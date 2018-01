A propósito de Parra, el antigabinete

Una semana triste para las artes, cultura y literatura. Se nos fue Don Nicanor Parra, maestro que tuve el privilegio de conocer en el curso humanista que dictaba en Ingeniería en la U de Chile. Un personaje atractivo, lúdico, con mezcla de sobriedad y sabiduría. El Antipoeta, el que decía que creíamos ser un país y la verdad somos apenas paisaje. El que no era marxista, sino que ateo gracias a Dios. El mismo que en tiempos donde reina la economía y las estadísticas escribía “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”.

En tiempos cortoplacistas y poco reflexivos cuesta valorar y entender la importancia de la poesía. Que no es un texto de unas cuantas páginas escritas en rima, ya que como el mismo lo escribiera “nace en el corazón del corazón”, y en su lenguaje ancestral activa los corazones y los pensamientos para provocar sentimientos y redibujar la realidad o salirse de ella.

Don Nica fue un profesor de matemáticas, físico especialista en indeterminación y relatividad, director de la escuela de ingeniería de la U, candidato tres veces al premio Nobel de Literatura, un poeta chileno o mejor dicho el mayor antipoeta universal. Se fue dejando frases notables cargadas de un peso imaginario para hacernos reaccionar: “Buenas Noticias: la tierra se recupera en un millón de años. Somos nosotros los que desaparecemos”, o “Para eludir los inconvenientes del tráfico algunos ciclistas ingeniosos prefieren hacer uso de la vereda”. Siempre con un llamado alternativo a la conciencia, pues la poesía como él siempre lo señalara no se trataba de hablar sólo de romances ni amoríos, sino que de un artículo de primera necesidad para vivir.

Una semana triste por la literatura chilena. Pero como el mismo pidiera en unos versos, que después de su velorio cada cual hiciera lo que quisiera, también tengo que opinar del gabinete del Presidente Piñera, o mejor dicho en el lenguaje del antipoeta, el nuevo Antigabinete.

Ganó Sebastián Piñera y con ello la derecha política, por eso no me sorprendo de algunos nombres de los nuevos ministros o ministras, pues creo que deben representar la línea del nuevo Presidente, que por mayoría en las elecciones gobernará por los próximos 4 años. Me sorprenden algunos nombramientos como el de Relaciones Exteriores que de diplomático no tiene mucho o bien poco, y que tiene el convencimiento de que Víctor Jara era un discriminador de la clase alta. También no deja de sorprender el nuevo Ministro de Educación quien no sólo defendía al “Choclo Delano” en casos de corrupción del caso Penta, sino que lo admiraba y que en otro país le hubiesen hecho un reconocimiento. El mismo que es coherente con el Presidente ya que para ambos la educación es un bien de consumo.

Por otra parte, siguiendo con el antigabinete, no menos sorpresivo es el nombramiento de la ministra de Medio Ambiente, quien siendo parlamentaria se opuso a la existencia de la Superintendencia de Medio Ambiente. También es curioso que el nuevo Ministro de Justicia y DDHH sea un defensor reconocido de Colonia Dignidad y Paúl Schaffer.

Esperemos que al margen de sus trayectorias, cada nuevo ministro o ministra tenga disposición de dialogar y escuchar. Chile necesita ser un país mejor, y el bien común debe siempre estar por sobre el derecho de propiedad. Esperemos que así sea, de lo contrario en el corto plazo muchos de los que votaron por Piñera, en palabras de Don Nica dirán “Bien, y ahora ¿quién nos liberará de nuestros liberadores?”

Mis respetos al maestro don Nicanor, y mi sorpresa ante el tributo de Sebastián Piñera que nombrara el antigabinete el mismo día que se nos va el antipoeta universal.

Relacionado