi 300 MIL MILLONES DE DOLARES. Claramente no somos Alemania, ni estamos cerca de serlo, no sólo en su poderío, sino en su pragmatismo de colocar toda su artillería en el combate de las secuelas socio-económicas del Covid-19.

Por ello, esta posibilidad de retirar el 10 por ciento de las cotizaciones (con todas las condiciones y SI SE APRUEBA FINALMENTE ESTE PROYECTO DE LEY) debe ser vista, más como una herramienta, fórmula o paliativo para que Chile combata las perniciosas consecuencias sociales, que ya se ven y sienten, sino las que vendrán en 2 ó 3 meses más, cuando, más pequeñas empresas, y otras no tan pequeñas, comiencen a despedir los trabajadores que aún pudieran tener, pues no se requiere producir tanto, porque no hay consumo debido a la contracción de la economía.

Chile y sus reservas no dan por sí solos para sostener la estantería, y se debe recurrir más por un sentido de oportunidad, de emergencia, de calamidad pública, del uso de recursos frescos que tenemos cada uno de los chilenos cotizantes, laborantes, asalariados, empleados y obreros de nuestro país, en los fondos previsionales individuales, y de esta manera el Estado chileno a través de su gobierno resuelve los problemas acuciantes de miles de adultos mayores, de no cotizantes y de las innúmeras responsabilidades que el Estado tiene, producto de la pandemia.

En estas próximas semanas veremos discusión política, y discusiones agudas en el Parlamento. Ojalá no ver al gobierno tan jugado en defender más a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que al propio país y a todos los chilenos.