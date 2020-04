Abraham Santibáñez, una persona ejemplar

Más allá que la agenda noticiosa se encuentre secuestrada de manera casi exclusiva por la temática de la pandemia, número de contagiados, cuarentenas que para algunos no parecen significar mucho y el aumento de la preocupación ante un panorama tan incierto como complejo; es que no puedo dejar de abordar una noticia que si bien ya tiene algunos días, posee un bálsamo de inspiración que hoy necesitamos más que nunca. Es que lo expresado por Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo 2015 y experto en ética periodística, es un ejemplo valórico más bien escaso, ya que evidencia la postergación propia por la de nuestros semejantes, en tiempos donde el individualismo parece guiar las decisiones de la mayoría.

A sus 81 años, el profesional de las comunicaciones ha enviado una carta abierta expresando su deseo de no acceder a un ventilador mecánico en caso de enfermar, si esto tuviese como consecuencia negarle la posibilidad de vivir a otra persona. No a un familiar o persona cercana, si no a cualquier persona; ya que si bien expresa tener ganas de vivir, especialmente para ver crecer a su nieta recién nacida y seguir compartiendo con su familia un tiempo más, reconoce que nos encontramos en tiempos excepcionales donde se debe dar esta oportunidad a personas más jóvenes, destacando la importancia de la solidaridad y respeto entre los seres humanos.

La conmovedora carta refleja el altruismo que recuerda el caso del sacerdote italiano Giuseppi Berardelli, cuya comunidad le compró un respirador artificial para salvar su vida, pero éste se lo cedió a una persona más joven, muriendo a los pocos días a la edad de 72 años. Esto ocurrió a fines del mes pasado. Por otra parte, históricamente resulta inevitable recordar el sacrificio del sacerdote franciscano Maximiano Kolbe, que a los 43 años se ofreció voluntariamente para ser sacrificado en reemplazo de un desconocido en el campo de concentración de Auschwitz, satisfaciendo la “cuota” de muerte exigida por los nazis ese día.

Algunas personas no logran encontrar el sentido de este tipo de actos, pues el natural instinto de supervivencia cierra todas las puertas a una comprensión que se proyecte más allá de propio bienestar, o en su defecto, del beneficio de su círculo más cercano. Genuinos actos de grandeza y honor como éstos deben ser destacados para que inspiren la introspección en cada uno de nosotros, para reconocer nuestras mezquindades y limitaciones que coartan tanto el desarrollo y crecimiento propio como el de nuestra comunidad. Cuando en tiempos comunes y corrientes el poder se muestra mucho más atractivo que la solidaridad, el egoísmo opaca a la postergación necesaria o la expresión de la rabia impide entregar un gesto de cariño, no debería extrañarnos que en situaciones de crisis la falta de valores colectivos sea casi el resultado lógico. Pero en estos mismos tiempos caóticos, surgen seres humanos que dignifican su condición para mostrarnos que cada uno de nosotros, si bien no llegará a dar la vida por otros, puede ir superando sus propias construcciones que le impiden compartir genuinamente con los demás para ser mejores.

En este momento hay personas como Ud. o como yo, que la contingencia las ha colocado en un eminente peligro de contagio, pero siguen sirviendo a sus semejantes porque más allá de las limitaciones materiales, una energía superior les mueve a cumplir un rol que hoy es más necesario que nunca. Si ellos incluso exponen sus vidas al seguir realizando sus labores, resulta inevitable preguntarles a los demás: ¿es mucho pedirles que se queden en casa?, ¿es realmente un sacrificio insoportable enclaustrarse unas semanas para ayudar a la comunidad?, ¿puede el aburrimiento más que la empatía con aquellas personas más vulnerables?

Si durante o después de esta contingencia no aprendemos nada de como ver y apreciar la vida, entonces difícilmente lo haremos en otra ocasión. Gracias a todos los que anónimamente se postergan a sí mismos por los demás, y por supuesto a don Abraham por la inspiración, ya que espero seguir leyéndolo los sábados por mucho tiempo más.