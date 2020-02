A falta de televisión, ¿buenas son las redes sociales?

Por estos días ha estado como tema de discusión los tiempos otorgados en la franja electoral televisiva, con la queja y reclamo de casi todos los políticos por considerar insuficiente el lapso que se les ha entregado, aunque en algunos casos llama la atención que asignar fracciones de segundo a algunos candidatos parece surrealista. Y eso que aún no se ha definido de manera completa la distribución del tiempo a los actores sociales.

Como los comensales siempre serán muchos más de los que esta torta puede suministrar, algunos han querido presentar una mirada más proactiva y han declarado que la televisión, a diferencia del histórico plebiscito de 1988, no será un medio decisivo para llegar a la ciudadanía, pues las redes sociales ocuparán este sitial.

Pero resulta interesante la dinámica comunicacional que se establece en las redes sociales, pues si hay algo que las está caracterizando más que el acceso a la información, es la agresividad que se observa en sus opinantes. Como ya hemos analizado en varias ocasiones, la necesidad más importante en este momento es que se abran espacios de diálogo entre las personas, en un intercambio de ideas que sea producto de un análisis profundo de la contingencia y la historia de nuestro país, de información fidedigna acerca de la realidad, con la necesidad de conocer distintas perspectivas, estadísticas y datos pragmáticos para lograr concretar ideales que suenan muy bien pero deben poseer la factibilidad necesaria para evitar la frustración. Los cabildos que se realizaron pos 18 de octubre fueron una interesante instancia de ir logrando esta dinámica de conversar y conocer, más aún cuando especialistas en diferentes temáticas pueden orientar a las personas. Curiosamente las redes sociales, que podrían representar este manantial de información, muchas veces más parecen una metafórica cloaca de frustraciones y violencia. Además ya es conocido que funcionan a través de algoritmos, lo que selecciona de manera repetitiva el acceso a sitios que claramente demuestran una tendencia de pensamiento cuya pretensión resulta mucho más propagandística que informativa. En la necesidad de adoptar una opinión definitiva y reforzarla en forma constante, se corta el acceso a puntos de vista diversos y el auditor deja de analizar racionalmente lo recibido, para conectar una reacción emocional que le permita la identificación activa. Este “sesgo de confirmación” es estudiado por los comunicadores debido a su gran importancia en el procesamiento de la información que hacen las personas, ya que la mayoría de las veces no es producto de un análisis racional y lógico, sino más bien de una dinámica mental periférica, intuitiva y emocional, fuertemente influenciada por el entorno social inmediato. Las personas se van convenciendo cada vez más que tienen la razón y los demás están equivocados, que quienes opinan de manera similar son los buenos y los que disienten se han convertido en adversarios con malévolas intenciones, que la burla y la falta de respeto son “genialidades” válidas para no sólo neutralizar al otro, pues hundirlo resultaría mucho más beneficioso. Se crea un microclima en las redes sociales que le ofrecen a todos (personas reales y cuentas falsas) la oportunidad de reafirmar lo propio bajo cualquier precio, más que de aprender del distinto. El gran problema es cuando muchas personas, especialmente quienes están menos informadas, creen que la dinámica relacional virtual debe llevarse a las interacciones interpersonales reales, en que la tolerancia y el pensamiento crítico no resultan muy abundantes.

Hoy, en que adherir al discurso políticamente correcto parece ser una única alternativa, en que el populismo y el fascismo no son exclusivos ni excluyentes de un sector u otro como se vocifera a cada rato, es que necesitamos cada vez más personas que duden y analicen los pro y contras de las decisiones que debemos enfrentar, pues si hay algo que debe llevarnos a la desconfianza en tiempos de incertidumbre, son los que dogmatizan con la última palabra, con la radicalización de ideas y la completa satanización del que piensa distinto.