AFP … o no AFP

El Tribunal Constitucional tiene la palabra para determinar si efectivamente los fondos que una persona ha depositado en una cuenta de Administradora de Fondos de Pensiones es de su dominio y de libre disposición o no. Pero el problema es algo más complejo y profundo que la determinación de la propiedad de dichos fondos cuando nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro cuando ya no estamos en las condiciones físicas óptimas para enfrentar el trabajo o, simplemente, cuando es necesario llegar a la jubilación, pues en tal evento se requiere contar con una pensión, una suma de dinero suficiente, para seguir adelante y, a lo menos, subsistir dignamente, aunque sea modestamente.

Cualquier sistema previsional debe, precisamente, prever la situación futura de las personas una vez que hayan dejado atrás la vida laboral activa, de modo tal que pueda cubrir sus necesidades y es por ello que se establece un ahorro obligatorio. En el sistema anterior al de pensiones vía AFP era el de reparto, que implicaba la existencia de cajas y de un aporte estatal que bordeaba el 30% del total de recursos para sostenerlo, el aporte privado correspondía a todos los trabajadores activos sin excepción, de modo tal que al jubilar la pensión se pagaba con cargo a dicho fondo que aseguraba pensiones bastante similares al sueldo que percibía en etapa activa el trabajador dependiente de la caja a la cual pertenecía, por ejemplo Caja de Empleados Particulares, Caja de Empleados Públicos. Es importante tener presente que los fondos que se depositaban no eran de propiedad del trabajador.

Pero el sistema colapsó, pues ya no se podía seguir garantizando por el Estado y por el fondo común, el pago de pensiones similares a las remuneraciones o sueldos que se pagaban en vida activa. De esta manera se trataba de un sistema ineficiente en la generación de recursos, pero muy solidario.

El sistema actual es de capitalización individual, de modo tal que los fondos efectivamente son de propiedad del trabajador que guarda para el futuro y, en el entretanto, la AFP puede tomar estos fondos de invertirlos lo que genera utilidades y, eventualmente, implican mejoras en las pensiones del trabajador. Así tenemos un sistema eficiente en la generación de recurso, pero muy poco solidario en lo que se refiere a los montos de pensiones que se generan.

El problema, en definitiva, no es el sistema, pues en el de reparto la carga de las pensiones la soportaba el Estado y los propios trabajadores lo que, tarde o temprano, generaría el colapso del sistema, y en el segundo es la institución privada AFP la que debe garantizar y la que no colapsa porque las pensiones son bajísimas y muy poco solidarias. En otras palabras, el sistema anterior no habría colapsado si las pensiones hubiesen sido de la entidad o monto de las actuales.

El problema es la solidaridad. En mi modesta opinión el sistema actual no se sostiene por ser muy eficiente, sino que por ser profundamente egoísta y poco solidario. Si se arreglara algo tan básico como pagar pensiones dignas no estaríamos discutiendo la propiedad de los fondos, por lo tanto, si se quiere evitar un conflicto mayor, la solución es clara: solidaridad.