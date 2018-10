A los asesinos no se les homenajea, se les condena

Aunque parezca increíble, aún hay quienes con nostalgia se dan el gustito de homenajear a asesinos como Miguel Krassnoff, que tiene a su haber una condena de más de 600 años de presidio por delitos de lesa humanidad. Ocurrió en la Escuela Militar donde se forma a los futuros oficiales, lo que hace que el hecho sea más grave aún. Los efectos inmediatos, afortunadamente, fueron la reacción de condena del ministro de Defensa y del ministro Justicia y Derechos Humanos, y del propio alto mando del Ejército que dio de baja a dos coroneles. Hasta ahí bien por el gobierno y el Ejercito, pero el hecho da una tremenda oportunidad para abordar el tema de fondo, que es la situación de privilegio que se da a los “abuelitos que están presos”, en contraste a otros asesinos comunes. Estos mismos abuelitos gozan de pensiones millonarias en comparación a las miles de víctimas de la dictadura. Estos mismos abuelitos siguen sin mostrar arrepentimiento, y para sorpresa de muchos, incluso han surgidos voces que los justifican. Siguen con el rango militar, y uno se pregunta porque se les sigue tratando con los honores como si estuvieran con mando activo. No solo deshonraron a las FF.AA., sino que al propio país con su manera de reprimir y ejercer el poder. ¿Por qué no se les degrada?

Hitler, Mussolini, Franco, y Stalin tienen en común no sólo que gobernaron en un mismo periodo, sino que asesinaron a millones de seres humanos, llevando a la humanidad a una de las guerras más crueles y brutales de su historia. Tenían sus propias fuerzas de represión especiales para perseguir a sus opositores. Todos ellos también ocuparon a la democracia como instrumento a su medida. Sus ideologías esparcieron el horror trayendo muchas muertes y mucho dolor. Pero después de la II Guerra Mundial se estableció un consenso entre las naciones de que hay hechos que no se puede apoyar, fomentar, o simplemente minimizar, como son los delitos de lesa humanidad. Nada los justifica y no se pueden relativizar. La gran lección es que, a pesar de las diferencias, debe haber límites. El respeto irrestricto a los derechos humanos debe ser una doctrina sin letra chica y sin dobleces. Se respetan en todo tiempo y lugar.

Lamentablemente, parece estar de moda la proliferación de populismos de matriz fascista o de ultraderecha, que, a costa de los problemas que la democracia ha sido incapaz de resolver, han levantado todo un ideario basado en el temor e inseguridad, en el autoritarismo, en la segregación, y en la solución fácil pero irreal. Bolsonaro en Brasil no es una buena respuesta para un Maduro de Venezuela.

Creo que el principio de tolerancia ha generado un efecto inverso con los intolerantes, pues con la excusa de la libertad de expresión han aparecido voces que promueven y fomentan ideologías de clases. Las democracias occidentales han sido incapaces de establecer límites claros. Así como la libertad, que es un principio fundamental y esencial, tiene un límite, también la tolerancia debe tenerlo. Vivir en sociedad exige deberes y también establece derechos. Mi libertad termina cuando vulnero el principio de libertad de otra persona, pues no puedo hacer lo que quiera pasando a llevar a otro ser humano. Del mismo modo mi derecho de expresión debe tener límites, y uno de ellos debe ser el evitar fomentar ideologías que afectan a la sociedad y sus normas de convivencia pacíficas.

Nadie, ni siquiera el hijo, tiene el derecho de homenajear a un asesino como Krasnoff en un recinto que les pertenece a todos los chilenos. Hay que rechazar con fuerza el hecho y condenarlo, pues de lo contrario, aparecerán voces que relativizaran el horror de la dictadura, y con ello será más fácil que en Chile ganen terreno populistas autoritarios vestidos de demócratas, como el que lamentablemente apareció en Brasil.