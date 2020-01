Adiós Conicyt y gracias

Por Dra. Paola Acuña Gómez

Directora ejecutiva Centro Regional Fundación Cequa

“Quien desconozca o ignore como hito de Conicyt la creación del Programa regional y los Centros regionales es quien no entienda de una acción justa, inclusiva, equitativa de desarrollo nacional, de ciencia en vinculación y uno de los pocos ejemplos exitosos de descentralización de Chile”

Para los lectores vinculados a la Ciencia el título de esta columna sería más apropiado ¡Bienvenida Anid! y como siempre mi interés es que este espacio sea de lectura de todos, partiré contextualizando.

El Conicyt era la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile que fue creada en el año 1967 como un organismo asesor de la Presidencia en materias de desarrollo científico. En el año 1968 se le otorga personalidad jurídica propia y se agregó a sus funciones la responsabilidad de asesorar al Presidente de la República en el planteamiento, fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología del país. Ha sido una institución que en sus más de 50 años, con más altos y bajos; con limitaciones y atribuciones, con más o menos críticas contuvo el ecosistema nacional en el desarrollo de la Ciencia y tecnología a falta de un Ministerio abocado a estas temáticas. En mi opinión, entre los hitos destacables de Conicyt está la creación, en el año 2010 bajo el gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos y a la presidencia de Conicyt el Dr. Eric Goles, del Programa Regional de Investigación Científica y Tecnológica, única iniciativa nacional que en conjunto con los gobiernos regionales, universidades y centros técnicos del estado en cada región, vieron por crear Centros regionales de investigación científica tecnología que abordaran temas de interés local acorde a las políticas de desarrollo del país. Pero el objetivo era aún mayor y esperanzador, el Programa regional era una acción concreta para la descentralización de Chile, aportando al crecimiento del país a través del conocimiento científico aplicado en el desarrollo de sus regiones.

Con la creación de estos centros se buscaba vincular a la comunidad política regional, a la sociedad en todos sus estratos de organización y a la fuerza productiva de los territorios, fue una acción que dio oportunidad a la ciencia genuina de vocación social para instalarse a través de todo Chile, atendiendo a sus regiones, provincias, comunas, pueblos, barrios, escuelas, industrias, cooperativas de pequeños emprendedores, pescadores artesanales, pequeños agricultores, grupos étnicos y que además motivó el interés de los medios de comunicación local a incorporar el contenido científico en publicaciones y relatos. Quien desconozca o ignore como hito de Conicyt la creación del Programa regional y los Centros regionales es quien no entienda de una acción justa, inclusiva, equitativa de desarrollo nacional, de ciencia en vinculación y uno de los pocos ejemplos exitosos de descentralización de Chile.

Hace un año, después de grandes esfuerzos de muchos, se crea el Ministerio en Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación (Min CTCI) que dentro de sus pilares estructurales para el funcionamiento, da vida da la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) teniendo por función ser el “servicio encargado de administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación” (anid.cl).

La Anid entonces es la sucesora de Conicyt y los cambios y transformaciones ya se hacen notar. Hoy los 13 programas de Conicyt se agrupan en 5 ejes estratégicos y los programas de Centros de Investigación nacional se integran en un gran eje de Dirección de Centros.

Quisiera mantener la ilusión en que la autoridad nacional en ciencia, la visión de las autoridades macro zonales y el equipo de asesores no se equivocarán en el instrumento que usen para medir y pesar a los diferentes Centros de investigación; no todos están compuestos por la misma sustancia, no todos tienen en mismo rol, ni la misma vocación, a veces el pretender ordenar encasillando no resuelve el desorden. Es importante apreciar la diversidad, pero también fortalecerla, valorar los logros y los recursos invertidos en las dos décadas de formación de Centros, valorar los aportes regionales invertidos en los Centros regionales y rescatar las buenas experiencias.

He de esperar que la objetividad y el respeto primen, que los avatares de años hayan valido la pena y seamos candidatos a ser fortalecidos. Desde el extremo más austral de Chile el pequeño Centro regional Cequa desarrolla la actividad científica y tecnológica que el entusiasmo, la energía y los escasos recursos económicos nos permiten, aun así tenemos la satisfacción de haber logrado vincular al colectivo regional en torno a la ciencia respondiendo a los objetivos de creación y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, manteniendo principalmente nuestro compromiso con usted y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Gracias a Conicyt y gobierno regional de Magallanes por haber dado vida a Cequa el primer centro, del Programa Regional, creado en Chile.