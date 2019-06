«A quien corresponda», María Alejandra Vidal Bracho

Este es un texto que combina reflexiones, poemas y cuentos cuyas temáticas, personajes y lenguaje tienen vasos comunicantes. Es un libro de sueños, fantasías, fábulas donde encontramos princesas de papel, príncipes, magos, arlequines, bailarines, pingüinos alumnos de un taller de literatura, quirománticos, sirenas, marineros, árboles que se enamoran de estrellas, una abeja escritora, cocodrilos integrando familias, lápices con vida propia, palabras que adquieren movimiento, conversan y se ordenan y otras extravagancias.

Todo es posible en las páginas de María Alejandra, todo es posible gracias al amor, a la capacidad de soñar, a un desprecio absoluto por la finitud del tiempo y a una sublimación de lo efímero.

Sus reflexiones, poemas y cuentos, donde el hablante lírico asume distintas posiciones y géneros, concluyen inequívoca y precisamente en reflexiones y allí la autora vuelca todas sus esperanzas, sus ansias de libertad, su búsqueda de la belleza, su obsesión por el cambio y sus utopías, tratando de aplacar sus fantasmas: “Todo lo que en un momento determinado nos atormente, es la semilla sepultada, de un bien mayor, que lucha por brotar. Cuando el tiempo simula brotar, nos lo demuestra. Ese mal del ayer, que ya se fue, hoy es sabiduría, crecimiento, fortaleza y una realidad mejor. Quizás el pesar de hoy, sólo es un positivo y prometedor futuro. ¿Por qué no creerlo y crearlo así?” (cuento “La princesa con cuerpo de papel y cabellos de pincel”, pag. 59).

En los tiempos de inclusión que estamos viviendo (al menos comunicacionalmente se nos inculca aquello) María Alejandra nos reclama que el amor todo lo logra, que se puede ser distinto, que los cambios son posibles y lo hace a través de Luis: “Por esto, me apenó mucho ver sufrir a mi Sarita. No nos gusta ser criticados: “Por qué vamos a ser raros, quién dice eso. Por qué hacer llorar a mi bella cocodrila. A quién le afecta que mi caimán sea sensible. Y, por lo demás, yo vivo muy feliz con ellos. Daría, sin dudarlo, esta vida y muchas más por mi familia que ahora es: mi linda Sarita y mi maravilloso Ernesto. Y si queremos compartir lo que henos conseguido, ¿por qué nuestro amoroso cuidado va a ser menos valioso que el de una familia “tradicional” (Pag. 137) Nota: Sarita, la cocodrila y Ernesto el caimán son hijos de Luis en el cuento “El sueño de Luis”, un relato donde el lápiz y las palabras cobran vida y le “hacen” el cuento a Luis.

“A quien corresponda” es un libro luminoso, diáfano, delicadamente escrito que nos llega con el aire fresco de una noche de verano en la Patagonia y nos ayuda a transitar hasta la primavera, sin que las estaciones intermedias logren oscurecernos la existencia. Las ilustraciones de portada e interiores son de María Alejandra y complementan acertadamente los textos.

Si se nos permite una observación; encontramos innecesaria la colección de “saludos” de distintas personas a la autora: una suerte de mini prólogos, a continuación del prólogo propiamente tal. Estos saludos, estimamos, poco aportan al lector, en especial, cuando en ellos hay un lenguaje de complicidades con la autora, al cual el lector es absolutamente ajeno. Los buenos libros y los buenos autores se presentan solos, creemos que este es el caso de uno de ellos.

María Alejandra Vidal Bracho nació en Punta Arenas, es pintora y escritora de cuentos, poemas y reflexiones. Sus trabajos han sido premiados en diversos concursos a nivel nacional. Es autora de los libros “Al final del arcoíris” y “Cuentos, reflexiones y poemas anties3”.

* “A quien corresponda”, María Alejandra Vidal Bracho -1ª. ed.- Santiago, Chile: Co.incidir Ediciones, 2018, 151 pgs.

